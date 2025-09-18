Laboratorní testy potvrdily: Navalnyj byl za mřížemi otráven. Je vrahem Putin?
„V únoru 2024 se nám podařilo Alexejův biologický materiál propašovat do zahraničí do laboratoře jedné ze západních zemí. Před několika měsíci jsem se dozvěděla, že výsledky už jsou k dispozici a dvě laboratoře ve dvou zemích nezávisle na sobě dospěly k závěru, že Alexej byl otráven,“ sdělila na sociální síti Telegram Julija Navalná.
Jak uvedla ve své zprávě ČTK, dlouholetý kritik ruského prezidenta Vladimira Putina zemřel loni v polovině února náhle a za nevyjasněných okolností v trestanecké kolonii na Sibiři. Jeho rodina a spolupracovníci už tehdy tvrdili, že byl zavražděn.
Putina za Navalného vraha označil už před rokem a půl též ruský historik profesor Andrej Zubov. Ten v rozhovoru pro iDNES.cz k smrti nejznámějšího ruského disidenta uvedl. „Nejjednodušším vysvětlením je, že Putin chtěl být během příprav na „volby“ vnímán v očích světa i ruského obyvatelstva jako vítěz. Armáda mu to při veškeré snaze dát nemohla, protože na Ukrajině žádného opravdového úspěchu nedosáhla. Dobyla sice Avdijivku, ale jen za cenu velkých obětí, takže to bylo spíš Pyrrhovo vítězství. Putin tak zřejmě chtěl dosáhnout aspoň vítězství nad svým hlavním politickým oponentem, kterým byl Navalnyj. Celou dobu od jeho zatčení v lednu 2021 čekal, že ho Navalnyj požádá o milost, stejně jako to udělal Chodorkovskij. Ale Navalnyj to neudělal.
Myslím si, že na začátku tohoto roku nějaký vysoce postavený činitel tajně Navalného navštívil a řekl mu, že když žádost podá, tak mu Putin umožní odejít do zahraničí za ženou a dětmi jako Chodorkovskému. Ale když ji nepodá, může zemřít ještě před volbami. Navalnyj odmítl, a proto byl zabit. To je podle mě nejpravděpodobnější varianta.“
Americké tajné služby pak podle dalšího článku na iDNES.cz dospěly k závěru, že Putin nevydal přímý rozkaz k zabití Navalného. Ani Američané však nezbavují hlavu ruského státu celkové odpovědnosti za Navalného smrt vzhledem k tomu, že opozičník byl léta terčem útoků ruských úřadů a byl uvězněn na základě politicky motivovaných obvinění.
Nyní je tedy jasné, že Navalnyj byl zavražděn. Pravdu měli ti, kteří už dříve tvrdili, že tento přední ruský opozičník a nejostřejší kritik Putina nezemřel přirozenou smrtí. Neumím si představit, že by se k jednomu z nejpřísněji střežených vězňů v jednom z nejpřísněji střežených ruských gulagů jen tak bez problémů dostal jed. Není možné, aby se tak stalo bez vědomí vězeňské správy. Ta by ovšem těžko nechala zabít Navalného z vlastního rozhodnutí. Takže příkaz k jeho nezákonné popravě musel vydat někdo jiný. A v Rusku se nic podstatného nemůže stát bez souhlasu Kremlu, tedy samotného Vladimíra Putina. A proč by to ruský tyran dělal? Jednoduše proto, aby dal najevo, že si může dělat co chce a nic jej nezastaví. Má to být varování nejen ruské opozici, ale všem jeho oponentům, že takto dopadne každý, kdo se mu odváží postavit do cesty. To je zřejmě nejpravděpodobnější vysvětlení smrti Alexeje Navalného.
Je třeba si také uvědomit, že Putin je masový vrah a válečný zločinec, který se nezastaví před ničím. V roce 1999 zachvátila ruská města série teroristických útoků, které nejspíš spáchala ruská tajná služba FSB. V knize Rusko v plamenech o tom píše ruský historik Jurij Feštinskij. Při těchto útocích zemřelo 307 lidí včetně dětí a je velmi pravděpodobné, že Putin k tomu dal souhlas. Z činu byli tenkrát obviněni čečenští teroristé a Kreml tak měl záminku pro druhou čečenskou válku, při níž zemřelo na 200 tisíc lidí.
Pozůstalí po masakru v severosetském Beslanu 1. září 2004, při kterém zemřelo 334 rukojmí, z toho 186 dětí, viní Putina z toho, že dal rozkaz k brutálnímu neprofesionálnímu zásahu bezpečnostních složek proti čečenským teroristům. V únoru 2022 pak Putin dal pokyn k agresi proti Ukrajině, při níž bylo zabity tisíce civilistů. Vládce Kremlu je tedy všeho schopný člověk, pro nějž lidský život nemá žádnou cenu.
Navalného zákeřnou smrt by proto svět neměl přejít mlčením. „Požaduji, aby byly odhaleny výsledky výzkumu, čím přesně byl můj manžel Alexej Navalnyj otráven. Požaduji to pro sebe, pro naše děti, pro Alexejovy rodiče, pro naše podporovatele v Rusku a pro všechny lidi na celém světě, kteří bojují za svobodu a spravedlnost,“ zdůraznila na závěr svého vzkazu Julija Navalná.
Martina Navrátilová zvolila svobodu místo komunistického otroctví
Rudí ukázali svoji pravou tvář a za emigraci tenisové naděje se mstili jejím rodičům a dalším nevinným lidem. Bylo to od ní statečné rozhodnutí žít v normálním světě místo diktatury upírající lidem právo o sobě rozhodovat.
Odporný Vidlák zneužil v politickém boji nemocného muže, ubohost největší
Předvedl fanatickou nenávist v tom nejhorším možném světle. Šéf hnutí Stačilo Daniel Sterzik příznačně zvaný Vidlák nemá před volbami žádné zábrany. Káže o morálce, přitom šíří zlo a chová se jako ten nejhnusnější podlý člověk.
SPD a Stačilo jsou na straně agresivního Ruska a ohrožují naši bezpečnost
Komunisté společně s okamurovci hrozí našim spojencům zradou a novým Mnichovem! Poslanec za SPD Radovan Vích odmítl vyslat do Polska bojové vojenské jednotky v případě jeho napadení Ruskem. Stačilo chce rovnou vystoupit z NATO.
Jsem rád, že komunisté šli od válu, jinak bych se do Ameriky nedostal
Když jsem se za komunistů díval na americké filmy s tamní krásnou přírodou, tak jsem si říkal, „nádhera, ale tam se nikdy nepodívám.“ Rudí však naštěstí skončili v propadlišti dějin, a já do USA vycestoval.
V bitvě u Křeče byli poraženi fanatičtí radikální husité, šťastný to den českých dějin
Posledním velkým střetem husitské války nebyly Lipany, jak se mnozí mylně domnívají, ale bitva u malé jihočeské obce o rok později. V ní před 590 lety 19. srpna 1435 porazil Oldřich II. z Rožmberka táborské husitské vojsko.
