KSČM proti NATO nepřekvapuje, komunisté kolaborovali i s nacisty

Velkou bouří protestů vyvolal nápad komunistů na vystoupení ČR ze Severoatlantické aliance. Na adresu rudých padala i velmi peprná slova. Stačí se však podívat do historie, zrada jim vždy bývala vlastní.

Razantní byla europoslankyně Danuše Nerudová (STAN), která soudruhům na sociální síti X vzkázala, ruská pátá komunistická kolono, jděte do jisté části těla, vulgárně řečeno. Stal se zázrak, dokonce ji podpořil i její kolega Filip Turek.

Komunisté však vždy kopali za cizí mocnosti, nejčastěji za SSSR, kterým dávali přednost před českým národem.

Na 6. sjezdu KSČ v roce 1931 komunistický poslanec Václav Kopecký řekl naplno: „My čeští komunisté prohlašujeme, že budeme hájit a prosazovat právo na sebeurčení až do odtržení území od českého imperialismu pro utlačované části německého národa“ Podle komunistů jsme tedy měli odstoupit naše pohraničí Německu, vlastizrada jako vyšitá.

Od podzimu roku 1939 až do června 1941 tedy byli na příkaz sovětských bolševiků nejhoršími nepřáteli lidstva angličtí imperialisté, kteří prý chtějí pouze uchovat své kolonie a proto vedou válku, kdežto Hitlerovo Německu touží po míru.

A KSČ samozřejmě své guru poslušně a slepě následovala. Její chování se prokazatelně rovnalo kolaboraci s německými nacistickými okupanty. To potvrzuje ve svých pamětech významný agrární politik Ladislav Feierabend, jenž se velmi ostře opřel do českých komunistů. Ti totiž podle něj v roce 1940, kdy nacisté popravovali a mučili české lidi, deportovali vlastence do koncentráků a zavřeli vysoké školy, agitovali proti vstupu do československé vojenské jednotky ve Velké Británii, která bojovala se státy Osy. Ano, naši komunisté odmítali vytváření čs. zahraniční armády a ilegální Rudé právo vyzývalo v roce 1940 britské vojáky, aby neválčili proti dělníkům v německých uniformách. To nebyla jen kolaborace, to byla de facto vlastizrada v podání rudých zločinců!

Členství v NATO je v našem nejvlastnějším bezpečnostním zájmu. Jeho význam pochopily Švédsko a Finsko, které po ruské agresi proti Ukrajině se staly členy této organizace. Chtít naše vystoupení z aliance může jen hlupák nebo kolaborant. KSČM nyní tedy maskovaná za STAČILO se od své předchůdkyně KSČ v ničem neliší. Naštěstí většina lidí v ČR je rozumných a podle průzkumu veřejného mínění agentury STEM souhlasí 70% Čechů s naším členstvím v Severoatlantické alianci. Soudruzi tak mají smůlu. Rudým je třeba jasně vzkázat, vaší kolaborace už bylo dost a STAČILO!

