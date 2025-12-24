Kristýna Pánková už dvacet let dává Ježíška potřebným dětem

Na začátku byla snaha dělat něco navíc, pomáhat těm, kteří to potřebují a udělat radost nejmenším. A tak se Kristýna Pánková z Dobřichovic rozhodla zapojit do projektu Strom splněných přání.

Ten umožňuje zájemcům koupit vánoční dárek dětem či mladým lidem z dětských domovů nebo sociálně slabých rodin, kteří si jej sami nemůžou z finančních důvodů dovolit. Navíc mnohé děti z dětských domovů ani nemohou trávit Vánoce se svými rodinami. A cílem projektu je co nejvíce zpříjemnit nejkrásnější svátky v roce i jim.

Rozhodla jsem se tedy, že hosté moji restaurace mohou kupovat dárky potřebným dětem,“ uvedla Kristýna Pánková, tenkrát ještě provozovatelka restaurace Na zámku. Princip Stromu splněných přání vypadá asi takto, dítě si nakreslí přáníčko, uvede své jméno, svůj věk a své přání ve stylu, Anežka, 6 let, kočárek s panenkou a dárce jej opatří a doručí na sběrné místo. Paní Pánková sice už neprovozuje restauraci, kde také dárky skladovala, těm nejmenším však pomáhá stále. Dárci se nyní u ní mohou hlásit on-line. Letos má za sebou jubilejní 20. ročník krásné vánoční tradice, díky které dělá svátky veselejší pro děti z Dětského domova Lety a pro děti z pěstounských rodin pod organizací OSPOD. Dárci jsou většinou stálí a dlouholetí, je mezi nimi i základní škola v Černošicích, ale hlásí se i noví.

Jsem ráda, že letos se nám povedlo zajistit dárky pro všech 112 dětí, které si o ně napsaly Ježíškovi,“ dodala paní Pánková. A o jaké dárky mají děti zájem? U chlapců to bývají auta na dálkové ovládání, u děvčat panenky. Dále jsou to různé stavebnice, knihy, kolečkové brusle, oblečení a u starších dívek kosmetika. Vykytují se však i méně obvyklé prosby, jako o vstupenky na kulturní akce, o model lidského těla nebo třeba o zaplacení plaveckého kursu. Na to všechno přispívají dárci a je krásné, že takto pomohou dětem, které by si jinak takového Ježíška pod stromečkem nemohly dovolit a i ty tak mají radostnější Vánoce.

