Královéhradečtí herci sehráli třeboňským studentům pozoruhodné divadlo

Divadélko pro školy z Hradce Králové nedávno zavítalo do OA, SOŠ a SOU v Třeboni s neobvyklým představením Divadelní učebnice. Mezi studenty a učiteli mělo velký úspěch.

Studenti oborů Modelářství a návrhářství oděvů, Ošetřovatelství a Cestovní ruch Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni shlédli pozoruhodné divadelní představení skládající se z více her. Čekali je úryvky Don Juan & comp.“ z repertoáru Osvobozeného divadla, „Válka s mloky“ z románu Karla Čapka, kabaretní scénka z divadla Semafor, z brněnského divadla Husa na provázku „Balada pro Banditu“, část jednoaktovky „Chyba“ od Václava Havla a na závěr „Vyšetřování ztráty třídní knihy“ Divadla Járy Cimrmana.

Představení sice odehráli jen dva kmenoví herci královéhradeckého divadla, ty ale posílili studenti a studentky, které si oni vybrali. Tak Eržiku v Nikola Šuhaji loupežníkovi skvěle ztvárnily studentky Valerie a Aneta. Další žáci se zapojili do detektivního vyšetřování ztracené třídní knihy z původního repertoáru Divadla Járy Cimarmana. „V tomto případě si herci pořídili seznam žáků a pak je vyvolávali podle jejich skutečných jmen,“ upřesnila učitelka Růžena Kaninská.

Herci předvedli vynikající výkon. „Smáli jsme se od začátku až do konce,“ řekla učitelka Kaninská, která také ocenila aktivní zapojení studentů do divadelního představení. Předností toho neobvyklého představení bylo také to, že se studenti originálním způsobem seznámili s kvalitními divadelními hrami renomovaných tvůrců. Fotografie zveřejněné se souhlasem autorů pro účely tohoto blogu.