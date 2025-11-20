Konzervativci k Babišově vládě, pochvaly, i kritika za ČEZ a prudké zvyšování zadlužení
Předseda Konzervativní strany (KONS) Jan Kubalčík vysvětluje její pozice asi v tomto duchu. Na jednu stranu nechtějí konzervativci přijímat kdejaký nesmysl z Bruselu. Z Evropské unie sice vystupovat nehodlají, ale ne se vším „z její dílny“ se ztotožňují bez výhrad. Patří také k důsledným odpůrcům nelegální migrace. Na druhou stranu jsou jednoznačnými podporovateli Ukrajiny v jejím konfliktu s Ruskem a Putinovu říši vidí jako hrozbu pro evropskou bezpečnost. To je podle mého názoru rozumný přístup, který může oslovit hodně lidí. Nyní tedy zhodnocení návrhu vládního programu budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů.
„Je osvěžující vidět záměry, při jejichž naplnění by mohlo dojít k nápravě některých radikálních „výdobytků“ progresivní levice. Jako příklad může posloužit zásadní revize tzv. inkluze ve školství, popř. zastavení nepochopitelné praxe dotovat z veřejných prostředků organizace sabotující výstavbu veřejné infrastruktury. Je třeba též podpořit předsazení přijímací zkoušky před podávání přihlášek na střední školy, vykázání ideologických neziskových organizací ze školství, jasné a spravedlivé nastavení pravidel nutné obrany, reflexi manželství jako nejstabilnějšího prostředí pro výchovu dětí či snahu zakotvit právo na platbu hotovostí v Ústavě. Skutečnost, že tento prostor zůstal pro nastupující koalici k disposici, je jasnou chybou stran dosluhující vlády. Samozřejmě pozitivně hodnotíme také rozhodnutí pokračovat ve výstavbě bloků jaderných elektráren či odmítnutí budovat tzv. Armádu EU. Velmi si vážíme konsenzu panujícího v otázce přátelských vztahů se Státem Izrael,“ stojí v prohlášení konzervativců. Upřímně řečeno, nikdo normální nemůže souhlasit s tím, aby se z veřejných peněz podporovali ti, kteří z nějakého nepochopitelného důvodu brání výstavbě dálnic a dalších důležitých dopravních komunikací. A dostavba či výstavba jaderných elektráren je pro nás životní nutností. A souhlasit se dá také s tím, že školy by měly být ideologicky neutrální.
Pak je tu ovšem oprávněná kritika zbytečného utrácení peněz navíc bez toho, kde na tyto pochybné sliby nová vláda vezme. Pouhé obnovení EET potřebné desítky miliard korun navíc nezajistí. „Jak již bylo veřejně komentováno řadou ekonomů, je tu podstatný nesoulad mezi plány a zdroji. Za křiklavý považujeme úmysl vykoupit akcie společnosti ČEZ, kdy náklady státu na takový krok velmi pravděpodobně dosahují stovek mld. Kč. Krajně nezodpovědné jsou některé plánované kroky v oblasti důchodového systému nebo pokračující ujišťování veřejnosti o bludné představě, že zdravotnictví lze mít současně na špičkové úrovni, zdarma a pro všechny. Známkou rozmařilosti jsou pak sliby jako slevy na jízdném či tzv. školkovné (aniž by byly zrušeny dotace státním mateřským školám). Důvodně se obáváme další akcelerace růstu veřejného dluhu.“ To jsou velmi podnětné připomínky. V době, kdy státní rozpočet je napjatý, jsou sliby o zvyšování různých dávek, výkupu ČEZu, špičkového bezplatného zdravotnictví pro všechny atd. hazardem s budoucností České republiky. Zdravotnictví může být buď bezplatné nebo špičkové, kombinace obojího je nemožná. Přitom podíl zdravotní péče hrazené z veřejných zdrojů činí v ČR asi 88%, což nás řadí na přední příčky v Evropě. Tyto vládní sliby by stály stovky miliard korun a prázdné proklamace o zamezení daňových úniků potřebné zdroje v žádném případě nezajistí. To je v příkrém rozporu se slibem Motoristů o zodpověděném hospodaření státu a odbourání rozpočtového schodku.
„Konečně jsou v předkládaném programu závažné mezery. Tou snad nejpalčivější je (verbálně deklarovaná) resignace na závazky spojené s výdaji na obranu - z hlediska hledání úspor jde o to nejhorší myslitelné místo. Jedná se o hazard s postavením ČR coby spolehlivého a platného spojence v rámci NATO, tedy o hazard s bezpečností země. Kromě toho, KONS stojí na straně napadené Ukrajiny a nemůžeme tak ignorovat záměr nastupující vlády zastavit tzv. muniční iniciativu, která ukrajinským obráncům poskytuje hmatatelnou účinnou pomoc.“ Myslet si, že když přestaneme dávat peníze na zbrojení nebo na něm budeme šetřit, tak se nám nic nestane, je hodně naivní. Taková pštrosí představa, že když strčím hlavu do písku, jsem v bezpečí, opravdu nefunguje. Rok 1938 by pro nás měl být varováním a poučením. Rusko, které bezdůvodně přepadlo Ukrajinu a vraždí zde ženy a děti, páchá teroristické, kybernetické a žhářské útoky v evropských zemích, představuje velké nebezpečí pro Evropu. Kdo to popírá, páchá těžký zločin proti vlastní zemi.
Ano, Green Deal je třeba kvůli nereálným cílům revidovat, zavírání uhelných elektráren je nutné odložit do doby než budeme mít náhradní zdroje výroby elektřiny a rodinu tvoří otec a matka. Jenomže jakákoliv glorifikace zločineckého a mafiánského Ruska, kde jsou zástupci opozice vražděni, neexistuje nezávislá justice a stát neumí ochránit soukromý majetek a podnikání, je nebezpečná a pro člověka se skutečně konzervativním viděním světa nepřijatelná.
Konzervativní strana: Světlé a stinné stránky vládního programu
Přečtěte si celý návrh programového prohlášení vlády ANO, SPD a Motoristů. Slibují zestátnit výrobu ČEZ a odmítnout emisní povolenky pro domácnosti
