Komunisté ze Stačilo chtějí perzekuovat křesťany a zavírat kostely
Žádný opravdový křesťan nemůže volit hnutí Stačilo s rozhodujícím vlivem KSČM! To totiž chce podle webu christnet.cz vyvést agendu církví ze zodpovědnosti ministerstva kultury a vytvořit „nezávislý kontrolní orgán“. Podle programu by měl dohlížet na činnost církví a náboženských společností, včetně dodržování zákonů, transparentnosti financování a nakládání s majetkem. „Tento orgán by měl mít pravomoc provádět kontroly a ukládat sankce v případě porušení zákona (a to i v případě neregistrovaných subjektů), včetně možnosti administrativně uzavřít kostel, mešitu a podobně. V případě zjištění prováděné extremistické činnosti – se soudním přezkumem do tří měsíců,“ píše se v programu Stačilo. To chce také zavést povinné civilní sňatky a omezit podporu církevních škol.
Tyto snahy jsou ovšem v rozporu s článkem 16 Listiny Základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. V prvním odstavci je uvedeno. „Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.“ Důležitý je také druhý odstavec, který zaručuje církvím vnitřní autonomii. „Církve a náboženské společnosti spravují své záležitosti, zejména ustavují své orgány, ustanovují své duchovní a zřizují řeholní a jiné církevní instituce nezávisle na státních orgánech.“
Čili stát se nemá co vměšovat do vnitrocírkevních záležitostí. O což se komunisté bohužel pokoušejí. Nelze se tedy divit, že proti Stačilo se vymezil pražský arcibiskup a primas český Jan Graubner, jehož prohlášení zveřejnil web aktualne.cz.
V něm se mimo jiné uvádí. „Jsem člověk věřící a přemýšlel jsem nad svou odpovědností za věci veřejné, o účasti ve volbách a zodpovědném rozhodování. Nejvíc mě k tomu motivovalo, když jsem se dozvěděl, že někteří křesťané jsou schopní dát hlas Stačilo! (tedy komunistům). Ti totiž už ve volebním programu slibují výrazné kroky proti věřícím, ale i ostatním lidem. Vědomá podpora zla je přece hřích. A za hřích považuji i hloupost zaviněnou nezájmem!..
Nemohu dát hlas stranám, které šíří nenávist vůči jakýmkoliv skupinám lidí (Ukrajinci, Židé, lidé s odlišnou orientací…). Takto začala druhá světová válka...
Mám právo být lhostejný a mlčet ke zlu? Jako křesťan nikoliv. Kdo vidí zlo, nepravost, křivdu, vědomé šíření zlých ideologií a mlčí - neudělá nic -, nese spoluvinu za důsledky. Podle čeho se tedy má člověk rozhodnout, aby byl zodpovědný?…
Jsem zastáncem svobody slova, ale ani ta není absolutní a nemohu svobodně a beztrestně druhé dehonestovat a ničit jejich životy šířením pomluv a lží. A nakonec jako křesťan nikdy nemohu dát hlas někomu, kdo hodlá útočit na moji víru a způsob, jakým ji chci praktikovat.“
Z vyjádření šéfové KSČM Kateřiny Konečné pro iDNES.cz, které připomíná dobu komunistického teroru, mrazí. „Pan Graubner ukazuje, jak velký rozdíl je mezi věřícími a státem placenými funkcionáři římsko-katolické církve,“ řekla pro iDNES.cz.
To opravdu evokuje rudou totalitu, a komunisty záměrné rozeštvávání křesťanů ve stylu hodní věřící a zlá církevní hierarchie. Jedná se ovšem o kolosální nesmysl, každá církev včetně katolické je jenom jedna tvořena věřícími i duchovními. Už předchůdci Konečně hlásali cosi i o podlých církevních prelátech, mohu však soudruhy ujistit, že věřící stojí za svými biskupy a respektují je. Pokusy vnitřně rozeštvávat církve jsou předem určeny k nezdaru. I v padesátých letech, kdy komunisté nezákonně internovali biskupy, věřící odmítli respektovat jimi dosazené loutky typu Plojhara a stáli za svými pastýři. Po návratu z nucené izolace v roce 1968 jim pak přichystali velkolepá přivítání.
Nápad na zřízení jakéhosi kontrolního úřadu pro církve, který by měl právo věřícím též zavírat kostely, připomíná dobu po komunistickém puči v únoru 1948, kdy byla schválena série proticírkevních předpisů, mimo jiné i zákon o maření státního dozoru nad církvemi, což byl brutální nástroj k perzekuci věřících lidí. Kněží museli mít tzv. státní souhlas k výkonu služby. Pokud jej neměli a vykonávali náboženské obřady, dopustili se trestného činu, za který mohli jít až na tři roky do vězení.
Co se týče výtky soudružky Konečné, že stát platí duchovní, tak k tomu se komunisté sami zavázali zákonem 218 z roku 1949 o hospodářském zabezpečení církví. Oni ukradli církvím jejich majetky, především tedy římskokatolické, ale slíbili, že je finančně zajistí ze státního rozpočtu. To však stejně brzy skončí. V souvislosti s restitucemi církevních majetků stát přestane přispívat církvím a náboženským společnostem na provoz včetně mezd už za čtyři roky.
Tady od roku 1990 dobře funguje osvědčený model kooperace církví a státu, podle kterého stát jedná s církvemi prostřednictvím církevního odboru ministerstva kultury a není důvod to měnit. Také není problém s tím, že civilní a církevní sňatky jsou postaveny na stejnou úroveň. Lidé mají možnost si vybrat, zda chtějí mít svatbu na úřadě či v kostele a tak by to mělo zůstat. Platí to už do roku 1992 a není s tím žádný problém. Povinné civilní sňatky by akorát znamenaly větší byrokracii a lidem by se svatební obřady zbytečně prodražily.
Je hodně smutné, že ti, co se jindy rádi ohánějí křesťanstvím, mají sympatie pro komunisty ze Stačilo, kteří křesťany chtějí šikanovat. Nápady Stačilo pouze rozeštvávají společnost, chtějí z věřících učinit občany druhé kategorie a perzekuovat církve. Takové nenávistné a protiústavní nápady nesmí projít za žádnou cenu. Jinak by mohl nastat čas k uplatnění článku 23 Listiny základních práv a svobod. „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“
Zdroje:
Jiří Leschtina: Církve komunistům stále leží v žaludku | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Biskupové varují před hnutím Stačilo! a mobilizují voliče k obraně náboženské svobody / Christnet.eu – zpravodajství, názory, teologie, kultura
Podpora zla je hřích, varoval arcibiskup Gaubner před Stačilo! - iDNES.cz
Podpora zla je hřích, varuje Graubner před volbou Stačilo!. Nesmysl, reaguje Maláčová - Aktuálně.cz
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
218/1949 Sb. Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem
https://mv.gov.cz/clanek/obcan-na-urade-manzelstvi-uzavreni-manzelstvi.aspx
Jan Ziegler
Chybějící dálnice a železnice brzdí Česko v rozvoji, proč to nejde jako v Polsku?
Blíží se volby a partaje slibují, kolik se toho postaví. Zůstává však u slibů a dálnice D3 z Prahy do Českých Budějovic stále není dokončena. Přitom neexistující autostrády brzdí rozvoj země, je více nehod, mrtvých a zraněných!
Jan Ziegler
Patří ti víc bytů? Jsi zločinec! Piráti a Stačilo šíří nenávist a třídní boj
Mezi piráty a komunisty z hnutí Stačilo není žádný rozdíl. Levičáci si myslí, že když budou zasahovat do soukromého vlastnictví a šikanovat majitele, nastane ráj na zemi. Nikoliv, rudí už to zkusili a dopadlo to katastrofálně.
Jan Ziegler
Začalo to koňskou tramvají, ta však tenkrát nebyla „sockou“, ale luxusem
Historie pražské MHD započala před 150 lety, kdy 23. září 1875 v 15.15 hodin vyjela na svoji první linku mezi řetězovým mostem a Invalidovnou v Karlíně koňská tramvaj. Chudí si ji však nemohli dovolit.
Jan Ziegler
Proč Masaryk lhal? Hlinka nebyl hlupákem a s Maďary si nezadal
Bylo to hloupé spíše z české strany. Takové výpady vůči přednímu slovenskému představiteli Andreji Hlinkovi poškozovaly a stále poškozují česko-slovenské vztahy. Chtělo by to spíše pochopení, nikoliv zbytečné urážky.
Jan Ziegler
Pomatený Rajchl chce válku NATO s Ukrajinou, SPD nepatří do vlády
Šéf PRO Jindřich Rajchl zřejmě zešílel nebo se z něj stal válečný štváč. Jinak si jeho slova o aktivaci aliančního článku 5 nelze vysvětlit. Navíc nezná mezinárodní právo. Prezident jej proto nesmí jmenovat ministrem.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Strany slibují měnit školní třídy. Část z nich chce konec inkluze
Předvolební sliby v oblasti vzdělávání mají letos u téměř všech dominantních stran jedno společné....
A rozzuřený dav povstane. Čarodějka láká trailerem na epickou druhou část
Muzikálový fantasy snímek Čarodějka získal Oscary za nejlepší výpravu a nejlepší kostýmy. Na...
Kruh ve volbách 2025: za hnutí kandiduje nejvíce žen. Včetně bývalých Pirátek
Dvacet čtyřku určil los pro politické hnutí Kruh. To kandiduje letos poprvé. Patří k nejmladším...
Dozimetr, den šestý. Kučera z DPP odmítl vinu, přiznal schůzky s Redlem
Po víkendové pauze u soudu pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídá další muž z pražského...
Prodej apartmánu 2+kk s terasou, Horní Václavov
Václavov u Bruntálu - Horní Václavov, okres Bruntál
3 983 920 Kč
- Počet článků 3599
- Celková karma 19,51
- Průměrná čtenost 1728x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz