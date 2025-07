Komunisté slibují bombastický růst minimální mzdy, ekonomiku by to však položilo

Levice ráda hoduje na úkor druhých a komunisté ze Stačilo jsou toho důkazem. Jejich nápad na každoroční zvyšování minimální mzdy o tři tisíce korun je kolosálním nesmyslem a ze zaměstnaných by udělal nezaměstnané.

Nás to nebude stát ani korunu ale přinutíme podnikatele, aby vypláceli lidem nereálné mzdy. Dovolil bych si trochu parafrázovat Švejka, „to se nám hoduje, když to za nás platí jiní.“ Soudruzi ze Stačilo, kterému dominuje Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), k tomu přistoupili správně po levičácku, my tady lidem něco „úžasného“ nabulíkujeme, ale platit to budou druzí. My bojujeme za práva pracujících, ale nikoliv za svoje, ale za peníze schopných a úspěšných lidí, kteří jsou povinni živit ty ostatní včetně programových netáhel.

O vyjádření k této komunistické myšlence jsem požádal ekonoma Pavla Kohouta. Jeho verdikt je zdrcující. „Pokud by takový růst minimální mzdy skutečně nastal, taky by se poměr minimální mzdy k průměrné mzdě vyšplhal za deset let z 44% na 61% a takový růst je nepřiměřený,“ uvedl Kohout. Podle něj sice na první pohled vypadá takový slib lákavě, ve skutečnosti by však jeho důsledky byly hrozivé. „Obecně by to vyvolalo tlak na růst platů. Firmy by se tomu bránily automatizací výroby, snižováním počtu pracovníků a přesunem výroby do jiných zemí,“ upozorňuje na hrozící nebezpečí Kohout.

Čili levičácké snahy nařizovat platy od zeleného stolu bez ohledu na možnosti ekonomiky jsou nebezpečné a paradoxně místo toho, aby zaměstnancům pomohly, je mohou poslat na úřady práce. Inu, mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždy. Stačilo také slibuje třinácté důchody, aniž by se obtěžovalo sdělit, kde na ně vezme peníze. Je to takový klasický rudý styl po nás potopa.

Nemožný a ekonomickou výkoností nepodložený růst minimální mzdy by skutečně vedl k velkým hospodářským problémům včetně masivního nárůstu inflace, která by takto uměle vyhnané platy znehodnotila, takže by lidé nakonec mohli reálně brát i méně peněz.

Koneckonců rozumné hospodaření s penězi není vůbec silnou stránkou hnutí Stačilo, které podle webu novinky.cz utrácí víc než vydělá. Od začátku roku na darech získalo 1,5 milionu korun, utratit však dokázalo 19 milionů korun. Teno problém Stačilo řešilo půjčkou 30 milionů korun a do zástavy za ní dalo brněnskou budovu KSČM.

Nevím. jestli jsou ve Stačilo ekonomičtí analfabeti, kteří si neuvědomují devastující dopady takových slibů nebo soudruzi záměrně lžou lidem v honbě za voličskými hlasy. Obojí je však hodně špatné.

