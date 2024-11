Komunista Skála a Kapal popírali viníky katyňského masakru, jejich odsouzení bylo správné

Je smutné, že Vladimír Kapal zemřel v důsledku mozkové mrtvice. Není však žádnou obětí současného režimu, jak tvrdí jeho příznivci. On popíral komunistickou genocidu, což je trestným činem, a byl potrestán právem.

Bývalý místopředseda KSČM Josef Skála, majitel internetového rádia tzv. Svobodného vysílače Vladimír Kapal a Juraj Václavík byli shodně pravomocně odsouzeni k osmi měsícům vězení s podmíněným odkladem na 1,5, roku, jak je uvedeno ve zprávě ČTK. Tato povedená trojice zpochybňovala historiky potvrzenou prokazatelnou vinu komunistického sovětského režimu, který nechal v Katyni v roce 1940 zavraždit přes 20 tisíc polských důstojníků – válečných zajatců. Vina Stalina a jeho bandy byla nezpochybnitelně prokázána. Sovětský vůdce Michail Gorbačov a ruský exprezident Boris Jelcin se také za tento masakr omluvili.

Stalinista Skála však přesto v pořadu Svobodného vysílače uvedl, že na vytváření nacistické legendy o NKVD od počátku spolupracovala exilová polská vláda a že tuto verzi zrežíroval nacistický ministr propagandy Joseph Goebbels. Exhumaci tisíců těl z hromadných hrobů označil za údajnou. Kapal pak mimo jiné dodal, že „všechno je trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit“. Čili oba šířili prokazatelné lži.

Jejich sympatizanti ovšem tvrdí, že prý došlo k porušení práva na svobodu projevu. Tak to v žádném případě. Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky, připouští hranice svobody projevu v článku 17, odstavec 4, kde je uvedeno. „Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.“

Potom tu máme také § 405 trestního zákoníku. Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. „Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.“

A podle toho byli odsouzeni i tito tři jedinci, kteří zpochybňovali dokázanou pravdu a hájili viníky masové brutální vraždy. Výmluvy soudruha Skály, že pouze diskutoval o historickém tématu, nelze brát vážně. On vědomě lhal a kryl vinu svých soukmenovců. Je možné se bavit o historii a vést diskusi o jednotlivých událostech, dokonce je to v zájmu vědeckého bádání potřebné. Nelze však bagatelizovat přesvědčivě doložená fakta.

Kdyby někdo tvrdil, že vyhlazovací lágr v Osvětimi byl rekreačním zařízením a vyvražďování Židů bylo pouhým výmyslem antinacistické propagandy, také by to mělo být beztrestné? Teoreticky je možné uvažovat o absolutní svobodě projevu, ale to bychom pak museli tolerovat i třeba názory, že Adolf Hitler byl hodný člověk, který dal Němcům práci a stavěl dálnice a kdoví jak to bylo s těmi nacistickými zločiny.

Podle platného českého práva je zpochybňování, schvalování a omlouvání komunistické, nacistické a jiné genocidy trestným činem a proto byla zmíněná trojka odsouzena právem. Komunisté a nacisté byli srovnatelnými zločinci a je třeba k jejich zločinům přistupovat stejně. Nelze proto trestat jenom nacistické lži, ale i ty komunistické.

Vladimír Kapal nebyl žádným disidentem, ale vědomým šiřitelem nesmyslů a lží. Hlásal hlouposti o chemtrails a ve své bujné fantazii si vymyslel, že byl poslancem Federálního shromáždění a hlasoval proti rozdělení Československa. Nikdy jim ve skutečnosti nebyl. To, že zemřel, je smutné, ale je hnusné zneužívání jeho smrti k politickým účelům. On není žádnou obětí současného režimu a jeho odsouzení bylo v rámci spravedlivého procesu v souladu s platnými zákony.

