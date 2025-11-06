Komunismus lže, plodí teror a je pokrytecký, kapitalismus je alespoň upřímný
Včera jsem dočetl knihu Jana Antonína Bati Román života. Tato špičková podnikatelská Star opakovaně usvědčuje komunisty jako lháře a neupřímné křiváky. Mimo jiné píše o tom, že z důvodu prudkého nárůstu výroby v Baťově obuvnické továrně přicházeli do Zlína někdy kolem roku 1918 noví pracovníci a nastala nouze o bydlení. Bytů bylo málo a situace se podstatně zlepšila až s prvními baťovskými domky pro zaměstnance ve dvacátých letech. Avšak předtím lidé, kteří se slovně hlásili ke komunistickým myšlenkám a všude hlásali jaký je ten socialismus fajn, pronajímali pouhou postel k přenocování dělníkům za třetinu jejich platů. Kde bylo jejich sociální cítění, kde byla jejich solidarita s pracujícími? I tahle situace dokazuje, že komunismus je pouhá nefunkční teorie, která se rozbíjí o realitu, o lidskou přirozenost. Myslet si, že lidé budou dokonalí a pracovat pro blaho společnosti může jen naivní prosťáček.
Brněnský spisovatel Čestmír Jeřábek v knize v Zajetí stalinismu vzpomíná, jak v roce 1951 socialistické Československo zamítlo žádost matky o valuty na nákup potřebného léku ze Švýcarska pro její dceru s tuberkulózou. Ve stejné době si však manželka komunistického prezidenta Klementa Gottwalda Marta nechala poslat z Belgie krajky za 70 000 korun. Ta také na jisté recepci v Brně hrubě vynadala pořadatelům za to, že pro ní nezajistili ty nejlepší francouzské koňaky.
A britský spisovatel Orwell, který zpočátku sám inklinoval k levicovým myšlenkám, později ovšem vystřízlivěl, v knize Farma zvířat vystihl komunistické učení perfektním citátem. „Všechna zvířata jsou si rovna, některá jsou si však rovnější.“
Velice zajímavá diskuse o tom, proč komunismus nemůže nikdy fungovat, je na webu redddit.com. Ze zajímavých názorů vyjímám.
„Protože komunismus je uměle vytvořený systém na nějaké představě, jak by se lidi měli chovat. Kapitalismus odpovídá lidské mentalitě. To, že ty k tomu přidáš nějaké nálepky na tom nic nemění.“
„Komunismus nemůže nikdy vytvořit rozumný fungující režim ze dvou důvodů, první je teoretický, druhý praktický:
1) Společnost bez třídních rozdílů kde všichni +- stejně odebírá naprostou většinu motivace se nějak nadprůměrně snažit. Proč by ses třeba snažil zvyšovat produktivitu ve svém odvětví když z toho nebudeš nic mít?“
2) Komunismus nejde nastolit bez zločinů proti lidskosti. Prostě to nejde. První krok komunismu je všechno ukrást, a vlastníci si to líbit nenechají, tudíž musíš použít násilí k tomu abys to provedl. Jenže dobří lidé tohle nejsou ochotní dělat, tudíž se ti do vedení dostanou prakticky výhradně totální gauneři. A pak se to kvůli nim zvrhne v totalitní dystopii jako absolutně každý pokus o komunismus který jsme v historii viděli. :-)“
A toto je správný postřeh. „Něco jako komunismus může za určitých okolností fungovat v malé společnosti, kde každý každého zná a na ostatních mu záleží, tedy v případě nějakých rodinných, maximálně kmenových vazeb. Na úrovni celého státu nebo dokonce lidstva to nikdy fungovat nebude!“ Přesně tak, něco na způsob komunistického společného vlastnictví může fungovat pouze v menších komunitách. Tak tomu bylo u prvních křesťanů a je tomu v současných klášterech. Tam je to možné, ale na tomhle principu se nedá spravovat celá společnost.
Pak je tu dokonale vystihující závěrečné hodnocení.
Kapitalismus funguje, protože nejlépe přenáší informace o užitku a dostupnosti zboží a služeb pomocí cen a přináší motivaci optimalizovat produkci a spotřebu.
Komunismus selhává na neschopnosti centrálního plánovače objektivně hodnotit potřeby, náklady a budoucí vývoj ekonomiky, jakož i rozeznat vlastní chyby.
Jistě, ani kapitalismus není dokonalý, ale odpovídá lidské povaze, lidské přirozenosti. On nabízí každému stejné výchozí podmínky, kdežto socialismus nabízí lidem stejné výsledky, což vede k tomu, že pracovití jsou zneužívání těmi, kteří se pouze vezou.
Za bohatstvím kapitalisty bývá tvrdá práce a obrovské úsilí. Tomáš a Jan Antonín Baťovi jsou toho příkladem. Podnikatelé si ze svého majetku staví vily, kupují luxusní auta, pořizují rekreační rezidence atd. To je v pořádku, každý si se svými penězi může dělat, co chce. Pak ale přijdou komunisté a všechno uloupí. Z rudé vrchnosti se posléze stávají ti nejhorší utiskovatelé, Rovněž bydlí ve vilách, jezdí luxusními auty atd. Jenomže využívají majetek, o který se nezasloužili, ale ukradli ho jiným. Mnozí z nás si ještě pamatují, jak komunističtí papaláši nakupovali ve speciálních obchodech nebo se léčili se ve špičkových sanatoriích určených pouze pro ně.
Komunismus je tedy mrtvé zrůdné nefunkční učení, které má v celosvětovém měřítku na svědomí více než sto milionů lidských životů. Jakékoliv pokusy o jeho oživování by akorát vedly k bídě a dalšímu obrovskému lidskému utrpení.
Jan Ziegler
