Kniha dokazuje jasně, Československo se po roce 1945 stalo fašistickým státem

Ukrajinci demonstrovali proti tomu, že hlava státu potvrdila právní akt oslabující boj proti korupci. To je v pořádku, lidé mají na takové akce právo. V Rusku by takový protest skončil masakrem demonstrantů.

Politici slibují šílenosti, které by zničily naší zemi, je potřeba omezit volební právo

Předvolební show nabírá na obrátkách a volební lídři se předhánějí v tom, kdo pronese největší nesmysl. Postaví se stovky tisíc bytů, platy porostou do nebes atd. Má to jeden háček, to by neutáhli ani nejbohatší arabští šejkové.