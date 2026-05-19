Klobása za dvě stovky, to je na hokejovém MS přiměřená cena

Někteří čeští fanoušci prohlašují, že ceny občerstvení na nynějším mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku jsou prý šílené. Já říkám nejsou, ber nebo nechej být a pokud se ti to nelíbí, příště zůstaň doma.

Milí čecháčci, musíte si holt zvyknout na to, že jiné země se nepřizpůsobí Vám, ale vy se musíte přizpůsobit jim. Schválně neříkám Češi, protože ti jsou vychovaní, kdežto čecháčci vystupují jak nevychovaní burani, kteří si myslí, že ČR je pupek světa a všichni se jim musí přizpůsobovat. Zažil jsem i situaci, kdy jeden takový neandrtálec nadával v Chorvatsku personálu restaurace, že mají drahé pivo, to v Čechách je daleko levnější. To už je opravdu nevychovanost a buranství prvního stupně.

Tak se nyní podívejme na to, jak to podle článku na webu iDNES.cz vypadá v přepočtu na koruny s cenami občerstvení na hokejovém mistrovství světa ve švýcarském Fribourgu, kde je prý draho.

Pivo – 180 korun

Klobása – 210 korun

Párek v rohlíku – 210 korun.

Kuřecí burger – 400 korun.

Palačinka s džemem – 190 korun

Řekl bych, že tyto ceny jsou na Švýcarsko v kombinaci s vrcholovou sportovní akcí příznivé a přiměřené. My, co cestujeme, o tom víme svoje. A nějaké porovnávání a přepočítávání na tom nic nezmění. Buď to budu akceptovat nebo budu mít hlad a žízeň nebo budu pít vodu na toaletě z kohoutku a k jídlu si dát vlastnoručně vyrobenou svačinu nebo mohu zůstat doma a nikam nejezdit. Jenom bych ještě upřesnil, že zdejší párek v rohlíku je ve skutečnosti americký hot dog, kdy se párek vkládá mezi dva plátky rozříznutého rohlíku.

Paštikářem jsem přestal být už před mnoha lety. Ano, kdysi ještě za socíku někdy v osmdesátých letech jsem vyrazil do Jugošky s batohem plným konzerv, ale to už je opravdu dávná minulost. Dávám jednu dobrou radu, nepřepočítávejte a užívejte si. Také jsem kdysi na jednom zájezdu, zažil člověka, který všechno přepočítával, hlavně tedy ceny piva. To je k ničemu a jenom to ubíjí. Já mám volno, místní ceny respektuji a užívám si to.

Před čtyřmi lety jsem byl v New Yorku na hokeji na zápase NHL mezi New Yorkem Rangers a Washingtonem Capitals. Dal jsem si tam dvě piva a jednu klobásu s majonézou, taková místní specialita, ale dá se to jíst. Přišlo mne to dohromady zhruba na 50 dolarů, k tomu vstupenka za 140 dolarů. Tak teď si to schválně přepočítám. Vyšlo mi to asi na 4200 korun. No jo, jsou ale chvíle, kdy nechci být šetřílkem. Raději si dopřávám, jak jen to jde. A stojí to za to.

MS v hokeji 2026: Kolik stojí pivo ve Fribourgu? - iDNES.cz

Autor: Jan Ziegler | úterý 19.5.2026 14:12 | karma článku: 5,32 | přečteno: 66x

Jan Ziegler

  • Počet článků 3728
  • Celková karma 17,91
  • Průměrná čtenost 1687x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

