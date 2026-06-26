Katolická církev se postavila čelem k sexuálnímu násilí na pražském arcibiskupství
„Je mi velmi líto, že kdokoli prošel v církevním prostředí takovou bolestí. Naprosto jsem nečekal, že by něco takového mohlo být vůbec možné. Takové jednání je naprosto nepřijatelné a nesmí být nikdy zlehčováno a přehlíženo...Chci především vyjádřit účast s utrpením poškozené a rozhořčení nad tím, že se něco tak strašného mohlo stát. Zdůrazňuji, že uplatňuji princip nulové tolerance vůči jakémukoliv zneužívání, ať už fyzickému, psychickému nebo duchovnímu,“ zdůraznil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ve svém prohlášení, které zveřejnil Katolický týdeník č. 26 v článku Policie řeší sexuální násilí na arcibiskupství v Praze.
O této aféře, kdy bývalý výkonný ředitel pražského arcibiskupství a trvalý jáhen Antonín Juriga měl několik let v prostorách pražského arcibiskupství znásilňovat dvě ženy, jako první informoval web seznamzpravy, další podrobnosti dodal portál christnet.cz.
Katolickenoviny.cz pak přinesly vyjádření Mons. Jana Balíka, někdejšího generálního vikáře pražské arcidiecéze: „V den, kdy jsem se o jednání výkonného ředitele vůči jeho podřízené od ní dozvěděl, jsem okamžitě ukončil jeho pracovní vztah k Arcibiskupství a informoval Policii ČR. Policie ČR poté jednala přímo s poškozenou. Zároveň jsem okamžitě zajistil odchod výkonného ředitele ze všech právních entit spravujících majetek diecéze. Inicioval jsem také církevní proces, který vedl k suspenzi jmenovaného...Mrzí mě, že k takovému jednání došlo v prostředí církevní instituce, a obětem se osobně omlouvám.“
V každé instituci se mohou najít lidé, kteří ji nedělají dobré jméno, naopak svým jednáním ji poškozují na veřejnosti. Ve školství se například objevují případy zneužívání dětí, ale kvůli tomu přece nikdo rozumný nebude považovat všechny učitele za delikventy. Církve jsou také společenstvím lidí a lidé jsou hříšní nebo jak říká svatý apoštol Pavel, nikdo není bez hříchu, nikdo ani jeden. Bohužel ani římskokatolická církev není a nemůže být stoprocentně imunní vůči jedincům, jako je pan Juriga.
Když však už se takový případ stane, je třeba se k němu postavit čelem bez vytáček a to arcibiskup Přibyl udělal. Dal jasně najevo, že taková jednání jsou nepřijatelná a on je nikdy nebude tolerovat. Pražské arcibiskupství také na řešení této kauzy plně spolupracuje s Policií ČR a další postup vůči panu Jurigovi, který se údajně skrývá ve Španělsku, už bude na ni.
Tato pohoršlivá záležitost by také neměla zakrývat přívětivou tvář římskokatolické církve, ke kterým patří například Česká katolická charita, což jsou tisíce lidí včetně pomocníků a dobrovolníků, kteří pomáhají potřebným lidem v nouzi. Osobně jsem se kdysi mohl seznámit s činností Diecézní charity České Budějovice a velmi si vážím jejich pracovníků za jejich obětavou činnost. V jejich zařízeních se starají o staré a nemocné lidi, o matky s dětmi, které by, nebýt charitního domova, s velkou pravděpodobností skončily na ulici. V rámci projektu Adopce na dálku zajišťuji péči o děti v chudých zemích atd. I tohle všechno patří k římskokatolické církvi!
Zdroje:
Případ duchovního z arcibiskupství: Dva roky mě znásilňoval, říká podřízená - Seznam Zprávy
Bývalá pracovnice pražského arcibiskupství viní exředitele Jurigu ze znásilnění / Christnet.eu – zpravodajství, názory, teologie, kultura
Mons. Jan Balík ke kauze Juriga – Katolické noviny
Katolický týdeník č. 26, Policie řeší sexuální násilí na arcibiskupství v Praze
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