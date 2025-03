Karel nechce pomáhat Ukrajině, pak ho přepadli lupiči

Řeklo by se, karma ho dostihla. Karel je proti pomoci napadené zemi, s tím, že se má každý starat sám o sebe. Pak jej večer na cestě z hospody přepadli nějací gauneři. Rozčiloval se, že mu nikdo nepomohl.

Je to svérázný člověk ten náš Karel, co chodí v Budějcích do jedné hospůdky. Podle jeho názoru se nemáme míchat do konfliktu na Ukrajině a pomáhat napadené zemi. Prý se nás to, netýká a máme si hledět svého. A když posíláme na Ukrajinu zbraně, tak prý jenom prodlužujeme konflikt a utrpení nevinných lidí. Inu, každý jsme nějaký.

Jednou takhle večer šel Karel v noci z hospody domů, Přepadli jej tři násilníci, zmlátili ho, sebrali mu mobil, platební karty a peníze. Náš dobrák Kája si pak stěžoval, že volal o pomoc, v dálce viděl nějaké lidi, křičel, ať zavolají policii a ono nic. Policie nepřijela a nikdo mu nepomohl. Pak jaksi plakal nad tím, že ti lidi jsou hnusní bezohlední sobci, které nezajímá, že přepadli člověka.

Kluci mu pak řekli. To víš Kájo, ti lidé si třeba řekli, že se jich to netýká a nechtěli zbytečně eskalovat konflikt. Sám říkáš, že se má každý starat sám o sebe, tak přece nemůžeš čekat, že ti ostatní budou pomáhat. Nevím jak vám, ale mne Karla není vůbec líto. Jak se říká, kdo s čím zachází, tím také schází.