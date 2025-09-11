Jsem rád, že komunisté šli od válu, jinak bych se do Ameriky nedostal
Před jedenácti lety jsem oslavil padesáté narozeniny a rozhodl si dát pěkný dárek. Tak jsem si nadělil téměř měsíční putování po západu Spojených států amerických. V květnu jsme vyrazili a navštívili národní parky Yosemitty, Yellowstone, Grand Canyon, Bryce Canyon, Údolí smrti, města San Francisco, Los Angeles, Sacramento, Salt Lake City. Las Vegas a mnoho dalších překrásných míst.
V Monument Valley jsem stál zhruba na místě, kde režisér Sergio Leone měl zapíchlou kameru, když snímal záběry pro svůj filmový hit Tenkrát na Západě. Úžasným zážitkem byla i prohlídka filmových ateliérů společnosti Universal v Los Angeles nebo návštěva železničního muzea v kalifornské metropoli Sacramentu. Prostě super.
A o osm let později jsem si splnil další svůj sen, týdenní návštěvu New Yorku se shlédnutím zápasu NHL New York Rangers – Washington Capitals. Opět paráda. Přeji to každému.
Je třeba si uvědomit, že kdyby komunisté v roce 1989 neskončili, tak tyto moje cesty zůstaly s největší pravděpodobností v kategorii nesplnitelných snů. Jak uvádí web lifee.cz, v katalogu Čedoku z roku 1986 je v nabídce i Okruh Severní Amerikou s nočním New Yorkem, který byl suverénně nejdražším. Trval 16 dní a vyšel na 51 960 korun, přičemž kapesné zde bylo uvedeno ve výši cca 5500 korun. Jenom dodám, že tehdejší průměrná hrubá měsíční mzda v socialistickém Československu činila 2964 korun. Takovou sumu bych tenkrát za cestování nedal. Podotýkám, že za za svůj výlet po Západu USA jsem zaplatil cestovce něco kolem 60 000 korun. To už přesně nevím.
Vysvětlení kapesného. Pokud člověk vyjel na Západ s cestovní kanceláří, nemusel mít tzv. devizový příslib, místo toho si pořídil za uvedenou sumu valuty v patřičné západní měně. Nicméně i zájezdy s cestovkami na Západ byly dost komplikované. Dostat se do nich znamenalo, buď si vystát na začátku roku pořádnou frontu nebo mít známé v cestovní kanceláři. Dále bylo nutné mít sebou při cestování do kapitalistických zemí a do Jugoslávie tzv. výjezdní doložku, kterou vydávalo příslušné oddělení pasů a víz SNB. To její vydání mohlo bezdůvodně zamítnout a ani nemuselo podávat vysvětlení. Nebo neúspěšnému žadateli lakonicky sdělilo, že „jeho vycestování do kapitalistické ciziny není v zájmu Československé socialistické republiky.“ K žádosti o výjezdní doložku bylo také nutné dodat doporučení od zaměstnavatele nebo školy včetně souhlasu KSČ a to i v případě, že člověk nebyl členem rudé partaje.
Obecně platí, že cestovaní za komunistů na Západ bylo hodně složité a často nemožné. Československo bylo za komunistů takovým velkým lágrem odděleným od svobodného světa ostnatými dráty. Jak příznačné pro totality a diktatury.
Jsem nadšen, že komunisté už nemohu nikomu diktovat, kam smí či nesmí cestovat. Můžeme vyjíždět do za hraničí podle libosti a plnit si tak své cestovatelské sny, Přeji to každému. Rozumím tomu, že takové cesty něco stojí, ale je na každém jednotlivci, jak se k tomu postaví.
Zdroje:
Na západ je cesta dlouhá. Závěrečný akt z Helsinek a cestování československých občanů do zahraničí
Socialistické cestování: Hlavní slovo měl Sovětský svaz, ale za 51 960 korun se dalo dostat i do New Yorku
Jan Ziegler
V bitvě u Křeče byli poraženi fanatičtí radikální husité, šťastný to den českých dějin
Posledním velkým střetem husitské války nebyly Lipany, jak se mnozí mylně domnívají, ale bitva u malé jihočeské obce o rok později. V ní před 590 lety 19. srpna 1435 porazil Oldřich II. z Rožmberka táborské husitské vojsko.
Jan Ziegler
Nebezpečná Schillerová hrozí válkou podnikatelům, její rodiny se to však netýká
V jedné brněnské ulici jsou dvě restaurace, které vaří obědy. Jedna zhruba o pětinu levněji. Podle paní exministryně je důvod jasný, krácení DPH. To, že firma jejího manžela porušovala zákon, jí jaksi nevadí.
Jan Ziegler
Teplice nejsou Rusko, ostře vzkázal ministr Lipavský ke kauze sochy rudoarmějce
Zničení sochy rudoarmějce v severočeských Teplicích je jistě vandalismem, ale Rusové si musí uvědomit, že nejsme jejich kolonií, Nic jejich vyšetřovací výbor neopravňuje zasahovat na cizím území.
Jan Ziegler
Budu volit proti nelegální migraci, Grenn Dealu a putinovskému Rusku
Byl bych rád, kdyby se našla nějaká odvážná strana, která by prosazovala možnost okamžité výpovědi z pracovního poměru bez udání důvodu pro zaměstnavatele i zaměstnance. Také znovuzavedení zdravotnických poplatků je na místě.
Jan Ziegler
Jak se statečné Brno před 380 lety ubránilo obrovské švédské přesile
Patří to k nejslavnějším okamžikům historie moravské metropole. Hrstka jeho obránců po vedením Jeana-Louise Raduita de Souches a pátera Martina Středy ubránila město proti dvacetinásobně nepřátelské převaze.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí
V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce....
Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Rozpadla se jako krabice, pak se ozval pláč. Svědci popisují hrůzu v Lisabonu
Svědci popisují, že slavná lisabonská lanovka Glória se při nárazu do budovy rozpadla jako krabice...
Zentiva mění majitele. Za 4,1 miliardy eur ji kupuje americká společnost GTCR
Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial...
Omezený provoz na Strakonické v Praze. Silnici zasypaly pivní lahve
Vysypané pivní lahve a basy z nákladního auta v Praze omezily ve čtvrtek ráno kolem 5:00 provoz na...
Vrah Trumpova spojence utekl. Prezident ze zabití Kirka viní radikální levici
Americké úřady stále pátrají po střelci, který ve středu zabil aktivistu Charlieho Kirka. Federální...
Pražský hrad v novém designu. Hrad ukáže vítězný návrh soutěže
Pražský hrad představí svou novou vizuální identitu. Proměnou projde značení památek, grafika...
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...
- Počet článků 3588
- Celková karma 20,13
- Průměrná čtenost 1731x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz