Z Ruska a Běloruska byli propuštěni političtí vězni, ze Západu vrazi a kriminálníci. Tato výměna hodně vypovídá o zločinecké a mafiánské povaze putinovského režimu. Propuštění ruského vraha z Německa kritizoval i Donald Trump.

Mezi vyměněnými 26 vězni byla i novinářka Alsu Kurmaševová žijící v Praze, která pracuje pro Rádio Svoboda. Jela do Ruska navštívit starou matku a nemocného příbuzného. Ruské úřady jí nejdříve obvinily z toho, že se nezaregistrovala jako zahraniční agent. Jak však upozornil ve svém komentáři na webu Neviditelný pes Rus Vitalij Ginzburg, ona do Ruska přicestovala jako soukromá osoba, nikoliv jako žurnalistka. A tak nebyla její povinnost se takto ohlašovat.

Do vězení šla ve skutečnosti proto, že usilovala o zastavení války a mír na Ukrajině. Jejím proviněním bylo, že je editorkou knihy Ne válce obsahující 40 příběhů Rusů, kteří nesouhlasí s agresí svojí země proti Ukrajině. Je na to takový vágní ruský paragraf o lživých informacích o ruské armádě. A za ten dostala ve vykonstruovaném procesu šest a půl roku do vězení. Jela navštívit příbuzné a nakonec matka dvou dětí skončila bezdůvodně za mřížemi. Naštěstí se relativně brzy dočkala svobody. Je také vzkaz našim chcimírům, jak může člověk dopadnou v Rusku, pokud usiluje o skutečný mír na Ukrajině. Skončí v kriminále respektive v některém z ruských pracovních táborů, které se zase tolik neliší od nechvalně proslulých gulagů. Te nešťastné matky mě bylo hodně líto, zabité rusácké agresory nelituji ani v nejmenším.

Jak uvedl web denik.cz, jedním z propuštěných Rusů v rámci nejrozsáhlejší výměny vězňů od konce studené války je Vadim Krasikov, který byl v Německu odsouzen na doživotí za vraždu Čečence s gruzínským občanstvím a odpůrce ruského režimu Zelimchana Changošviliho v berlínském parku vroce 2019. Právě tuto skutečnost ostře zkritizoval americký prezidentský kandidát Donald Trump, že on by jednoho z největších zabijáků na svobodu nepustil.

Dá se říci, že z Ruska se dostalo na svobodu 16 nevinně odsouzených politických vězňů. Opačným směrem ze Západu zamířilo 10 usvědčených zločinců včetně vraha.

To hodně vypovídá o panujících poměrech. V Rusku jsou posíláni do vězení nevinní lidé odsouzeni ve vykonstruovaných soudních přelíčeních. V této zemi neexistuje nezávislá justice a ani tedy právo na spravedlivý proces. Putinovské Rusko provozuje mafiánské praktiky zločineckých gangů, když si nevinné lidi bere jako rukojmí, aby je mohlo vyměnit za zločince. Proto, jak radí Vitalij Ginzburg, lidé ze Západu by raději neměli do Ruska vůbec cestovat, aby se vyhnuli případnému uvěznění, které jim reálně hrozí.

