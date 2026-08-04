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Jakýsi bezvýznamný pornoherec Rajchl se navážel do Jiřího Dvořáka

To, že notorický lhář Rajchl ohýbá fakta, jak se mu hodí, je obecné známé. Nyní vytrhl z kontextu výrok známého českého herce o tom, že se máme jak prasata v žitě, a také podněcuje jednu z nejhorších lidských vlastností – závist.

Poslanec Jindřich Rajchl postavil svoji politickou kariéru na drzosti a šíření nesmyslů. Ty hlouposti jsou někdy tak velké, že nemá cenu mu je vyvracet. On by i tak nepochopil, o co jde, a jak říká jedno čínské přísloví – prázdné plechovky nadělají nejvíce zvuku,“ výstižně zhodnotil šéfa pidistrany PRO Viliam Buchert na webu reflex.cz.

Co se ve skutečnosti stalo? Jak uvedl web epenize.eu, herec Jiří Dvořák mluvil o poměrech v Indii, kterou osobně navštívil. Upozornil na to, že si odvezl jednu věc: „Máme se tu jak prasata v žitě a nevážíme si toho.“ Zároveň dodal, že se remcalové mohou jet podívat, v jakých podmínkách lidé žijí a přežívají a nemůžou s tím, na rozdíl od nás, nic udělat. Upozornil totiž na to, že když se v Indii člověk narodí do určité kasty, nemůže to změnit.“ Dvořák nakonec dodal, že je spokojený s tím, kde žije. Jinými slovy upozornil na to, že lidé v některých částech světa žijí v obrovské bídě a nemají šanci to změnit.

Já jeho názor mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, ze svého pobytu v Dominikánské republice kde sem viděl ubohé slumy, v nichž žijí haitští imigranti. Ano, ti prchají z Haiti do sousední země, protože ve své původní vlasti na tom byli ještě daleko hůř. A také jsme si říkal, že tuhle hroznou bídu by měli vidět ti věční nespokojenci, co si furt stěžují, jak jsou na tom špatně. Je to tak, proti poměrům v Indii či Dominikánské republice se i ti, co v ČR vydělávají 20 tisíc korun měsíčně, mají až moc dobře.

A nyní zpátky k Rajchlovi a podívejme se na to, jak zmanipuloval Dvořákova slova a vytrhl je z kontextu. Na svém facebookovém profilu napsal: „Podle herce Jiřího Dvořáka se tu máme jak prasata v žitě. Tak vy lehkoživkové v pražské kavárně zcela jistě. Ale možná by se Jirka mohl jet podívat do Krnova, do Děčína nebo do jiného města či obce, kde musí lidé vyžit za 20.000 korun měsíčně, pokud vůbec mají nějakou práci, a vysvětlit jim, jak úžasně se jim žije a že si toho vůbec neváží. A nebo nám ukázat, jak vyžije za těch 20.000 měsíčně on sám.“

Inu, typická rajchlovská demagogie. On šéf marginální partaje PRO jaksi zapomněl sdělit, že Jiří Dvořák dal svůj výrok do souvislosti s Indií, což podstatné mění jeho význam.

Ještě bych něco dodal k těm lehkoživkám. Jiří Dvořák je úspěšný a respektovaný herec, který je hodně obsazovaný, hraje v mnoha filmech, divadelních hrách, televizních seriálech, dabuje, a umí si vydělat slušné peníze. A ono to někdy nebývá jednoduché. Jednou například zavzpomínal na to, jak coby čert Uriáš ve filmu Anděl Páně 2 musel opakovaně běhat v mrazu přes zasněženou louku ve čtyřicítce horečce.

Lehkoživka se hodí spíše na podřadného pornoherce Jindřicha Rajchla, za nimž, jak píše web seznamzpravy.cz, jdou vybírání peněz od lidí nemocných smrtelnou chorobou ALS, aniž by jim to nějak pomohlo či podíl na vyvedení lukrativních pozemků tenisového klubu Tesla Karlín developerům, Firmy s nim spjaté pak dluží desítky milionů korun.

A co se týče „doporučení“, aby si Jiří Dvořák zkusil vyžít s 20 tisíci korunami měsíčně, tak na to je jednoduchá odpověď. A proč by to měl jako dělat? Díky vlastním schopnostem se dokáže slušně uživit. Také mně občas někteří méně bystří jedinci dávají podobné rady a já je jednoduše odbývám slovy: „Proč měl, já dělám všechno proto, abych za takové peníze žít nemusel.“ Tečka.

Rajchl pouze rozeštvává lidi a vyvolává jednu z nejhorších lidských vlastností, kterou je závist ve stylu, podívej se, jak ten druhý se má dobře a ty nemáš ani na pořádné auto. Řešení však existuje a perfektně je vystihl Radek Štěpán opět v komentáři na epenize.eu „A další rada, Pokud je přece někdo se svým životem nespokojený, ať nečeká na nějakého spasitele a vezme to do svých rukou. V naší zemi to jde. Pouze musí člověk slevit ze svého pohodlí. Pečení holubi nikomu do huby jen také létat nebudou.“

Zdroje:

Nenávistný Rajchl: Vytrhl slova z kontextu a navezl se do herce Dvořáka

Podřadný pornoherec a poslanec Rajchl zaútočil na herce Jiřího Dvořáka. Ukájí se u toho vlastní hloupostí | Reflex.cz

Rajchl jako podnikatel? Zadlužené firmy, prázdné schránky a soudní likvidace - Seznam Zprávy

Autor: Jan Ziegler | úterý 4.8.2026 13:31 | karma článku: 14,87 | přečteno: 179x

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