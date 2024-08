Jako gangsteři, Putin se lekl islamisty Kadyrova v podnikatelském sporu

Stojí proti vám hlava Kremlu a ohrožuje Vaše podnikání? Nevadí, požádáte o pomoc vůdce čečenského klanu a máte vyhráno. Článek o e-shopu Wildberries dokazuje zločinecké mafiánské prostředí v Rusku.

Klasický podnikatelský spor přerostl v Rusku ve válku gangů. V Rusku nemůžete vybudovat prosperující společnost bez politického krytí, respektive bez placení výpalného. Jak uvedl web hrot24.cz, týkal se boje o úspěšnou e-shopovou firmu s mnoha stamiliardovými obraty.

Ruský podnikatel v oblasti elektronického obchodování Vladislav Bakalčuk si před dvaceti lety založil doma v obýváku na popud manželky Taťjany e-shop Wildberries. Za více než dvacet let z něj vybudovali druhou největší technologickou společnost v zemi. Vedli prosperující internetový obchod, jehož působnost se z dámského oblečení rozšířila na prodej téměř všeho ostatního. V loňském roce vykázala firma tržby ve výši 2,5 bilionu rublů (asi 680 miliard korun) a zisk 18,9 miliardy rublů.

Jenomže manžele se nepohodli, rozešli se, a Taťjana Bakalčuková se s Robertem Mirzojanem, generálním ředitelem billboardové reklamní skupiny Russ Outdoor, dohodli na fúzi svých dvou společností. Vladislav byl kategoricky proti. Již dříve jsem ve svých článcích upozorňoval na fakt, že v Rusku neexistuje standardní podnikatelské prostředí, jaké známe na Západě. Má slova se potvrdila i v tomto případě. Cituji hrot24.cz „Úspěšný pár musel mít politické krytí. Bez svolení mocných – jež nepřichází zadarmo - miliardový podnik v Rusku 21. století nepostavíte. „Společnost skutečně požívala neformální ochrany přátel na vysokých místech,“ řekl FT nejmenovaný investor z ruského maloobchodního sektoru. Taková ochrana je v zemi známá jako kryša čili střecha, termín převzatý z mafiánského žargonu. „Samozřejmě, že nějakou kryšu měli. Bez ní nemůžete vyrůst do tak velkých rozměrů,“ řekl investor.

A pak už nastal něco, co by se dalo charakterizovat jako tragikomedie z prostředí mafiánských gangů. Fúzující dvojice obešla zákon, respektive tržního regulátora, a požádala o souhlas se spojením rovnou prezidenta Putina. Kreml fúzi milostivě dovolil. Vladislav se však nechtěl jen tak vyšachovat ze hry. Jelikož měl proti sobě protihráče těžkého kalibru, rozhodl se pro riskantní tah. Požádal o pomoc čečenského vůdce uplatňujícího islámské právo Šária Ramzana Kadyrova, který umí být brutálně bezohledný. A uspěl. Vrchní Čečenec mu slíbil, že udělá všechno proto, aby jeho manželku, kterou zřejmě uchvátili ďáblové a démoni, dostal zpátky k rodině a ochránil legální podnikání.

Světe div se, Kreml nyní vyrukoval s tím, že se do souboje zakladatelů Wildberriese nezapojí. To už není o obchodním sporu, to jsou praktiky zločineckých gangů a jejich kmotrů v plné parádě. Znamená to snad také, že Putin se bojí Kadyrova? Není to první případ, kdy před ním ustrašeně couvl.

V každém případě to dokazuje šílený stav Ruska. Koneckonců bídnost jeho podnikatelského prostředí potvrzují i další ruští byznysmeni. Například podnikatel Gregory Bubnov, který v rozhovoru zveřejněném na Forum24.cz ke srovnání podmínek podnikání v ČR a Rusku mimo jiné uvedl. „To je opravdu velký rozdíl. V Česku všichni platí daně a ví se, na co tyto peníze jdou. V Rusku jsou sice programátoři, kteří vymysleli asi nejlepší počítačový systém na výběr daní na světě, ale ten je k ničemu. Zákony platí jen pro někoho. Mnoho lidí v Rusku, hlavně Putinovi kamarádi, daně neplatí, a nikomu to nevadí. Podnikatelské prostředí v Česku je daleko lepší a transparentnější než v Rusku, kde navíc bují gigantická korupce.“ Dále potvrdil, že vybírání výpalného od podnikatelů ze strany silových složek (důstojníků policie, armády, tajných služeb atd.) je v Rusku běžným jevem. Jeho slova dosvědčil i další ruský podnikatel Vitalij Ginzburg, který varuje všechny potencionální uchazeče, zvláště z řad malých středních firem, před netransparentním podnikatelským prostředím v Rusku.

Bylo předloženo už hodně důkazů o tragickém stavu Ruské federace a toto je další z nich. Je proto vážně k nepochopení, že někteří jedinci mají stále tendenci dávat tuto zemi za vzor. To může mít pouze dva důvody, buď jsou za to placeni nebo slušně řečeno žijí v nevědomí. Obojí však neomlouvá.

