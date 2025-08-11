Jak komunisté dostali v Lotyšsku za vyučenou a vidlák zůstal vidlákem
Členové KSČM si musí zvyknout na to, že ne všude jsou na ně zvědaví. Čtveřice z této obskurní partaje si vyrazila autem do Ruska, přestože ministerstvo zahraničních věcí ČR před cestou do této agresivní, mafiánské a zločinecké země varuje. Inu, kdo chce kam, pomozme mu tam.
Jeden z členů výletu Zdeněk Milata na webu seznamzpravy.cz uvedl. „Na hranicích mezi Lotyšskem a Ruskem jsme čekali celkem asi jedenáct hodin, na lotyšské straně jsme strávili asi dvě hodiny, na ruské devět,“ poznamenává s tím, že Rusové si hlídají, aby jim tam Ukrajinci neposílali drony, aby se do země nedostali atentátníci a podobně. Já jenom dodám, že soudruh pěkně kecá. Já sám jsem totiž zažil přejezd lotyšsko-ruské hranice v roce 2009 a už tehdy byla pohraniční kontrola na lotyšské straně normální a relativně krátká, kdežto na ruské straně trvala asi deset hodin. Všichni jsme museli se zavadly vystoupit z autobusu, projít přes detektory a mezitím nám náš autobus důkladně prohlédli. Čili důvodem takových prohlídek není válka na Ukrajině, ale typická ruská byrokracie a šikana.
Komplikace se pro komunistickou čtveřici dostavila na zpáteční cestě, kdy Lotyšsko je odmítlo pustit na své území. Soudruzi z toho byli v šoku. Jenomže opět zapomněli, že jsou povinni dodržovat předpisy země, do které směřují. Nyní dejme prostor umělé inteligenci. Ta sděluje že Lotyšsko má zákon, který zakazuje propagaci komunismu, stejně jako propagaci nacismu. Tento zákon, který byl novelizován v roce 2025, kriminalizuje aktivity směřující k potlačení práv a svobod člověka a šíření nenávisti na základě rasy, etnického původu, národnosti, náboženství nebo třídy. Novela zákona má za cíl srovnat postih nacismu a komunismu v právním systému a potrestat propagaci obou totalitních ideologií.
Soudruh Milata se divil tomu, že lotyšským pohraničníkům vadilo tričko s Aurorou nebo hrnek s Leninem. Chápu, že ve své omezenosti to komunisté nechápou. I u nás by jistě vadil hrnek s portrétem Adolfa Hitlera a v Lotyšsku jsou nacistické a komunistické symboly postaveny na stejnou úroveň. Jsou zakázané a trestné. Už se také stalo, že nějaký Rus směřoval do Rigy sportovní zápas, na sobě měl triko s komunistickými symboly a lotyšští pohraničníci ho rovněž nepustili do země.
Víte, ono je to taková základní slušnost respektovat pravidla hostitelské země. Říká se, moje země, moje pravidla a tato zásada platí i pro Lotyšsko, Všichni jsou povinni na jeho území dodržovat jeho zákony a nařízení, včetně toho, že má až na výjimky uzavřeny vnější hranice Schengenu. Nemusí se nám to líbit, ale je to právo této pobaltské země. Já třeba, když někam cestuji, tak si dopředu zjistím předpisy dotyčné země, abych nebyl překvapen.
Nakonec se ona povedená čtveřice vrátila zpátky přes Estonsko a Česká republika jí poskytla dostatečnou konzulární pomoc. Směšně proto působí šéf převlečených komunistů v hnutí Stačilo Daniel Sterzik vulgo vidlák, který se divil tomu, proč si ministerstvo zahraničních věcí nepředvolalo na kobereček lotyšského velvyslance. Řekl bych, že v tomto případě u vidláka znamená nomen omen. K něčemu takovému jaksi nebyl důvod. Chlapci holt nedodrželi pravidla, a doplatili na to. Nebývá zvykem si v takových situacích předvolávat ambasadory. To bychom pak mohli rovnou předvolávat diplomaty i kvůli tomu, že někde v cizině zatkli českého drogového dealera.
Jan Ziegler
České země mají smutnou zkušenost s německou nacistickou okupací. Jenomže to neplatí v jiných zemích, například Pobaltí si pro změnu zažilo srovnatelně hroznou sovětskou komunistickou nadvládu a tyranii.
Jan Ziegler
Podlost a hloupost. Bývalý vrchní komunista pronesl totální nesmysl, že okupované pobaltské republiky mají spoluzodpovědnost za invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Jan Ziegler
Šéf hnutí Přísaha se přidá k žalobě strany Volt na účelovost předvolebních koalic se žádostí o zrušení registrací jejich volebních kandidátek. Robert Šlachta také nabádá voliče, aby volili jeho místo Maláčové ze Stačilo.
Jan Ziegler
Dostaly se mi do schránky volební noviny Motoristů. V mnohém se s nimi shodnu, třeba v tom, že s Ruskem není možné vést obchodní a politická jednání po dobu trvání agresivní války proti na Ukrajině.
Jan Ziegler
Nemyslitelné neboli v anglickém originále Unthinkable, to byl název vojenské operace, při které měli západní Spojenci společně s poraženými Němci zaútočit 1. července 1945 na SSSR. Bohužel se tak nestalo.
