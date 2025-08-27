Jak extrémista Drulák dostal červenou na českobudějovickém gymnáziu
Za mne to bylo v pořádku. Asi se všichni shodneme na tom, že otcové a matky studentů mají právo mluvit do toho, kdo předstoupí před jejich děti. A před časem českobudějovické biskupské gymnázium chystalo přednášku Petra Druláka, šéfa pochybné bandy Svatopluk s fašistickými autoritářskými rysy, údajně o mezinárodní politice. Nicméně, když se o rodiče dozvěděli, kdo má mluvit k jejich dětem, tak většina z nich řekla ne, a přidali se i studenti a mnozí vyučující.
Dokáži je pochopit, že o takového člověka nestojí, protože symbolika spolku Svatopluk podle info.cz nápadně připomíná fašismus. Jeho cílem je podle lídra Petra Druláka spojit krajní levici s pravicí, aby společně čelily „liberálnímu středu“, změnily politický režim v zemi a opustily Evropskou unii, což se dle jeho slov ale neobejde bez toho, že by tekla krev.
Člověk, který veřejně hlásá násilí, změnu režimu a vyhrožuje, že přitom poteče krev, nepatří do veřejné diskuse. Drulák má diktátorské fašistické sklony a nepřímo vyhrožuje lidem, kteří s nim nesouhlasí, vraždami. Něco takového může hlásat jen šílenec. Drulák je samozřejmě rovněž velkým stoupencem Ruska v jeho agresi proti Ukrajině, a to, že rusáci v sousední zemi vraždí děti, mu evidentně nevadí.
Znám některé žáky českobudějovického BiGy i jejich rodiče a rozumím tomu, že nechtěli, aby takový extrémista hlásající nenávist mluvil k jejich dětem. Drulák rovněž spolupracuje s extrémisty z SPD a Stačilo, což také vůbec nepřekvapuje.
Nicméně jsem rád, že u nás v Českých Budějovicích je svět ještě v pořádku a rodiče studentů biskupského gynnázia nemají zájem o to, aby jejich potomky ovlivňoval šílenec.
INFO.CZ | Drulákův Svatopluk odkazuje na fašisty, mluví o krvi a občanské válce. Už mu podléhá SPD i Stačilo!
Ukrajinci nás v roce 1968 neokupovali, proti vpádu sovětských vojsk protestovali
Vylepovali letáky, psali na veřejnosti protestní nápisy a Vasyl Makuch se v Kyjevě na protest proti vpádu sovětských vojsk upálil. Tak dávali Ukrajinci v roce 1968 najevo nesouhlas se sovětskou okupaci Československa.
Znárodňování je zločin, státní firmy prodělávají miliardy, zrušme je a dejme soukromníkům!
To platilo za časů Jana Bati, to platí i nyní. Veřejné společnosti, které nemají jasného vlastníka, jsou neefektivní a brzdí rozvoj soukromého podnikání. Proto masivní znárodňování prosazované hnutím Stačilo je cestou do pekel.
Jan Antonín Baťa byl Československem nespravedlivě odsouzen a oloupen
Byl to jeden z nejhorších zločinů tzv. třetí republiky, odsouzení upřímného vlastence za údajnou kolaboraci s nacisty na 15 let do vězení a ke konfiskaci majetku. Stát se zřejmě chtěl dostat k jeho rozsáhlému vlastnictví.
Hanebný Vidlák Sterzik hájí sovětskou okupaci, lže a uráží památku jejich obětí
Šéf hnutí Stačilo má jasno, po roce 1968 se u nás žilo skvěle a sovětská okupace byla jen takovým nicotným detailem. Jenomže stovky mrtvých a škody za desítky miliard korun, nejsou bezvýznamnou záležitostí.
Podle Maďarů jim Češi ukradli území a Mnichov si zasloužili
Historii nelze vnímat pouze jedním pohledem v tomto případě českým, že Slováci se rozhodli dobrovolně připojit k Čechům. Maďaři to naopak cítí jako trvalou křivdu. Nabízí se srovnání s osudem Sudet.
