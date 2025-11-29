Jak evropští komunisté kolaborovali s nacisty a Hitlerem
Ještě v únoru 1941 německý komunista v moskevském exilu Walter Ulbricht prohlásil, že „kdo intrikuje proti přátelství německého a sovětského lidu je nepřítelem německého národa a bude označen za komplice anglického imperialismu.“
Evropské komunistické strany by období trvání tzv sovětsko-německé smlouvy o neútočení v letech 1939 – 1941 nejraději vymazaly ze své historie, protože to, čeho se dopustily, se nedá nazvat jinak než kolaborace s nacistickým Německem. Zatímco německé ozbrojené síly okupovaly Dánsko, Belgii, Nizozemí, Francii a Norsko, tak tamní komunisté vydávali prohlášení, která by později nejraději vzali zpět, jenomže to už jaksi není možné. Například dánští komunisté označili na pokyn z Kominterny německou invazi za „odpověď na hrubé porušení neutrality skandinávských zemí Anglií a Francií.“ V Nizozemí strana pod vedením generálního tajemníka Paula de Groota vyzvala k boji proti Anglii, odpor proti německým okupantům byl odmítnut. V Norsku vydali komunisté 15. května 1940 výzvu k porozumění s německými okupanty, v níž doporučovali nové uspořádání Evropy pod německou záštitou a s nacistickým Německem jako centrem. „Je v zájmu pracujících zastavit nepřátelství a usilovat o hospodářské sblížení Norska a třetí říše,“ napsali norští soudruzi. Mussoliniho útok na Řecko v říjnu 1940 nevyvolal žádné protesty silné italské komunistické strany ani Kominterny.
Nejhorší však byla situace francouzské komunistické strany, která byla z Moskvy Kominternou přímo vyzvána, aby vystoupila z ilegality a dohodla se na legální činnosti s Němci. V této souvislosti byla v červnu 1940 zahájena jednání, která trvala asi dva měsíce. V té době také deník francouzských komunistů L´ Humanité 4. července otiskl komentář Francouzští dělníci a němečtí vojáci, který nabádal pařížské obyvatelstvo, aby udržovalo přátelské kontakty s Němci. Mimo jiné se v něm psalo.
„Je obzvlášť povzbudivé vidět tolik pařížských dělníků, jak přátelsky rozmlouvají s německými vojáky, ať už na ulicích nebo v bistru na rohu, bravo soudruzi, jen tak dál, i když se to některým občanům, kteří jsou stejnou měrou hloupí jako zlí, nelíbí. Sbratření národů nezůstane navždy pouhou nadějí, ale stane se živou skutečností.“
Pozadu v pronacistické vlně nezůstali ani českoslovenští soudruzi. Dva měsíce před německým útokem na Západ v roce 1940 psal dle webu valka.cz předseda KSČ Klement Gottwald z moskevského útočiště do Prahy, že spolu s německým proletariátem zastává komunistická strana společnou linii boje proti západnímu imperialismu jako válečnému agresoru. Nadále vedení strany vystupovalo ostře proti Benešově zahraniční akci: „V zemi je třeba vést takticky vedenou kampaň proti pařížskému Národnímu výboru a jeho akcím: nucené mobilizaci, použití českých formací jako protisovětských a koloniálních skupin, proti perzekuci Čechů a Slováků ve Francii a Anglii. Zásadně odmítáme vytváření československé zahraniční armády.“
Ve stejném období také ilegální Rudé právo vyzývalo spojenecké vojáky, aby nebojovali proti dělníkům v německých uniformách.
Některá prohlášení západoevropských komunistů z oné neblahé doby připomínají ta, která v současnosti podobnou demagogií omlouvají ruskou agresi proti Ukrajině. Inu, historie se opakuje a Ruská federace je nástupkyní Sovětského svazu.
Pronacistické postoje evropských komunistických stran v té době svědčí o tom, že nehájily zájmy svých národů, ale sloužily Stalinovi a rudé vrchnosti z Kominterny i za cenu zrady vlastních zemí. Zkrátka tancovaly, jak se v Moskvě pískalo.
Zdroje:
Pakt, Claudia Weberová, nakladatelství Maraton, Praha 2025
Ve znamení temna, František August & JAB, nakladatelství Votobia, Praha 2001
Rudohnědá nemoc 20. století, Thierry Wolton, nakladatelství Volvox Globator, Praha 2003
Jan Ziegler
Německá historička předložila důkazy o zločinném spolčení Stalina s Hitlerem
A to v knize s příznačným názvem Pakt, která precizním způsobem popisuje okolnosti vzniku a trvání paktu Molotov – Ribbentrop ze srpna 1939, v jehož důsledku si Německo a SSSR rozdělily Evropu.
Jan Ziegler
Lovce nacistů generála Ečera zločinní komunisté uštvali k smrti
On přišel s pojmem zločiny proti lidskosti v souvislosti s nacistickými zvěrstvy včetně holokaustu. Generál justice Bohuslav Ečer pomáhal prosadit myšlenku Norimberského trestního tribunálu pro nacistické válečné zločince.
Jan Ziegler
Sudetoněmecký sjezd v Brně je v pořádku, daleko horší je rudý Klub českého pohraničí
Dělat strašáka ze sudetských Němců už netáhne. Vždyť na protesty proti jejich sjezdu v příštím roce v Brně přišly pouhé desítky lidí. Nepíšeme rok 1945, ale 2025. Z hlediska lidských práv tomuto srazu ani zabránit nelze.
Jan Ziegler
Senioři by platili za pobyt v domovech seniorů i z prodeje nemovitostí
Pravděpodobný ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) plánuje zásadní změnu financování dlouhodobé péče. Zvažuje zavedení německého modelu, podle něhož by lidé platili pobyt v domovech pro seniory z vlastního majetku.
Jan Ziegler
Generál Liška velel tankistům proti nacistům, pak uletěl na Západ Gottwaldovým letadlem
Patřil k mnoha hrdinům protinacistického odboje, jejichž památka byla nezaslouženě zapomenuta. Nasazovali životy za svoji vlast v boji s krutým nepřítelem a za to si vysloužili nenávist a perzekuci od komunistů.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost
Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale...
Rušení i zpoždění spojů. Problémy Airbusu ochromily letiště po celé Asii
Problémy dopravních letadel Airbus A320 narušují leteckou dopravu po celé Asii. Aerolinky se snaží...
Ruský útok na Kyjev si vyžádal nejméně dva mrtvé. Půl milionu lidí je bez proudu
Sledujeme online Ukrajinské hlavní město Kyjev v noci čelilo útoku ruských střel a dronů, který zabil nejméně dva...
VIDEO: I papež se musel zout. Při návštěvě Modré mešity ukázal bílé ponožky
Papež Lev XIV. při sobotní návštěvě proslulé istanbulské Modré mešity uctil místní tradici. Před...
„Plačící“ Ukrajinci na frontě. Proruské účty vedou válku pomocí falešných videí
Boj o kontrolu nad Pokrovskem na východě Ukrajiny stále zuří, ale v proruských kruzích na...
Prodej domu 45 m2
Útušice, okres Plzeň-Jih
2 590 000 Kč
- Počet článků 3637
- Celková karma 18,48
- Průměrná čtenost 1717x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz