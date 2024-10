Izrael nikoho neohrožuje, pouze likviduje teroristy a brání svoji existenci

Palestinští teroristé z Hamásu zavraždili v Tel Avivu mladou matku Inbar Segevovou-Vigderovou bránící svého devět měsíců starého chlapečka vlastním tělem. Na rozdíl od maminky přežil. Tady hledejme příčiny jednání Izraele!

Izraelská armáda vstoupila do Libanonu, kde likviduje islamistické teroristické hnutí Hizballáh podporované zločineckými režimy Íránu a Ruska. To je správné a rozumím tomu. Někteří antisemitští a proruští jedinci už spustili pokřik, kdy tedy začnou sankce proti Židovskému státu, protože prý je agresor a srovnávají to s vpádem ruské armády na Ukrajinu.

To je samozřejmě hloupá demagogie. Vysvětlení hledejme právě v té události, kdy dvojice palestinských islamistických fanatiků napadla s puškou a nožem židovské civilisty čekající na tramvajové zastávce v telavivské čtvrti Jaffa a sedm z nich zavraždila. Je známou skutečností, že takové zákeřné útoky proti nevinným lidem jsou ze strany palestinských radikálů běžné.

Vláda v Jeruzalémě nemůže nechat takové zbabělé přepady bez povšimnutí. Kdyby nereagovala, tak by to špatně skončilo, protože by brzy žádní Židé nebyli. Arabští muslimští fanatici se netají tím, že jejich cílem je zničení Izraele. Rovněž vláda islamistů v Teheránu nijak nezakrývá svoji nenávist ke všemu židovskému, veřejně popírá nacistický holocaust a Hizballáh je Íránem a nepřímo i putinovským Ruskem vyzbrojován a podporován.

Zásadním rozdílem však je, že Libanon na svém území není schopen zabránit působení teroristů, kteří útočí na sousední stát. Na to musel Izrael reagovat a proto zahájil protiteroristickou operaci proti islamistickým radikálům z Hizbaláhu, kteří navíc podle izraelské tajné služby Mossad plánovali brutální masakry Židů v Izraeli podobným těm, které loni v říjnu provedl Hamás v sousedství pásma Gazy. V tomto kontextu je třeba rozumět i zabití vůdce Hizballáhu Hassana Nasralláha. Izraelský útok není veden proti Libanonu jako zemi, ale proti tamním zločinným teroristům.

Naproti tomu Ukrajina čelí již od roku 2014 trvalé ruské agresi, která začala bezdůvodným vpádem ruské armády do Donbasu a okupaci Krymu. Ruské jednotky na Ukrajině záměrně útočí na civilní objekty a vraždí ženy a děti. To také připomíná islamistická vražedná komanda. Takže Izrael a Ukrajina jsou oběťmi násilí ze strany sousedních zemí, kdežto Hizballáh, Hamás, Írán a Rusko jsou zločinnými a vzájemně propojenými násilníky. Konec konců Írán zase vyzbrojuje agresivní putinovské Rusko. Inu, svůj k svému.