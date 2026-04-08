Izrael nikoho neohrožuje, pouze brání svoji existenci před íránskými islamisty
Kromě ní tehdy podle webu Echo24.cz zabil ještě jejího otce a dva policisty, za což byl v Izraeli dlouhá léta vězněn, ale pak propuštěn na svobodu v rámci problematických výměn mezi Židovským státem a arabskými teroristy. Brutálních vražd až do své smrti nikdy nelitoval. Nakonec jej spravedlnost dostihla, když ho zabila izraelská raketa vypálená na syrské hlavní město Damašek, kde se ukrýval pod ochranou bývalého prezidenta Bašára Asáda.
Minulost je důležitá k pochopení současnosti. To totiž nebyl ojedinělý incident ze strany islamistických radikálů. Je známo mnoho případů, při kterých oni brutálními způsoby zavraždili izraelské civilisty včetně žen a dětí. Výbuchy nastražených bomb v restauracích, útoky nožem na nevinné lidi na autobusových zastávkách a další, patří do jejich repertoáru nenávisti k Židům. A muslimští fanatici oslavují tyhle zrůdy jako hrdiny, tleskají jim i íránští představitelé.
Bývalý nejvyšší íránský vůdce ajatolláh Alí Chameneí proslul svými útoky vůči Izraeli. V minulosti opakovaně označil židovský stát za „rakovinu“ a vyhrožoval „zničením“ Tel Avivu a Haify. U íránských představitelů jsou běžné výroky vyhrožující Židům likvidací a jejich naházením do moře. Islamistické vlády v Teheránu nijak nezakrývají svoji nenávist ke všemu židovskému, veřejně popírají nacistický holocaust a Hizballáh je jimi vyzbrojován a podporován.
„Íránské vojenské aktivity a jasné veřejné vyhrožování vyhlazením Izraele jsou čím dál tím častější a intenzivnější. Tyto kroky jednak vyvolávají strach, což je nepochybně jejich cílem, ale navíc také hrozí rozvrácením mezinárodního společenství. Při takových přímých vyhrůžkách konfliktem by se dalo očekávat, že mezinárodní zpravodajská média a politici celého světa budou mít k této situaci co říci. Místo toho je pokračující drzé chování Íránu buď shovívavě ignorováno, nebo, což je daleko horší, jde svět Íránu na ruku,“ zveřejnil již v roce 2019 web armadninoviny.cz.
Nedávno jsem si přečetl vynikající knihu od výborného spisovatele Tuvii Tenenboma, Bože, čí je tahle země? Autor v ní také vyzpovídal několik navenek působících umírněných Arabů, kteří mu důvěrně řekli, že samozřejmě jejich cílem je, aby byl zničen Židovský stát a arabská Palestina se rozkládala od „řeky k moři“, akorát z taktických důvodů o tom veřejně nemluví. Izraelci. Mnozí Arabové považují vraždění Židů za normální. Židé se také z obavy o svoji bezpečnost nemohou svobodně pohybovat na území palestinské samosprávy, přičemž Arabům žádné nebezpečí v Izraeli nehrozí.
Z hlediska výše uvedených faktů chápu prohlášení Konzervativní strany, které hájí americko-izraelský zákrok v Íránu, když upozorňuje na zločinnou podstatu teheránského režimu. „Konzervativní strana ČR plně podporuje americko-izraelskou misi v Íránu a stejně jako Vaše vláda a vláda USA máme za to, že nebylo a není jiné možnosti, než pacifikovat a odzbrojit zločinný íránský fundamentalistický režim, který byl celá desetiletí destabilizujícím a agresivním faktorem ohrožujícím nejen celý region včetně Izraele, ale dlouhodobě i evropskou bezpečnost.
Vítáme a podporujeme snahu Vaší země tento režim v maximální míře odzbrojit a oslabit a to do té míry, aby přestal být rizikem pro mír a klid nejen pro celou oblast blízkého východu, ale pokud možno i pro občany vlastní země, kteří odmítají diktaturu islamistických fanatiků a jejich bezpečnostních sil a složek...,“ píše se mimo jiné v prohlášení Konzervativní strany.
Za vlády šáha Rézy Pahlávího Írán nikoho neohrožoval, s Izraelem měl šáhův režim korektní vztahy, a nikdo také neohrožoval Írán. Jeho obyvatelé si příliš nepomohli, když relativně umírněnou monarchii nahradila vláda islamistických šílenců, kteří jsou hrozbou pro své okolí.
Některé přehnaně expresivní výroky amerického prezidenta Trumpa se mně také nelíbí, jsou poněkud za hranou, ale nezaměňujme příčinu s následky. Příčinou je zločinný íránský režim, který vyhrožuje státu a jeho obyvatelům, kteří mu nic neudělali, zničením, neuznává právo Izraele na existenci, podporuje teroristické útoky proti němu a jeho vystupování je trvale v rozporu s mezinárodním právem. Následkem jsou pak vojenské a de facto obranné akce proti proti íránským islamistickým radikálům.
Zdroje:
Konzervativní strana: Otevřený dopis Gid’onu Sa’arovi, ministru zahraničí Státu Izrael
https://www.echo24.cz/a/iqu9D/ctyrlete-holcicce-rozrazil-lebku-ted-teroristu-kuntara-zabila-raketa
KOMENTÁŘ: Írán se opět přiblížil svému cíli: „Vymazat Izrael z mapy“ | Armádní noviny
Tuvia Tenenbom, Bože, čí je tahle země?, nakladatelství Zeď, Praha 2025
Jan Ziegler
