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Hyenismus! Proruská propaganda šíří lži o teroristickém útoku v Krakově

Jan Ziegler
Čtyřiadvacetiletý Michal Oksinski, který zavraždil devět lidí, zemřel dnes ráno v nemocnici. Světské spravedlnosti tak unikl, nyní stane před tou Boží. Zneužití této hrozné události komunistou Klánem a Kremlem je však odporné.

Krakov je nádherné město. Když jsme se tam před rokem se ženou procházeli po jeho půvabném hlavním náměstí, nikdy by nás nepadlo, že tam může dojít k tak strašlivé tragédii, kdy mladý člověk začne střílet z jedoucího auta po lidech, šest jich zabije a dalších patnáct zraní. Předtím ještě v domě své rodiny ve městě Ostrowiec Šwientokrzyski, které leží asi dvě hodiny jízdy severovýchodně od Krakova, zavraždil další tři lidi - otce matku a mladší sestru.

Polskými hrdiny se stali dva hlídkoví policisté Jakub Kulik a Artur Morański. kteří sice mohli vyčkat na příjezd zásahové jednotky, ale oni riskovali své životy, odvážně se postavili šílenému střelci a za cenu vlastních vážných zranění ho dokázali zneškodnit. Je vysoce pravděpodobné, že tím zabránili smrti dalších nevinných lidí. Uznání si zaslouží i další přítomní, kteří na místě neštěstí pomáhali jeho obětem.

Tato tragédie má však i své negativní persony. K nim patří též šiřitelé proruských narativů. Jak správně uvedli čeští elfové na sociální síti, „ruská propaganda dokáže zneužít naprosto jakoukoliv událost, tragédii či společenské štěpení k tomu, aby podkopala důvěru lidí ve stát a jeho instituce.“ A tak se na některých webech a sociálních sítích objevily spekulace, že krakovský střelec byl ukrajinské národnosti a také bojoval na Ukrajině jako žoldnéř v tzv. mezinárodní legii proti Rusku. Zdůvodňovalo se to běžně dostupnou nášivkou na u něj nalezené bundě. Nic z toho však není pravda! Michal Oksinski byl polské národnosti a polským státním občanem a na Ukrajině a nikdy nebojoval. Ruský podnikatel Vitalij Ginzburg nyní žijící v České republice mně k tomu telefonicky řekl, že takové dezinformace patří k běžným praktikám ruské strany. „Putinovské Rusko je zločineckým státem nerespektujícím pravidla civilizovaných zemí a toto je jeden ze způsobů, kterým se snaží vytvářet chaos a rozvrat v zemích, které označuje za nepřátelské. I ty nejpodlejší metody mu nejsou cizí,“ zdůraznil Ginzburg. Avšak z hlediska toho, že Rusko trvale podniká proti evropským zemím včetně Polska teroristické, žhářské a kybernetické útoky, něco takového ani nepřekvapuje.

Korunu tomu pak nasadil komunista Jan Klán, který na svém Facebooku napsal. „V Krakově vraždila puška AR-15. Ta samá vraždila i na FF UK a jejím výrobcem je firma Colt. Co k tomu řekne poradce Petra Pavla Petr Kolář, který je na tuto firmu napojen?“ Člověku se ani nechce věřit, že může existovat takový duševní gigant. Naštěstí se komunisté pomalu, ale jistě, ubírají do propadliště dějin.

Polský ministr vnitra Marcin Kierwinski, který čin označil za terorismus, podle webu iDNES.cz o střelci řekl, že vše nasvědčuje tomu, že byl ovlivněn krajně pravicovou ideologií a že byl „ultranacionalista“. Na sociálních sítích se také objevily příspěvky typu, že střelec Oksinski mohl být napojený na polskou proruskou ultranacionalistickou skupinu Rodacy Kamraci a také na extremistického politika - proputinovského antisemitu a europoslance Grzegorze Brauna, protože jejich názory jsou si blízké. Nic takového však oficiální vyšetřování nepotvrdilo a sám Braun, jehož jednání se v mnoha případech vymykají zdravému rozumu, krakovský masakr na sociálních sítích rázně odsoudil.

Zdroje:

▶ Mrtví z domu střelce z Krakova jsou jeho rodiče a sestra - iDNES.cz

▶ „Pachatel tragických událostí zemřel.“ Policie oznámila smrt střelce z Krakova - iDNES.cz

Rodacy Kamraci - Wikipedia

(1) Mgr. Jan Klán - V Krakově vraždila puška AR-15. Ta obdobná... | Facebook

Střelba v Krakově. Tvrzení o službě útočníka v ukrajinské legii je bez důkazů - Manipulátoři.cz

(1) Facebook

Autor: Jan Ziegler | pondělí 9.11.2026 13:10 | karma článku: 9,65 | přečteno: 126x
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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

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