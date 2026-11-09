Hyenismus! Proruská propaganda šíří lži o teroristickém útoku v Krakově
Krakov je nádherné město. Když jsme se tam před rokem se ženou procházeli po jeho půvabném hlavním náměstí, nikdy by nás nepadlo, že tam může dojít k tak strašlivé tragédii, kdy mladý člověk začne střílet z jedoucího auta po lidech, šest jich zabije a dalších patnáct zraní. Předtím ještě v domě své rodiny ve městě Ostrowiec Šwientokrzyski, které leží asi dvě hodiny jízdy severovýchodně od Krakova, zavraždil další tři lidi - otce matku a mladší sestru.
Polskými hrdiny se stali dva hlídkoví policisté Jakub Kulik a Artur Morański. kteří sice mohli vyčkat na příjezd zásahové jednotky, ale oni riskovali své životy, odvážně se postavili šílenému střelci a za cenu vlastních vážných zranění ho dokázali zneškodnit. Je vysoce pravděpodobné, že tím zabránili smrti dalších nevinných lidí. Uznání si zaslouží i další přítomní, kteří na místě neštěstí pomáhali jeho obětem.
Tato tragédie má však i své negativní persony. K nim patří též šiřitelé proruských narativů. Jak správně uvedli čeští elfové na sociální síti, „ruská propaganda dokáže zneužít naprosto jakoukoliv událost, tragédii či společenské štěpení k tomu, aby podkopala důvěru lidí ve stát a jeho instituce.“ A tak se na některých webech a sociálních sítích objevily spekulace, že krakovský střelec byl ukrajinské národnosti a také bojoval na Ukrajině jako žoldnéř v tzv. mezinárodní legii proti Rusku. Zdůvodňovalo se to běžně dostupnou nášivkou na u něj nalezené bundě. Nic z toho však není pravda! Michal Oksinski byl polské národnosti a polským státním občanem a na Ukrajině a nikdy nebojoval. Ruský podnikatel Vitalij Ginzburg nyní žijící v České republice mně k tomu telefonicky řekl, že takové dezinformace patří k běžným praktikám ruské strany. „Putinovské Rusko je zločineckým státem nerespektujícím pravidla civilizovaných zemí a toto je jeden ze způsobů, kterým se snaží vytvářet chaos a rozvrat v zemích, které označuje za nepřátelské. I ty nejpodlejší metody mu nejsou cizí,“ zdůraznil Ginzburg. Avšak z hlediska toho, že Rusko trvale podniká proti evropským zemím včetně Polska teroristické, žhářské a kybernetické útoky, něco takového ani nepřekvapuje.
Korunu tomu pak nasadil komunista Jan Klán, který na svém Facebooku napsal. „V Krakově vraždila puška AR-15. Ta samá vraždila i na FF UK a jejím výrobcem je firma Colt. Co k tomu řekne poradce Petra Pavla Petr Kolář, který je na tuto firmu napojen?“ Člověku se ani nechce věřit, že může existovat takový duševní gigant. Naštěstí se komunisté pomalu, ale jistě, ubírají do propadliště dějin.
Polský ministr vnitra Marcin Kierwinski, který čin označil za terorismus, podle webu iDNES.cz o střelci řekl, že vše nasvědčuje tomu, že byl ovlivněn krajně pravicovou ideologií a že byl „ultranacionalista“. Na sociálních sítích se také objevily příspěvky typu, že střelec Oksinski mohl být napojený na polskou proruskou ultranacionalistickou skupinu Rodacy Kamraci a také na extremistického politika - proputinovského antisemitu a europoslance Grzegorze Brauna, protože jejich názory jsou si blízké. Nic takového však oficiální vyšetřování nepotvrdilo a sám Braun, jehož jednání se v mnoha případech vymykají zdravému rozumu, krakovský masakr na sociálních sítích rázně odsoudil.
Zdroje:
▶ Mrtví z domu střelce z Krakova jsou jeho rodiče a sestra - iDNES.cz
▶ „Pachatel tragických událostí zemřel.“ Policie oznámila smrt střelce z Krakova - iDNES.cz
(1) Mgr. Jan Klán - V Krakově vraždila puška AR-15. Ta obdobná... | Facebook
Střelba v Krakově. Tvrzení o službě útočníka v ukrajinské legii je bez důkazů - Manipulátoři.cz
Jan Ziegler
Upřímně řečeno, nechápu hysterii kolem tohoto blogu
Vždyť blog je pouhá zábava, a tak k tomu přistupujme. Na publikování na blozích iDNES,cz není žádný právní nárok, je čistě na vlastnících blogu a jim pověřených zaměstnancích, komu povolí publikovat a komu ne.
Jan Ziegler
Ruské úřady a tajné služby „zabily“ opoziční deník Nová gazeta
„Zabili nás,“ uvedli v nadsázce redaktoři opozičního média k jeho konci. Ovšem nebyli zase tak daleko od pravdy. Někteří jejich kolegové byli zavražděni, jiní skončili za mřížemi. Tak to vypadá „svoboda projevu“ v Putinově říši.
Jan Ziegler
Vytahovat na Andreje Babiše strýce gestapáka by byla ubohost nejvyššího řádu
To dělali komunisté a nacisté, že trestali lidi za činy jejich příbuzných. Takové praktiky jsou obecně nepřijatelné! Šéfa hnutí ANO moc nemusím, ale kritizujme ho za jeho selhání, nikoliv za činy rodinných příslušníků.
Jan Ziegler
Záslužné! Spolek Kapela Lipka představuje tradiční lidovou kulturu Těšínského Slezska
Dvě setkání, dvě různá místa, ale jedna společná myšlenka – přiblížit lidem tradiční folklor Těšínského Slezska, společně si zahrát, zazpívat a užít si příjemnou atmosféru.
Jan Ziegler
Ruské „vítězství“ se drolí, je třeba zabránit účastí Rusů na hokejových šampionátech
Proti rozhodnutí mezinárodní sportovní arbitráže CAS, které umožnilo start ruských hokejistů v mezinárodních soutěžích IIHF, se vzedmula masivní vlna odporu. Klíčové svazy tento verdikt odmítají. Kanada nechce ruské juniory.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Konec Skylinku přináší nové ceny i pravidla. Co musí zákazníci stihnout do konce listopadu?
Satelitní televizní služby v Česku prošly významnou změnou. Nabídka se nově sjednotila pod značkou...
MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět
Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce...
Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy
Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989...
Semir z Kobry 11 má novou roli. Z vojenského náklaďáku vznikl luxusní dům na kolech
Z vojenského náklaďáku luxusní dům na šesti kolech! Obří MAN přezdívaný Semir, pojmenovaný po...
Chtěli jsme se brát, dceři by šel na ples, lkala u soudu družka zabitého motorkáře
Za hazardní a bezohlednou jízdu, která stála život dvaapadesátiletého motorkáře, poslal litoměřický...
Na ledu v Orlové havarovalo přes dvacet aut včetně hasičů a vězeňské služby
Třiadvacet aut se v pondělí ráno srazilo na zledovatělé silnici v Orlové na Karvinsku. Mezi nimi...
Tišnov má novou koalici, starostou bude dál Jiří Dospíšil, vymění se jeden radní
Složitá koaliční vyjednávání v Tišnově na Brněnsku dnes skončila měsíc po volbách, v den zasedání...
Tramvaj mu ujela, byla zima, tak vysklil zastávku. Chytil jsem nerva, popsal vandal
Pevnost skla tramvajové zastávky vyzkoušel v neděli v noci vandal v pražské Hostivaři. Naneštěstí...
Dubaj / Dubai Bezkonkurenční financování Oblast Barari
Dubaj, Spojené arabské emiráty
1 600 000 Kč
- Počet článků 3814
- Celková karma 15,82
- Průměrná čtenost 1658x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz