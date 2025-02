Hrstka Čechů si přeje vítězství Ruska nad Ukrajinou, inu kolaboranti jsou v každé době

Pozoruhodnou studii vypracovala Středoevropská observatoř digitálních médií (CEDMO) ke konfliktu na Ukrajině, který trvá už tři roky. Z ní vyplývá, že 44% Čechů si přeje vítězství Ukrajiny nad Ruskem, 7% to chce opačně.

Z dotazníkového šetření CEDMO, jak uvedl web seznamzpravy.cz, které se během posledního čtvrtletí roku 2024 v České republice uskutečnilo prostřednictvím výzkumné agentury Median a na Slovensku a v Polsku díky agentuře Ipsos, vyplývá, že lidé v České republice, na Slovensku i v Polsku dominantně podporují bránící se Ukrajinu. Největší podporu z uvedených tří zemí vykazují respondenti v Polsku, kde jich 68 % podporuje Ukrajinu. Na druhém místě je v tomto ohledu Česko (44 %) a na třetím Slovensko (32 %).

Naopak ruské vítězství si nejčastěji přejí občané Slovenska (17 %) a nejméně obyvatelé Polska (4 %). Z respondentů v ČR vyjádřilo podporu Rusku 7 %. V Česku a na Slovensku by vůbec nejvíce respondentů preferovalo ukončení konfliktu formou dočasného míru, aniž by zvítězila jedna strana. V Česku jde o 39% a na Slovensku o 33% poměr. V Polsku tuto variantu preferovalo 20 % dotázaných.

Tak sedm procent z nás fandí Putinovi a jeho zločinecké a mafiánské říši. Je to moc nebo málo? Řekneme si to na rovinu, přát si vítězství putinovského Ruska nad Ukrajinou je to samé, jako toužit po vítězství hitlerovského Německa za II. světové války. I v té době se rovněž našli Češi, kteří stáli na straně nepřítele. Emanuel Moravec je asi nejsmutnější postavou české kolaborace. Nicméně hodně Čechů tehdy ve vypočítavosti přijalo německou národnost a zároveň říšské občanství. Tito jedinci čekali výhody, například vyšší potravinové příděly, jenomže to mělo i své zápory – třeba povinnost narukovat do Wehrmachtu, pokud se na dotyčného vztahovala mobilizační vyhláška.

Nelze se tedy divit tomu, že v současné době se pro změnu najdou Češi, kteří fandí kremelskému zlu. Těžko říci proč to dělají? Z nevědomosti, ze zlé vůle nebo za peníze, i takoví se najdou. Koneckonců za peníze proti své vlasti působili i udavači gestapa. Kolaborace s německými nacisty byla trestným činem, kolaborace s putinovským Ruskem by rovněž měla být trestně stíhána, podpora masových vrahů a válečných zločinců nemá nic společného se svobodou projevu.

Je dobře, že proruských kolaborantů je u nás relativně málo. Většina lidí je slušných. Výsledky průzkumu mě nepřekvapily. Dalo se očekávat, že největší podporu budu mít Ukrajina v Polsku, které je tradičně ostře protirusky zaměřeno, a naopak nejvíc rusofilů se vyskytuje na Slovensku. V žádné ze tří zkoumaných zemí však nepřevažují stoupenci Ruska nad podporovateli Ukrajiny a to je dobře.

Zdroje:

Tři roky války. Vítězství Ukrajiny si přeje většina Čechů, Slováků i Poláků - Seznam Zprávy

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/audio-podcast-ptam-se-ja-expert-popisuje-jak-funguji-ruske-dezinformacni-utoky-249983