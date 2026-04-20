Hnusná ruská chazeraj, Gestapo spolupracovalo s NKVD, ale Češi prý pomáhali nacistům

„Na rohu ulice, vrah o morálce káže,“ napadla mne známá píseň Karla Kryla, když jsem se dozvěděl, že Ruská federace vydala seznam zemí, které prý napomáhaly německým nacistům vést druhou světovou válku.

To není chupce, to je chazeraj, jak mě poučil z židovského jidiš můj dobrý známý Vladimír T. Gottwald. Chucpe se podle něj používá pro opovážlivost, která může být vnímána i úsměvně, kdežto chazeraj znamená vyloženou odpornost. A tohle byla nehorázná odpornost, když mluvčí ruského ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová podle webu novinky.cz kromě Česka jmenovala mezi „napomáhajícími“ zeměmi také Belgii, Finsko, Francii, Itálii, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko a Rakousko.

Ze strany Ruska je to drzost nejvyššího kalibru. V tom seznamu jsou uvedeny také Belgie, Francie, Nizozemí, Norsko a Polsko, které se staly obětí nacistické okupace už v době, kdy SSSR na základě paktu Ribbentrop – Molotov ze srpna 1939 kolaboroval s nacistickým Německem. Byl to předchůdce Ruska Sovětský svaz, který si s Třetí říší rozdělil Evropu, okupoval cizí země, a vůči Polsku a Pobaltí se dopustil genocidy místního obyvatelstva, když více než milion lidí v krutých podmínkách deportoval na Sibiř a do dalších nehostinných oblastí SSSR, a statisíce lidí pak nechal zavraždit. Sovětští komunisté si s německými nacisty mohli podat ruce. Vzhledem ke zvěrstvům páchaných Moskvou se nelze divit tomu, že mnozí Litevci, Lotyši a Estonci proti Sovětům bojovali po boku Německa.

Jak popisují, web stoplusjednicka.cz a kniha Rudohnědá nemoc 20. století, velmi úzce spolupracovaly Gestapo a NKVD, jejichž zástupci se v letech 1939 – 1941 opakovaně scházeli, aby si vyměňovali informace a zkušenosti s potíráním polského odboje a navrhovali vzájemné předávaní politických vězňů. Tato problematika si zaslouží zvláštní článek.

Na podzim 1939 pak SSSR vypověděl z Moskvy velvyslance čs. zahraniční vlády v Londýně, přerušil s ní diplomatické styky, ambasadora prohlásil za soukromou osobu a budovu velvyslanectví předal diplomatickému zastoupení Slovenského štátu – spojenci hitlerovského Německa.

České země byly v letech 1939 Němci okupovaným územím. Jejich obyvatelstvo se stalo obětí nacistické perzekuce, vesnice Lidice a Ležáky byly Němci vypáleny, statisíce Čechů. Židů a Slováků byly německými nacisty zavražděny. Tvrdit proto, že Češi stejně jako Belgičané, Francouzi, Norové, Nizozemci, Poláci atd. prý napomáhali nacistům, je mimořádné podle a lživé. Ano, byli mezi nimi kolaboranti, ale ti byli mezi Rusy také. Není to nic jiného než odvádění pozornosti od vlastního selhání a kolaborace s nacisty jinam.

Zdroje:

Moskva určila země, které za 2. světové války napomáhaly nacistům. Zařadila mezi ně i Česko - Novinky

sovětsko-německý pakt o neútočení a přátelství 1939: TOTALITA

Ve znamení spolupráce: Jak vypadala kooperace sovětské NKVD a gestapa? | 100+1 zahraniční zajímavost

Politické vzpomínky /I/, Ladislav Karel Feierabend, nakladatelství Atlantis, Brno 1994

Rudohnědá nemoc 20. století, Thierry Wolton, nakladatelství VOLVOX GLOBATOR, Praha 2005

Autor: Jan Ziegler | pondělí 20.4.2026 18:10 | karma článku: 0 | přečteno: 42x

Jan Ziegler

Kardinál Schwarzenberg pomáhal potřebným a byl stoupencem českého státního práva

Jeho zásluhou má katedrála svatého Víta současnou podobu a je typickou dominantou Pražského hradu nad Vltavou. Arcibiskup Bedřich Schwarzenberg nechal stavět školy, nemocnice, založil řadu nadací a dobročinných sdružení.

17.4.2026 v 13:18 | Karma: 11,48 | Přečteno: 206x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Babišova vláda chystá brutální útok na vlastnická práva, nejhorší od listopadu 1989

Majitelé zemědělské půdy by už nesměli svobodně rozhodovat o svém majetku a museli by jej prodat dopředu vybraným zájemcům. Největší užitek by z toho měli velcí hráči typu Agrofertu.

16.4.2026 v 13:51 | Karma: 21,57 | Přečteno: 664x | Diskuse | Politika

Jan Ziegler

Nebezpeční jsou zločinní čeští komunisté, nikoliv sudetští Němci

Velmi vyostřená je nyní diskuse kolem chystaného sněmu sudetských Němců v Brně. Já dokáži pochopit, že ten, kdo měl v rodině oběti nacistického teroru s tím může mít problém. Nicméně já tuto akci jako cestu k porozumění vítám.

15.4.2026 v 8:49 | Karma: 34,09 | Přečteno: 1632x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Geniální vynálezce Erich Roučka vadil neschopným, komunisté ho vyhnali do emigrace

Říkali mu moravský Edison a dokázal vymyslet úžasné věci. Byl autorem zhruba 850 vynálezů, z nichž více než 450 si nechal patentovat. Továrny, které založil, stále existují, on se však stal obětí rudé ideologické nenávisti.

13.4.2026 v 18:31 | Karma: 16,13 | Přečteno: 297x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Sudetští Němci mně nevadí, komunisté, Noční vlci a podobné bandy jsou daleko horší

Dělat strašáka ze sudetských Němců je v současné době hloupé. Němci se za nacismus stydí a omlouvají. Daleko nebezpečnější jsou Rusové, čeští komunisté a jim podobní, kteří hájí rudá zvěrstva a sovětskou okupaci v roce 1968.

10.4.2026 v 16:30 | Karma: 20,75 | Přečteno: 425x | Diskuse | Společnost
Jan Ziegler

  • Počet článků 3715
  • Celková karma 17,34
  • Průměrná čtenost 1691x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

