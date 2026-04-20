Hnusná ruská chazeraj, Gestapo spolupracovalo s NKVD, ale Češi prý pomáhali nacistům
To není chupce, to je chazeraj, jak mě poučil z židovského jidiš můj dobrý známý Vladimír T. Gottwald. Chucpe se podle něj používá pro opovážlivost, která může být vnímána i úsměvně, kdežto chazeraj znamená vyloženou odpornost. A tohle byla nehorázná odpornost, když mluvčí ruského ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová podle webu novinky.cz kromě Česka jmenovala mezi „napomáhajícími“ zeměmi také Belgii, Finsko, Francii, Itálii, Lotyšsko, Nizozemsko, Norsko, Polsko a Rakousko.
Ze strany Ruska je to drzost nejvyššího kalibru. V tom seznamu jsou uvedeny také Belgie, Francie, Nizozemí, Norsko a Polsko, které se staly obětí nacistické okupace už v době, kdy SSSR na základě paktu Ribbentrop – Molotov ze srpna 1939 kolaboroval s nacistickým Německem. Byl to předchůdce Ruska Sovětský svaz, který si s Třetí říší rozdělil Evropu, okupoval cizí země, a vůči Polsku a Pobaltí se dopustil genocidy místního obyvatelstva, když více než milion lidí v krutých podmínkách deportoval na Sibiř a do dalších nehostinných oblastí SSSR, a statisíce lidí pak nechal zavraždit. Sovětští komunisté si s německými nacisty mohli podat ruce. Vzhledem ke zvěrstvům páchaných Moskvou se nelze divit tomu, že mnozí Litevci, Lotyši a Estonci proti Sovětům bojovali po boku Německa.
Jak popisují, web stoplusjednicka.cz a kniha Rudohnědá nemoc 20. století, velmi úzce spolupracovaly Gestapo a NKVD, jejichž zástupci se v letech 1939 – 1941 opakovaně scházeli, aby si vyměňovali informace a zkušenosti s potíráním polského odboje a navrhovali vzájemné předávaní politických vězňů. Tato problematika si zaslouží zvláštní článek.
Na podzim 1939 pak SSSR vypověděl z Moskvy velvyslance čs. zahraniční vlády v Londýně, přerušil s ní diplomatické styky, ambasadora prohlásil za soukromou osobu a budovu velvyslanectví předal diplomatickému zastoupení Slovenského štátu – spojenci hitlerovského Německa.
České země byly v letech 1939 Němci okupovaným územím. Jejich obyvatelstvo se stalo obětí nacistické perzekuce, vesnice Lidice a Ležáky byly Němci vypáleny, statisíce Čechů. Židů a Slováků byly německými nacisty zavražděny. Tvrdit proto, že Češi stejně jako Belgičané, Francouzi, Norové, Nizozemci, Poláci atd. prý napomáhali nacistům, je mimořádné podle a lživé. Ano, byli mezi nimi kolaboranti, ale ti byli mezi Rusy také. Není to nic jiného než odvádění pozornosti od vlastního selhání a kolaborace s nacisty jinam.
Zdroje:
Moskva určila země, které za 2. světové války napomáhaly nacistům. Zařadila mezi ně i Česko - Novinky
sovětsko-německý pakt o neútočení a přátelství 1939: TOTALITA
Ve znamení spolupráce: Jak vypadala kooperace sovětské NKVD a gestapa? | 100+1 zahraniční zajímavost
Politické vzpomínky /I/, Ladislav Karel Feierabend, nakladatelství Atlantis, Brno 1994
Rudohnědá nemoc 20. století, Thierry Wolton, nakladatelství VOLVOX GLOBATOR, Praha 2005
