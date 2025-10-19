Historici vyvracejí lži o účelovém bombardování Československa americkým letectvem
„Cílem bylo zničení částí průmyslu, které vyráběly pro nacistické Německo,“ vyvrací zmíněné pomluvy na webu iROZHLAS.cz slovenský historik Martin Posch z Historického ústavu Slovenské akademie věd. S ním souhlasí i jeho český kolega a ředitel Památníku národního písemnictví Michal Stehlík. „Připomenul bych, že třeba Američané vůbec nevěděli, jestli si Němci nebudou bránit nějaké alpské pevnosti, které mohly být zásobovány právě zbrojovkami z Protektorátu Čechy a Morava, což je jeden z důvodů náletu třeba na Plzeň, který je ještě z dubna 1945,“ řekl.
Tohle je dost zásadní informace. Plzeňská škodovka patřila v dubnu pětačtyřicátého roku k posledním klíčovým výrobcům zbraní nacistického Německa. Nikdo nevěděl, kdy válka skončí a jestli Němci nebudou ochotní válčit do posledního vojáka. Proto americké letecké svazy zaútočily na tuto zbrojovku s cílem znemožnit ji zásobování německých ozbrojených sil.
„Na Slovensku se zaměřili především na průmyslová centra, průmyslové továrny a železniční uzly. Rozhodně se nejednalo o pokus způsobit poválečné škody průmyslu,“ zdůraznil pro server iROZHLAS.cz historik Posch.
Oprávněné bylo i bombardování Zlína, v němž se nevyráběly jen boty pro armádu, ale i další věci, jak je uvedeno na webu iDNES.cz. Třeba zdejší strojírny produkovaly nejrůznější komponenty pro německý zbrojní průmysl. Proto byl Zlín na seznamu záložních cílů.
Čili továrny v českých zemích a na Slovensku v letech 1939 – 1945 byly důležitou součástí německé válečné mašinérie a umožňovaly mu vést dobyvačnou válku. Z těchto důvodů byly legitimními cíli útoků spojeneckých bombardérů. Neexistují žádné důkazy o tom, že by Američané bombardovali objekty v Československu záměrně s cílem jej hospodářský poškodit. Ano, je pravdou, že že při těchto náletech umírali i civilisté, ale tak to ve válce chodí. Pravdou také je, že západní spojenci české obyvatelstvo před bombardování dopředu varovali.
Pak je tu také správná logická námitka, jestliže by Američané úmyslně ničili naše fabriky, proč by nám potom po válce výrazně pomáhali v rámci akce UNRRA, na níž USA měly největší podíl?
Jak je uvedeno na webu vhu.cz, hlavní část bezplatné pomoci Československu v rámci UNRRA tvořily dodávky potravin - cca 45 % z celkové kvóty. Zásobovány byly především vybrané skupiny obyvatelstva (bezplatné stravování školních dětí atd.), nemocnice apod., část potravin směřovala do obchodů, kde se prodávala. Velký význam měly především dodávky obilí a mouky (kryly cca 15 % celkové domácí potřeby), dále jedlých a umělých tuků (s podílem 33 % na celostátní spotřebě), sušeného mléka a ovocných šťáv.
Dodávky UNRRY dále obsahovaly šatstvo, boty, suroviny pro textilní a chemický průmysl apod. Zvláště důležitý byl podíl UNRRY na obnovení vozového parku a lokomotiv Československých státních drah a dodávky nákladních a osobních automobilů, především více než 11 tisíc nákladních automobilů značky Chevrolet, Ford a Dodge, které v poválečných letech tvořily jednu třetinu vozů na našich silnicích, a dodávky pohonných hmot a mazadel.
Vedle dodávek strojírenských a hutním závodům kryla UNRRA téměř celou roční spotřebu manganu, bauxitu a fosforu, u ostatních barevných kovů cca ze tří čtvrtin, a umožnila tak rozvoj průmyslové výroby a udržení zaměstnanosti.
Do zemědělství směřovaly stroje, hnojiva, ale také živý dobytek k obnovení stád skotu a bravu. Součástí dodávek byly i mosty a mostní konstrukce, část z nich zůstala nainstalována na různých místech v Čechách; výjimečně se s nimi můžeme potkat ještě i dnes. Část se stala součástí státních hmotných rezerv.
Akce UNRRA výrazně přispěla také ke stabilizaci státního rozpočtu. Např. v roce 1948 příjmy z jejich dodávek tvořily plnou šestinu příjmů státního rozpočtu. Američané se touto bezplatnou pomocí velkou měrou podíleli na poválečné obnově Československa.
Dezinformace o úmyslném americkém bombardování pocházejí z dob komunistické tyranie v letech 1948 – 1989. Tehdy bylo všechno západní špatné a Západ bylo nutno očerňovat i za cenu sprostých pomluv. Bohužel i v současné době se najdou někteří méně informovaní jedinci, kteří takovým lžím věří. Dobou zprávou však je, že jich postupně ubývá.
Jan Ziegler
