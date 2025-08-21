Hanebný Vidlák Sterzik hájí sovětskou okupaci, lže a uráží památku jejich obětí
Od komunistů však nelze čekat nic dobrého, někteří z nich vpád sovětských vojsk v osmašedesátém stále považují za bratrskou a internacionální pomoc. A při blížícím se smutném výročí 21. srpna 1968 opět vystrkují růžky. „Není na světě moc zemí, které by za dvacetiletou okupaci zaplatily nějakou stovkou mrtvých z autonehod...A není na světě moc okupantů, kteří by odešli bez jediného výstřelu a všechno nám tady nechali.“ pronesl mimo jiné k sovětské okupaci v Parlamentních listech Daniel Sterzik alias Vidlák, který vede hnutí Stačilo tvořené převážně rudochy z KSČM. Takto se nechovají slušní lidé, ale obyčejní kolaboranti a zrádci škodící vlastní zemi.
Vidlák lže hned od začátku a je snadné jej z jeho nesmyslů usvědčit. Začneme webem zpravy.aktualne.cz, který přináší následující informace. Od srpna do prosince 1968 zemřelo podle publikace Ivo Pejčocha a Prokopa Tomka z Vojenského historického ústavu „Okupace 1968 a její oběti“ celkem 137 civilistů. Tito lidé byli zastřeleni, přejeti, zabily je střepiny granátů nebo uhořeli v troskách zapálených domů. A pokud se statistiky prodlouží až do června 1991, kdy se sovětská vojska definitivně s Československem rozloučila, zahynulo podle studie vojenských historiků v důsledku jejich pobytu celkem 406 československých občanů.
Celé období vnucené přítomnosti „bratrských vojsk“ provázela i kriminalita, vedle krádeží, loupeží a sexuálních útoků je zdokumentováno i dvanáct vražd, jak doplňuje hlidacipes.org. Web vhu.cz zdůrazňuje, že komunistická politická a státní moc důsledně tajila před veřejností porušování zákonů sovětskými vojáky. Počátkem roku 1969 se často vyskytovaly případy svévolného zadržování a násilí na občanech. Také rvačky a případy fyzického napadení, zejména pod vlivem alkoholu, byly trvale běžným jevem zejména v okolí posádek. Rovněž krádeží soukromého majetku, vykrádání chat a obchodů bylo poměrně hodně.
Takže nešlo jen o nějakou stovku mrtvých z autonehod. Bylo jich daleko víc než uvádí Sterzika, ale i kdyby, bagatelizovat smrt nevinných lidí je mimořádně odporné. Zajímalo by mně, jestli by tohle Vidlák řekl i do očí pozůstalým po obětech sovětské okupace, že se vlastně podle něj skoro nic nestalo.
Sovětští vojáci nám prý všechno nechali. A co pak to bylo? Tak například zdevastovaná příroda, jak uvádí web cenia.gov.cz. Během svého pobytu na našem území využívali sovětští vojáci 73 různě velkých lokalit. Po svém odchodu zde okupanti zanechali (mimo jiné) ekologické škody obrovského rozsahu. Jednalo se zejména o kontaminaci podzemních vod ropnými uhlovodíky, chlorovanými uhlovodíky, ale také polychlorovanými bifenyly, těžkými kovy a dalšími toxickými látkami. Ačkoliv v lokalitách opuštěných sovětskou armádou začaly sanační práce téměř ihned po odchodu okupačních vojsk a na většině postižených míst nezbytná sanace již proběhla, dosud nejsou veškeré ekologické zátěže způsobené sovětskými vojáky odstraněny.
Když k tomu připočítáme zničené objekty sovětských kasáren, rozbité komunikace a vybydlené byty po důstojnících, celkový účet za okupací dosáhl podle webu totalita.cz 27 miliard korun. To je ovšem odhad z devadesátých let, přičemž se nejedná o konečné číslo, a v současným cenách je tato suma daleko větší .
Srpnovou okupací sovětských vojsk následovala normalizace. Web dejepis.com upozorňuje, že ani ta nebyla procházka růžovou zahradou. Hospodářství se sice v první půlce sedmdesátých let celkem dařilo, ale později se dostávalo do potíží. Růst HDP se zpomaloval, centrálně řízené hospodářství nedokázalo uspokojovat potřeby obyvatel, což se projevovalo v nedostatku mnoha druhů zboží v obchodech. Praktická neexistence konkurence též přispívala ke stagnaci ve vývoji nových výrobků, čímž výroba více a více a zvláště po technologické stránce zaostávala za Západem. Rovněž ekologická situace se zvláště v některých oblastech republiky výrazně zhoršovala, přičemž v severních Čechách a na Ostravsku šlo o ekologickou katastrofu. V nejpostiženějších oblastech výrazně vzrostly onemocnění horních cest dýchacích u dětí, riziková těhotenství u matek a rakovinové novotvarů u všeho obyvatelstva. Průměrný věk tak klesl na jednu z nejnižších hodnot v Evropě.
A k tomu ještě můžeme perzekuci stovek tisíc lidí, kteří byli vyhozeni ze zaměstnání a mnozí z nich pak přinuceni zastávat podřadné pozice, další byli vězněni z politických důvodů třeba jen za vtipy o komunistických papaláších. Desítky tisíc emigrovaly nebo byly protizákonně přinuceni emigrovat. Období v letech 1968 – 1989 nebyl zase takový med, jak se nám snaží Vidlák Sterzik a jeho souputníci ze Stačilo namluvit. Není snad odpornějšího zla světě, než hájit porobu své vlasti. Stačilo proto patří do politického suterénu a je absolutně nevolitelné.
Zdroje:
Okupační vojska Varšavské smlouvy v Československu po roce 1968: TOTALITA
Nechtěné dědictví po sovětské okupaci Československa | CENIA
dějepis.com – česká a světová historie nejen pro studenty
Neznámé oběti srpna 68. Uhořely v bytech či byly zabity vojáky, vrahové nepotrestáni - Aktuálně.cz
Bilance okupace: nehody, vraždy, loupeže i znásilnění. Před 30 lety Sověti odešli — HlídacíPes.org
Na vás teď záleží. Vidlák se naléhavě obrátil na ozbrojené sbory ČR | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran
Jan Ziegler
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz