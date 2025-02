George: Trump pro mě znamená svobodu, malí Češi by ho nenáviděli

On to byl vlastně Jirka, než v osmdesátých letech emigroval do USA, pak se změnil na Georgeho, úspěšně podniká, do Čech už by se nevrátil, a vysvětluje proč dal hlas současnému americkému prezidentovi.

Majitel autoservisu v kalifornské Santa Barbaře George má v Čechách mladšího bráchu Jaroslava, který mne o svém starším sourozenci vyprávěl. Jirka odešel z Československa v roce 1984 jako osmnáctiletý, aby se vyhnul vojně, krátce po svém vyučení automechanikem. Slyšel totiž hrozné věci o mazáctví a šikaně. Autům opravdu rozuměl a mistři na učilišti jej chválili. Zvolil si rozumné řešení. Nakonec zakotvil ve Státech, respektive v bohaté Kalifornii, Dokázal se prosadit, vypracoval se až na majitele autoservisu a dává práci asi deseti lidem. Stojí za to si poslechnout co říká.

„Volil jsem Trumpa, čímž jsem v Kalifornii v menšině, ale přece nebudu volit Kamalu Harrisovou, to bych byl blázen. Já mám rád americkou svobodu a ona by mne o tu svobodu připravila. Mám dojem, že z demokratů se stávají takoví soft marxisté. A nemám zájem, aby nám vládli. Amerika je nejlepším místem pro podnikání na světě. Neomezují nás žádné byrokratické nesmysly, jako v Evropě. Tady je úžasná volnost mezi podnikateli a zaměstnanci. Když mám kšefty, nabírám lidi, když je nemám, tak propouštím. Jednoduché a logické. Ve Státech je možná okamžitá výpověď bez udání důvodu a bez odstupného. I když většinou nějaká lhůta je a u mne je to týden. Pracovní trh je tady velmi pružný reaguje na potřeby trhu. V tom máme obrovskou výhodu před Evropou, kde v některých státech je propuštění pracovníka skoro nemožné.

U nás v Americe v soukromém sektoru nemusí být pracovní smlouvy, já to řeším papírem, na kterém je napsáno, kolik si dotyčný vydělá a pak jsou tam obecné podmínky typu, na odstupné není nárok, délka výpovědi, dovolená je 15 pracovních dnů, z toho pět neplacených. Na svátky jako Den nezávislosti, Den díkůvzdání, Vánoce a Nový rok je volno. Buď podepíšeš nebo můžeš jít jinam. V Americe také podle federálních předpisů není povinnost firem platit lidem dovolené, svátky, nemocenskou, tedy dny, kdy nepracují. Délka dovolené také není centrálně nařízena a záleží na dohodě. To se týká i odstupného a délky výpovědní doby. Může být i delší, pokud se na tom dohodnout obě strany dohodnou. Avšak to je individuální záležitost každé firmy.

A to všechno mi zajišťuje Trump. On je pro maximální svobodu v podnikání, možnost okamžitých výpovědí, pro smluvní volnost, že si pracovní podmínky mají domluvit zaměstnavatelé se zaměstnanci a stát jim do toho nemá, co mluvit. A také chce nízké daně, což je pro mne hodně důležité. Navíc svoboda v pracovním právu platí pro obě strany. Když za mnou přijde automechanik, že od prvního nastupuje u Freda, který mu nabídl více peněz, tak se ho zeptám o kolik, on řekne že o 500 dolarů. Já odpovím, tolik ti přidat nemohu, maximálně tři stovky. Podáme si ruce, já mu popřeji hodně štěstí, a on jde.

Baví mne však ubozí Češi, kteří se ohánějí Trumpem, přičemž skutečného Trumpa neznají, nic o něm neví, akorát melou nesmysly. Myslí si naivkové, že je to nějaký spasitel, který za ně vyřeší jejich problémy. Nic takového však Donald Trump není! To je tvrdý byznysmen, který umí jít přes mrtvoly a podle toho jedná. Jeho údajní čeští příznivci jsou hysteričtí z toho, když padne návrh na možnost firem dávat lidem výpovědi bez udání důvodu a ještě navíc s vysokým odstupným a dlouhou výpovědní lhůtou. To jsou vzteky bez sebe. Co se týče Ukrajiny, tak někdy rychleji mluví než myslí. Navíc většinu Američanů zahraniční politika nezajímá, oni chtějí řešit hlavně domácí problémy. A také, Evropa by měla zvládat své problémy sama. Američané už je za ní několikrát řešili, ale proč by to měli dělat pořád? Rusko je ve skutečnosti slaboučké, chce to jen více odvahy.

V Čechách bych podnikat nemohl a nechci. Já nemohu živit člověka, když pro něj nemám práci. Avšak platí, že dobrého pracanta, který je přínosem pro firmu, si považuji a se mnou jistě všichni normální podnikatelé. Takoví lidé se nemusí bát o práci.“

Jarda, který vlastní docela oblíbené malé pekařství. Peče vynikající chleba, housky, koláče atd. to doplnil. „Bráchovi to přeji, ale taky mu trochu ty jeho podmínky závidím. Já také přes léto, když k nám jezdí turisté, mám víc práce. Jaksi však nemohu propouštět jen tak, když je tomu opačně. Najímám brigádníky, to je jednodušší, a jinak se mnou pracuje hlavně rodina. V krajním případě ukončení pracovního poměru umím vyřešit dohodou. Ale to už mnoho let nebylo třeba. Byrokracie je u nás příšerná, někdy mám chuť s tím praštit, ale vím, že bych bez toho, co dělám, nemohl být. I když mám dojem, že stát dělá všechno proto, aby nás malé živnostníky zničil a ovládli to a tady ti velcí, jejichž pečivo nestojí za nic.“

USA nejsou samozřejmě jen o pracovní volnosti, ale o celkové svobodě, která v zemi panuje, což je moc dobře. Ještě taková veselejší příhoda. George se hodně pohádal s kamarádem, který volil Kamalu. Za několik dní však kamarád přijel, aby mu opravil auto. On to samozřejmě udělal, protože je to nejen kamarád, ale hlavně zákazník, který platí, a u nich přece nebudeme zkoumat jejich politické preference.

Na závěr je třeba si říci, že dlouhá výpovědní lhůta, i ta dvouměsíční jako v ČR, se může obrátit též proti pracovníkovi. Například si najde lépe placenou práci, ale zaměstnavatel trvá na dodržení výpovědní doby. a on tu práci nedostane, protože v nové firmě nechtějí tak dlouho čekat. Takové případy se rovněž stávají a není jich málo.

Doplňující informace

