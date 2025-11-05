Generál Prchala bojoval s rudými i hnědými, aby se stal obětí Benešovy nenávisti
Statečný člověk a upřímný vlastenec, který byl po válce nezaslouženě dehonestován jako zrádce. Hlavním důvodem bylo, že měl jiné názory než Edvard Beneš na čs. protinacistický odboj. Měl být už dávno rehabilitován, bohužel, dosud se tak nestalo.
Lev Prchala se narodil 23. března 1892 ve Slezské Ostravě v rodině horníka. Absolvoval gymnázium, pak studoval práva na univerzitě ve Vídni (studium zřejmě nedokončil).
První světovou válku začal jako nadporučík rakousko - uherské armády. Po zajetí na východní frontě v roce 1916 vstoupil do českých legií. S nimi bojoval proti Němcům později na Sibiři proti komunistické Rudé armádě. V tom druhém případě se mu zřejmě dařilo, protože rozzuření bolševici vypsali na jeho hlavu milion rublů odměny.
Po návratu do vlasti v roce 1920, zůstal v armádě, opět studoval a to vysokou školu válečnou v Paříži. Stoupal v hodnostech až v roce 1936 dosáhl v československé armádě té nejvyšší možné – armádního generála.
Poprvé se střetl s prezidentem Edvardem Benešem v kritických zářijových dnech v roce 1938, kdy zásadně odmítal závěry mnichovského diktátu, podle něhož mělo Československo odstoupit své pohraničí hitlerovskému Německu. V té době velel 4. armádě, která měla bránit jižní Moravu, a s Benešovým rozhodnutím přijmout kapitulaci bez boje rozhodně nesouhlasí. Jedním z důvodů pro něj byl fakt, že 90% sudetských Němců i přes nacistickou propagandu respektovalo mobilizační vyhlášku a dostavilo se ke svým vojenským útvarům. Podle něj se naše země měla bránit za každou cenu a jak je uvedeno na webu zivotopis.osobnosti.cz, generál Prchala si prý nikdy neodpustil, že tehdy Beneše nezastřelil, když už na něj na Hradě mířil pistolí. Dokonce byl součástí spiknutí některých čs. generálů, kteří chtěli odstavit vládu a prezidenta, vyhlásit vojenskou diktaturu a válčit s Německem. Jak moc tyto úmysly byly vážné, je dosud předmětem diskusí, nicméně k žádnému převratu nedošlo.
Po Mnichovu byl generál Prchala jmenován vojenským velitelem Podkarpatské Rusi a členem tamní vlády. Dne 15. března 1939 dal rozkaz k vojenské obranu proti maďarskému útoku, která se proti daleko silnějšímu protivníkovi udržela 3 dny. Byly to v té době jediné větší boje čs. armády s nasazením dělostřelectva a obrněných jednotek proti nepříteli. Jak je uvedeno na webu armyweb.cz, Čechoslováci při těchto bojích měli 40 – 60 padlých, Maďaři možná až 200 padlých.
Lev Prchala poté odchází do Polska, kde organizuje čs. vojenské jednotky. Po pádu Polska v září 1939 odcestoval do Francie a po její porážce v roce 1940 zakončil svoji emigraci ve Velké Británii. Jelikož však patřil k názorovým odpůrcům politiky Edvarda Beneše, byl jim v říjnu téhož roku postaven mimo činnou vojenskou službu.
Generál Prchala se stal předsedou české Národní rady, která zastupovala tu část emigrace jíž nelíbil Benešův příklon k SSSR a po skončení války odsoudila i postup pseudodemokratické tzv. třetí republiky vůči Slovákům a sudetským Němcům. Po skončení války zůstal generál Prchala v zahraničí a dobře udělal. Vyhnul se tak následkům Benešovy msty, který mu nezapomněl jeho postoje. Již v roce 1945 československá vláda prohlásila Prchalu za zrádce, zbavila ho generálské hodnosti a degradovala na vojína. Dokonce požádala Velkou Británii o jeho vydání. Ta to však odmítla. Je nemyslitelné, že by o tom prezident Beneš nevěděl a nesouhlasil s tím.
Prchalova skupina se později přejmenovala na Český národní výbor v Londýně a podle webu ustrcr.cz se postupně proměnila v početnější organizaci. Vystupovala jako opozice proti poválečné československé vládě Národní fronty a po únoru 1948 vyhlásila jako první česká organizace protikomunistický odboj.
Je pravdou, že generál Prchala prosazoval spolupráci Čechů se sudetskými Němci. Zřejmě z důvodů již zmíněných jejich postojů za mobilizace nebo možná i proto, že válka skončila a nastal čas na usmíření. V žádném případě však nešlo o nějaké Prchalovy sympatie k nacismu. Z jeho iniciativy vznikl v prosinci 1950 sudetoněmecko-český federativní výbor v Bonnu, který si kladl za cíl sjednotit všechny v exilu žijící Čechy a sudetské Němce v boji proti komunistickému útlaku a k přípravě návratu do vlasti.
Čeští Němci mohli Prchalovi poskytnout prostředky a politický vliv. Generál navíc již od roku 1939 prosazoval v politické praxi úzkou středoevropskou spolupráci - zjevně pochopil, že středoevropské mocenské vakuum lze vyplnit zevnitř. Dále budiž řečeno, že Národní výbor byl vlastně jediný, kdo v exilu po válce vykonal nějakou alespoň trochu hmatatelnou činnost.
Manželka Lva Prchaly byla dcerou bývalého ruského ministerského předsedy Kerenského. Generál Prchala zemřel ve věku 71 let ve Feldbachu v Rakousku.
Je smutné, že dehonestující stav udržovaný i dál vládnoucími komunisty kupodivu neskončil s pádem totalitního režimu, jak bylo konstatováno na semináři Ústavu pro studium totalitních režimů v prosinci 2023. Generál Prchala je stále degradovaný v hodnosti vojína. Nadešel po více než třech desetiletích čas očistit jeho jméno a navrátit mu odebranou generálskou hodnost? Já bych řekl, že ano a také Řád Bílého lva by si armádní generál Lev Prchala určitě zasloužil.
Zdroje:
Lev Prchala - Životopis | OSOBNOSTI.CZ
Kontroverzní generál. Lev Prchala byl degradován poté, co se dostal do křížku s prezidentem Benešem | Orientace | Lidovky.cz
Přišel čas očistit jméno (armádního generála) Lva Prchaly – Ústav pro studium totalitních režimů
Stíny nad Podkarpatskou Rusí: Tajemná role Maďarska v osudovém rozuzlení republiky | ARMYWEB.cz
Jan Ziegler
Lidé musí za zdraví platit mnohem víc, 500 korun za pohotovost je přiměřenou sumou
Řada lidí si plete pohotovost s ordinací praktického lékaře a sanitku s taxislužbou. Zdravotníci proto důrazně volají po razantním zvednutí poplatku za pohotovost. Nová Babišova vláda to však neřeší.
Jan Ziegler
Skandál! Šéfová Trikolory Majerová vyhrožuje soudcům svlékáním z talárů
Jako by návrat do neblahých padesátých let. Soudci by měli podle Trikolory, která kandidovala ve sněmovních volbách s SPD soudit podle přání mocných, jinak by měli být trestání. Takové postoje ohrožují demokracii v ČR.
Jan Ziegler
Přispět na raketu Ukrajincům není trestné, kdo tvrdí opak, je buď hloupý nebo lže
Údajní příznivci svobody v tom mají těžký chaos, slovy se k ní hlásí, přičemž však zastrašují lidí s jinými názory. K nim patří například poslanec Miroslav Ševčík nebo šéf jakéhosi divného spolku pro ochranu svobody projevu.
Jan Ziegler
Lidé umírali, komunistům to bylo jedno a zapírali ekologickou devastaci severních Čech
Taková další zrůdnost komunistického režimu, který svoji neschopností přivedl některá území, především severní Čechy, do stavu ekologické katastrofy. Životní prostředí bylo prakticky zničené a rudým nezáleželo ani na zdraví dětí.
Jan Ziegler
Brutální zločin: Vraždy členů národního výboru v Babicích asi režírovala komunistická StB
Jednalo se zřejmě o to vyřídit třídní nepřátele z řád sedláků a katolické církve. Nyní papež Lev XIV. beatifikoval dvě nevinné oběti tohoto podlého rudého zločinu – neprávem popravené katolické kněze Václava Drbolu a Jana Bulu.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Vítězný Mamdani inspiruje levici v Evropě. V Británii se dere dopředu jeho obdoba
Premium Úspěšná kampaň demokrata Zohrana Mamdaniho, po které usedne do křesla newyorského starosty, je...
V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila
V českém podzemí se podle údajů České geologické služby nachází přes 77 tun dostupných zásob zlata,...
Exprezident Zeman podstoupil v Motole operaci. Jeho stav je stabilizovaný
Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu v motolské nemocnici podstoupil zákrok, který se týkal...
Z Berlína do Vídně přes Prahu z osmi hodin na polovinu. Brusel chce zrychlit železnice
Evropská komise představila plán, jak urychlit výstavbu evropské vysokorychlostní železniční sítě....
- Počet článků 3619
- Celková karma 19,41
- Průměrná čtenost 1723x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz