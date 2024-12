Ficovo šílenství, lékaře chce donutit k nuceným pracím

Na Slovensku se zřejmě snaží o obnovení nevolnictví. Jinak nápad tamní vlády na zavedení pracovní povinnosti pro doktory nazvat nelze. Místo zodpovědného řešení problémů, vyhrožování trestním stíháním.

Robert Fico býval před rokem 1989 členem Komunistické strany Slovenska a myšlením soudruhem pořád zůstal. Jim prosazovaný nápad na zavedení pracovní povinnosti ve zdravotnictví je velkou hrozbou pro demokracii a svobodu na Slovensku a připomíná neblahé totalitní časy. Rudí po roce 1948 zakládali tábory nucených prací. Černí ještě předtím zase prosadili pracovní povinnost ve formě totálního nasazení. Zřejmě se současná slovenská vláda složená ze Smer –SD. Hlas-SD a Slovenské národní strany jejich příklady inspirovala a hodlá je následovat.

Zdravotníci včetně lékařů požadovali zvýšení platů. Slovenská vláda odmítla jejich požadavky a následně toho podalo 3300 nemocničních lékařů, což je většina z celkového počtu, výpovědi. Takové spory jsou běžné v mnoha zemích včetně České republiky. Podobné neshody se zdravotníky řešila i vláda premiéra Petra Fialy, ovšem tak stupidní řešení ji nenapadlo. Kdyby to udělala, to by bylo řevu u anoistů, SPD, PRO a dalších. Jenomže Robert Fico je kamarádem Andreje Babiše, takže to zřejmě jaksi nevadí.

V článku 5 Listiny základních práv Evropské unie se píše. „Od nikoho se nesmí vyžadovat, aby vykonával nucené nebo povinné práce.“

V článku 9 odstavci 1) Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku Slovenské republiky, je uvedeno: „Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám.“ Je pravdou, že ve výjimečných případech je možné některé práce nařídit, a právě na to se odvolává slovenský ministr zdravotnictví Kamil Šaško. Výjimečné případy se ovšem týkají živelných pohrom apod., nikoliv hádek o platy. Navíc podat výpověď je nezadatelným právem zaměstnance a nikdo mu to nemůže zakázat. Nápad Slovenské vlády je tedy protizákonný!

Slovenská opozice právem označila takové vládní praktiky za brutální zneužívání moci a má plnou pravdu. Ficovu vládu nám tady jistí jedinci dávali za vzor správného vládnutí. Ona je však spíš symbolem neschopnosti řešit vážné problémy a tak nějak evokuje popleteného a slabého krále z pohádky Pyšná princezna, který, když chtěl dát někomu svobodu a dostat ho z vězení, dal mu pilník. A slovenská vládní koalice si počíná podobně, když máš problémy s doktory, tak jim nařídíš nucené práce. Neříkám, že lékaři jsou světci, to určitě ne, ale nelze jim ani nikomu jinému vyhrožovat „totálním nasazením“.

Zdroje:

Slovenská vláda chce přimět zákonem lékaře k práci i po podání výpovědi - Seznam Zprávy

Slovenská vláda navrhla zákon, kterým chce nespokojené lékaře přinutit pracovat - Zdravotnický deník

Slovenští lékaři hromadně podávají výpovědi — ČT24 — Česká televize

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/slovensko-parlament-lekari-skrty-platy-nemocnice-vypovedi.A241204_124810_zahranicni_kha

https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_t%C3%A1borech_nucen%C3%A9_pr%C3%A1ce

Článek 5 - Zákaz otroctví a nucené práce | European Union Agency for Fundamental Rights

23/1991 Zb. Ústavný zákon, ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhrom... | Aktuálne znenie