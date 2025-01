Fico už úplně zešílel nebo chce puč a diktaturu

Tak nám exkomunista, který je slovenským premiérem, tvrdí, že na Slovensku prý hrozí státní převrat. Mám dojem, že varování slovenských psychiatrů a psychologů před jeho jednáním bylo na místě.

V diskusi pod zmíněným článkem na iDNES.cz, to pěkně vystihl Miroslav Frydrych. „Babiš jde Fialovi po krku. Svolává Fiala hystericky bezp.radu státu ? Mluví o převratu či majdanu ? Ne,nic z toho. Tlak na vládu je totiž normální a Fiala je normální člověk západní civilizace.“ Nevím, že by premiér Petr Fiala viděl za protivládními demonstracemi v ČR snahu o státní převrat, přičemž mnozí protestující tvrdí, že mají proti současné české vládě právo na odpor včetně jejího svržení. Pozoruhodné je, že podle těch samých lidí jsou podobné akce na Slovensku výzvou k Majdanu a k neústavní změně vlády. Tak jistě, svržení vlády v ČR by bylo legální, na Slovensku protiprávní.

Přitom Slováci mají mnoho důvodu protestovat proti neschopné Ficově vládě. Kvůli tristnímu stavu slovenského školství a zdravotnictví, rozpadající se infrastruktury, kolaboraci s Kremlem atd. Svoboda shromažďovací a právo na pokojné protesty a to i proti vládě k demokracii jaksi patří. Mám však obavy, že stále duchem rudý komanč Robert Fico buď trpí bludnými představami a demokracii si představuje tak, že mu všichni musí tleskat a povinně vzdávat hold, nebo, a to by bylo horší, hodlá zneužít své moci, tajných služeb, policie a justice k násilnému potlačení opozice. Dobře to vystihl opět v diskusi u zmíněného článku na iDNES.cz Jan Bulka. „Tady už jsou vidět praktiky ala Russko/Putin... když sám šlape demokracii na krk, tak je nejlíp obvinit ty, kteří s ním nesouhlasí, tedy opozici a jiné rozumně smýšlící lidi, že chtějí sesadit vládu a nejlépe aby se sám Fico prohlásil za samovládce…“

Koneckonců velký Ficův vzor - válečný zločinec a masový vrah Putin už ukázal, jak správně zamést s opozicí pomocí vražd a gulagů. Ono ti, co nejvíc mluví o ohrožení demokracie jsou jejím největším nebezpečím. Obviňují totiž druhé z toho co sami chystají, přesně jak to dělá Kreml.

Slovenská informační služba (SIS) podle webu Novinky.cz tvrdí, že hrozí destabilizace Slovenské republiky, premiér Robert Fico (Směr) mluví rovnou o majdanu připravovaném opozicí a slovenský parlament kvůli tomu v úterý jednal v utajovaném režimu s vyloučením veřejnosti. Na čtvrtek byla kvůli tomu svolána Bezpečnostní rada státu. Celý poplach měl přitom vzniknout z emailu vytvořeného umělou inteligencí ChatGPT. Tak to už je opravdu tragikomedie.

