Fico už asi úplně zešílel, blouzní o neexistujícím státním převratu

Slovenský premiér se ocitnul mimo realitu, mluví o blokádách vládních budov, které ne a ne přijít. Komické je, že tím samým u nás dříve hrozil Jindřich Rajchl kladoucí české vládě ultimáta, aby odstoupila.

Slovenský premiér Robert Fico alarmuje před státním převratem na Slovensku a blokádou vládních budov, kterou prý chtějí zorganizovat opoziční demonstranti. Nepředložil však jediný relevantní důkaz. Protesty proti jeho vládě byly sice bouřlivé, ale pokojné a k žádným násilnostem při nich nedošlo.

To Jindřich Rajchl je jiný kabrňák. Jak už dříve uvedl web Eccho24.cz, předseda strany PRO Jindřich Rajchl zdůraznil v roce 2022, že pokud vláda nepřijme požadavky jeho strany nebo neodstoupí, další protest na stejném místě se uskuteční 16. dubna a akce přejde v blokádu vládních budov, což byla evidentně výzva k protistátnímu puči. Ministr vnitra Vít Rakušan mu celkem logicky vzkázal, že v tom případě policie bude jednat. Jistě o vládách rozhodují v demokracii volby, nikoliv pouliční násilnosti. Rajchlovi demonstranti se pokusili násilím vniknout do Národního muzea a několik dnů tábořili před úřadem vlády. Nynější slovenské protesty proti tomu byly poklidné. Rajchl je však označil za Majdan. To nevymyslíš!

Předseda české vlády Petr Fiala to tehdy přešel celkem v pohodě nevím nic o tom, že by cosi hystericky vykřikoval o hrozícím státním převratu. Přitom proti Slovensku je tady jeden zásadní rozdíl. V ČR rovnou zástupce opozice vyzýval k blokádě vládních budov, na Slovensku opozice tuto možnost popírá, nic takového se při protivládních protestech nestalo a bez důkazů o tom blouzní pouze Fico. Premiér Fiala se také Fica trefně zeptal, jestli tím údajným vměšováním do vnitřních záležitostí Slovenska myslí výzvu Andreje Babiše, aby Slováci ve volbách volili jeho stranu Smer-SD. Já bych jenom dodal, že se vměšuje i Miloš Zeman, který Ficovi veřejně vyjádřil podporu. Jsem zvědav, jestli to pan premiér odsoudí jako nepřijatelné zasahování do vnitřních záležitostí Slovenska.

Slovenský ministerský předseda také podle webu seznamzpravy.cz zvláště kritizoval česká média za obraz, který podle něj vytváří o slovenské politické reprezentaci. „Ten je daleko za únosností a jakoukoliv představou o slušnosti,“ tvrdil Fico, jenž dlouhodobě kritizuje i některá slovenská média. Pan premiér by si měl uvědomit, že v demokracii existují svoboda slova a svoboda projevu, a je normální, když média kritizují vládu. A o slušnosti nemá morální právo kázat ten, jak doložil web aktualne.cz, kdo na shromáždění strany Smer – SD provokoval dav, tedy v tomto případě spíše lůzu, k vulgárnímu skandování na adresu tehdejší slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Napadá mne výstižné přirovnání z písně Karla Kryla, „na rohu ulice vrah o morálce káže,“

Ficova vláda čelí vážným problémům ve zdravotnictví a školství, které se jí nedaří řešit. Rovněž stav slovenské dopravní infrastruktury včetně železniční je podle slov slovenských dopravních odborářů kritický. Začínám tedy Roberta Fica chápat. Na Slovensku nepůsobí žádná Gruzínská legie, nehrozí státní převrat, ale tyto výmysly se hodí k zastrašování opozice a odvádění pozornosti od skutečných problémů, které by prioritně měla slovenská vládní koalice řešit.

