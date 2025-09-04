Fico servilitou k Putinovi připomíná Tisa s otrockou oddaností Hitlerovi
Chování slovenského premiéra Roberta Fica k masovému vrahovi Vladimíru Putinovi připomínalo poslušného ratlíka plazícího se před svým pánem. Stěžoval si hlavně na to, že Ukrajinci útočí na ropovod Družba. „Není možné, aby se takovýmto způsobem útočilo na infrastrukturu, která je pro Slovensko životně důležitá,“ naříkal Fico podle webu novinky.cz na tiskové konferenci s ruským prezidentem. Takové krásně servilní, jenomže nebýt ruské agrese proti Ukrajině, nebylo by ani ukrajinských útoků proti ruské infrastruktuře. Na to bývalý člen KSČ respektive KSS Fico jaksi zapomněl.
On také jistě jenom zapomněl říci, zda mluvil s Putinem o ruských útocích na ukrajinské civilisty. Nejspíš už mu na to nezbyl prostor. Jen před několika dny během série ruských útoků na Kyjev zemřelo 23 lidí, z toho čtyři děti. Ale to soudruhu Ficovi zřejmě nepřipadlo důležité. Jistě, hlavní jsou ropa a plyn. To, že Rusko útočí na Ukrajině záměrně na civilní objekty ho nezajímá. Vraždy civilistů mu evidentně nevadí. Vůbec, scházet se s válečným zločincem a ještě se k němu chovat poníženě, to nepatří k dobrým mravům. Byl to vrchol zbabělosti a ubohosti zároveň.
Ve slovenské historii to však není první takový případ. Robert Fico nápadně připomíná prezidenta první Slovenské republiky Jozefa Tisu neblahé paměti, jehož servilita vůči Hitlerovi a nacistickému Německu byla rovněž ukázková. ..Keby sme boli osamotení vo svete, keby sme boli poslúchali našich odvekých nepriateľov, aby sme sa izolovali na všetky strany a zostávali bez pomoci, zasa by som sa neodvažoval povedať vám: bratia, vydržte! Máme ochrancu Veľkonemeckú ríšu a jej vodcu Adolfa Hitlera. S jej pomocou dúfame znovu začať a ísť napred,“ to jsou Tisova slova z 30. října 1944 krátce po potlačení Slovenského národního povstání v Banské Bystrici uvedena na Wikipedii.
Slovensko v bylo v letech 1939 – 1945 spojencem hitlerovského Německa a jak je uvedeno na webu reflex.cz, 24. listopadu 1940 přistoupilo k paktu Tří a stalo se členem Osy. Slovenská armáda válčila po boku německých ozbrojených sil proti Polsku a Sovětskému svazu.
Poslušný Tiso dělal téměř bez odporu to, co po něm chtěl Hitler. Slovensko například deportovalo 58 000 Židů do vyhlazovacích lágrů, přitom Maďarsko za vlády admirála Miklose Horthyho až do roku 1944 své Židy před transporty chránilo. Rovněž v Itálii za Benita Mussoliniho Židé nebyli až do roku 1943 deportováni.
Tisovi však úlisnost vůči Hitlerovi nebyla nic platná a nakonec skončil na šibenici. Premiér Fico by si tak měl uvědomit, že kolaborace se zločinci nekončívá dobře.
Zdroje:
Tohle není možné. Fico slíbil Putinovi, že promluví se Zelenským o útocích na ruskou energetiku - Novinky
Putin na schůzce s Ficem ocenil nezávislost slovenské diplomacie | ČeskéNoviny.cz
Definitivní přechod na temnou stranu. Před 80 lety Slováci podepsali Pakt tří | Reflex.cz
Jan Ziegler
- Počet článků 3581
- Celková karma 19,84
- Průměrná čtenost 1733x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz