Fico chystá na Slovensku cenzuru, likvidaci nepohodlných médií a zastrašuje novináře

Slovenský úřad proti tisk a informace existoval za komunistů na Slovensku jako cenzorní orgán a nyní jej hodlá slovenský premiér obnovit. Novinářům na Slovensku je vyhrožováno žalobami a vyfabulovanými trestními stíháními.

Slovensko se řítí do pekla, a pokusy o umlčení kritických žurnalistů to dokazují. Premiér Robert Fico potřeboval najít viníka a také ho našel. Jsou to novináři, o kterých prohlásil, že jsou to „bastardi“. Navrhl cenzorní úřad, který by se měl jmenovat Národní mediální agentura. Je pozoruhodné, jak jeho českým stoupencům, jinak prý údajným bojovníkům za svobodu slova, to nevadí. Proti tomu je pan Foltýn, coby zmocněnec české vlády pro strategickou komunikaci absolutně neškodný. To u sousedů na to jdou pěkně zostra. Rovnou cenzorní úřad, který už nepohodlným médiím zatne tipec.

Důkazů o tom, že slovenský premiér chce chce zavést cenzuru a zničit jemu nenakloněná média, je celá řada. Exkomunista Fico zůstal myšlením v socialismu a jako správný nositel rudé knížky je přesvědčen, že mu novináři musí jít na ruku a všichni musí svorně psát o tom, jak Slovensko vzkvétá. Vymyslel tedy nesmysl, který v normálních zemích neexistuje.

Novináři by podle něj měli mít stavovskou organizaci s povinným členstvím podobně jako advokáti či lékaři a museli by absolvovat určitý druh vzdělání. To lze brát jako jediné, jako pokus o zastrašení kritických médií. Novinář na rozdíl třeba od právníků či lékařů fakt nemusí mít vysokou školu, je důležité, aby uměl řemeslo. Znám kvalitní redaktory se středoškolským vzděláním, kterým vysoká škola nechybí. Novináři mají své syndikáty, ale nevidím důvod k tomu, aby členství v profesních novinářských organizacích bylo povinné. To je opět trapný pokus o cenzuru a likvidaci nepohodlných žurnalistů. Něco takového nebylo ani za komunistů, že by novináři museli mít předepsané vzdělání.

Premiér Fico také podle ČTK podal žalobu na šéfredaktora zpravodajského portálu Aktuality.sk Petera Bárdyho za jeho knihu o ministerském předsedovi. Fico protestuje proti použití své fotografie na obálce knihy od Bárdyho, stejně jako od vydavatele knihy, požaduje odškodné 100 000 eur a omluvu. Ohledně Ficovy podobizny se má jednat o fotografii, na níž nakladatelství řádně zakoupilo vydavatelská práva. Tedy, jak se domnívají mnozí novináři, je to další pokus slovenské vládní moci o šikanování nepohodlných publicistů.

A do třetice je nyní na Slovensku podle webu seznamzpravy.cz trestně stíhaná reportérka Seznamu zpráv Kristina Ciroková údajně kvůli „zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení základních práv a svobod.“ Důvodem měla být její reportáž o vůdci sekty AllatRa, jehož na Ukrajině viní z řady zločinů. O stavu současné slovenské justice vypovídá fakt, že slovenská prokurátorka z Krajské prokuratury v Žilině a nově dosazená vedoucí oddělení boje s organizovaným zločinem Lucia Pavlaninová dozorující případ české reportérky Cirokové kdysi sama agitovala ve prospěch sekty AllatRa. To by snad nevymysleli ani autoři nejhoršího béčkového filmu. Proti stíhání Karoliny Cirokové se ostře ohradily redakce Seznamu zpráv a také syndikát novinářů České republiky, protože to považují za nepřijatelné zastrašování.

Inu, svoboda projevu není ohrožena v České republice, ale prokazatelně na Slovensku, kde se chystá cenzura a novinářům je vyhrožováno postihy kvůli jejich práci. Fica nám dávají za vzor i údajní čeští bojovníci za svobodu projevu. Tak to ano, je vidět jak si ji současná slovenská vrchnost představuje. Mám obavy, že ji jejich čeští příznivci to vidí stejně, my si můžeme říkat, ale druhou stranu je třeba umlčet. Poměry na Slovensku začínají být opravdu děsivé.

Zdroje:

Sme: Fico opět útočil na média, pohrozil novinářům změnami v zákonech | ČeskéNoviny.cz (ceskenoviny.cz)

Fico žaluje na novináře za použití fotografie na knize o něm, uvedl žalovaný (ceskenoviny.cz)

Slovenská prokuratura „jde“ po reportérce Seznam Zpráv. Kvůli článkům o sektách - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)

Slovenská prokurátorka, která vyšetřuje reportérku, sama zvala na akce sekty - Seznam Zprávy (seznamzpravy.cz)