Fiala z SPD tvrdí, v Rusku nikdo nemá zlatý záchod. To jako fakt?
Poslance Radima Fialu jsem až do nedávna považoval ze asi jediného chytrého člověka v okamurovské SPD. Po nedávném pořadu Otázky Václava Moravce si to už nemyslím. SPD je partají nevzdělaných politických zoufalců. Pan Fiala v televizní diskusi pronesl víc nesmyslů, ale tímto mimořádně hloupým výrokem: „V Rusku nikdo nemá zlatý záchod,“ jak upozornil web iDNES.cz, svoji neznalost korunoval. Odhalit tuto lež nedalo téměř žádnou práci.
„V průběhu let se zlaté záchody staly v Rusku znamením životního stylu. Symbolizují korupci nebo nedostatek vkusu, případně kombinaci obojího. Špinaví politici se naučili krást peníze, ale ne je utrácet,“ uvedla ve své stati na webu slate.com ruská žurnalistka Jana Paševová, která dále pokračovala. „Aby bylo jasno, tyto toalety nejsou vyrobeny ze skutečného zlata – jsou pozlacené keramické a obvykle stojí kolem 2 000 dolarů. Pokud opravdu chcete zlatý záchod, můžete si koupit tenkou vrstvu z 18karátového zlata od asi 30 000 dolarů. Royal Toiletry Global, která prodává a dodává zlaté toalety po celém světě, uvádí na svých webových stránkách: „Snadno najdete jedinečné pozlacené toalety nebo luxusní koupelnové doplňky, které vaší koupelně dodávají královský vzhled“.“
Zlaté záchody mají být součástí i luxusního Putinova sídla Novo-Ogaryovo, jak uvádí web cnn.iprima.cz. Ten poukázal na video inženýra a zahradního architekta Stanislava Čekaljova, který v tomto komplexu pracoval a uvedl, že na vlastní oči viděl zákoutí luxusního sídla, které hlídají agenti ruské bezpečnostní služby FSB a jehož součástí jsou například i zlaté záchody.
Web echo24.cz pak přiblížil masivní korupční aféru dopravní policie v ruské Stavropolské oblasti. Její tamní náčelník Alexej Safonov vlastnil honosnou vilu v barokním stylu na kterou si z oficiálního platu nemohl vydělat. Její součástí byly, světě div se, i zlaté záchody. Vyšetřováno má být více než 35 členů policejního sboru, sedm členů vedení včetně Safonova bylo zatčeno. Tito členové dopravní policie měli pobrat v několika posledních letech mnohamilionové úplatky. Gang údajně bral peníze za vydávání ilegálních licencí na převoz zboží, například obilnin, přes policejní kontroly.
Zlaté toalety jsou prý také součástí rezidencí prominentních Rusů v moskevské čtvrti Rubljovka. Vzhledem k prokázanému vkusu tedy spíše nevkusu ruských oligarchů se tomu dá věřit.
Stačilo málo a pravda byla na světě. Někde jsem zaslechl, že Tomio Okamura je pouhou nastrčenou figurkou a SPD ve skutečnosti vede druhý muž Radim Fiala. Vzhledem k jeho zmíněnému televiznímu vystoupení je to, jak se říká, z bláta do louže. Chytrý člověk v takovém případě raději mlčí a nebude veřejně vykládat nesmysly. Nebo když už zalže, tak i lež musí vypadat důvěryhodně. To se v tomto případě nestalo, nepravda se dala odhalit velmi snadno. Proč něco takového Radim Fiala vůbec dělá? To opravdu vypadá, jako kdyby jednal v zájmu putinovského Ruska. V každém případě SPD působí otřesně a je velmi pravděpodobné, že ve vládní koalici už brzy skončí.
