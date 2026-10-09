Europoslanci prohlásili volby do ruské státní dumy za zfalšované
Je potřeba nazývat věci pravými jmény a to se v tomto případě stalo. Volby do ruského parlamentu jsou neplatné a evropské země je neuznávají. „Parlament konstatuje, že tyto zfalšované volby nenabídly žádné skutečné alternativní kandidáty, nebyly u nich přítomny žádné svobodné sdělovací prostředky ani žádní věrohodní pozorovatelé a nebyly při nich uplatňovány žádné politické svobody. Kritici režimu byli buď uvězněni, zavražděni, nebo přinuceni k odchodu do exilu. Poslanci také odsuzují, skutečnost, že se tyto tzv. volby konaly na Krymu a v částech Doněcké, Chersonské, Luhanské a Záporožské oblasti, které jsou okupovány Ruskem, v Podněsterské oblasti Moldavska a v gruzínských regionech Abcházie a Cchinvali v Jižní Osetii,“ píše se v prohlášení Evropského parlamentu (EP) zveřejněném na webu europarl.europa.eu. EP schválil usnesení výraznou většinou 482 hlasů, 41 bylo proti a 39 se zdrželo hlasování.
V prohlášení EP se dále uvádí: „Poslanci požadují, aby pokračovala podpora ruských demokratických sil, které usilují o demokratickou budoucnost Ruska a otevřeně vystupují proti útočné válce Ruska proti Ukrajině a jeho hybridní válce proti evropským demokraciím. Vztahy EU s Ruskem nelze normalizovat mimo jiné bez spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu založeného na plné územní celistvosti, úplném stažení ruských jednotek, propuštění všech válečných zajatců, zadržovaných civilistů a násilně deportovaných ukrajinských dětí, vyplacení plné výše reparací a odškodnění Ukrajině ze strany Ruska a vyvození zodpovědnosti za veškeré válečné zločiny proti Ukrajině.“
Ani nepřekvapuje, že proti tomu usnesení hlasovali komunistka Kateřina Konečná, Ondřej Dostál ze Stačilo a Ivan David z SPD. Jejich činnost se dá trvale považovat za zradu českých národních zájmů. U komunistů to vůbec nepřekvapuje, ti opakovaně hájili cizí prospěch proti vlastnímu národu a v letech 1939 – 1941 dokonce papouškovali nacistickou propagandu. Stejně tak okamurovská SPD působí jako prokremelská pátá kolona v Česku. „Kolaboranti hlasovali v zájmu Ruska,“ správně vyhodnotil na svém facebooku europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).
Jsem rád, že kromě této povedené trojky všichni ostatní europoslanci zvoleni za Českou republiku hlasovali pro přijetí této rezoluce. Ostatně důkazů o falšování těchto ruských voleb je víc než dost. Popisuje je web seznamzpravy.cz. Ruští datoví experti odhadují, že prokremelské straně Jednotné Rusko byly při volbách do Státní dumy připočteny miliony falešných hlasů, což uvedl internetový list The Moscow Times. Mimo zpráv o podvodech při manipulaci s volebními lístky, které byl upraveny rovněž ve prospěch Jednotného Ruska, se ve volebních boxech objevily informace i o jiné metodě. Mizející inkoust byl dalším způsobem, jak byly falšovány ruské volby. „Ve městě Chimki nedaleko Moskvy ve volební místnosti číslo 3148 se zjistilo, že lidé zde používali při vyplňování volebních lístků propisovací tužky, ve kterých byl mizející inkoust,“ upřesnil ruský novinář televize Current Time Timofej Rožanskyj
Nevládní organizace Golos, která se zabývá monitoringem voleb, odhadla, že z ohlášených hlasů byla zhruba celá třetina falešná. Ta hned první den voleb zaznamenala asi 2000 případů porušení volebních pravidel, které většinou zdokumentovala záběry. Včetně například situací, kdy se někdo snaží vhodit do volební urny celé balíčky hlasovacích lístků. Dále upozornila i na laxní přístup ostrahy volebních místností, která nechala přes noc uskladněné volební lístky ve skříni s rozbitými dveřmi, ale i na případy otevírání zapečetěných obálek.
Ruské parlamentní volby prokazatelně nebyly legitimní. Volební machinace byly přesvědčivě doloženy, skutečná opozice je perzekuovaná a nemohla se voleb zúčastnit. Proto je třeba trvat na tom, že zvoleni poslanci do Státní dumy nemají platný mandát. Rusům je tuto skutečnost neustále třeba dávat najevo s tím, že tyto praktiky nepatří do civilizované společnosti. Putinovskému Rusku vládnou mafiáni a zločinci a s takovými se nevyjednává.
Zdroje:
Volby do ruské Státní dumy představovaly naprostý podvod, uvádí poslanci | Zpravodajství | Evropský parlament
Mizející inkoust. Takhle se falšovaly ruské volby, ukazují novináři - Seznam Zprávy
Europoslanci odmítli legitimitu ruské Dumy, kteří Češi se jí zastali? - iDNES.cz
Ruské volby byly podvod. Na tom se usnesl... - Tomáš Zdechovský | Facebook
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