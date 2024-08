EET byla k ničemu a Petra už zase prodává ve svém obchůdku

Měl to být nástroj proti daňovým únikům, ovšem spíše to byla šikana drobných a středních živnostníků. Přínos Elektronické evidence tržeb (EET) je velmi sporný, což nepřímo potvrzují i závěry NKÚ.

Takovým klasickým příkladem, že se EET nepovedla, je moje známá Petra, která měla malý obchůdek se smíšeným zbožím v městečku nedaleko Českých Budějovic. Poskytla mi k tomu osobní svědectví, ale nepřála si být kvůli nepřejícím lidem blíže identifikována. Před osmi lety přišel befel, že si má pořídit EET, což pro ní znamenalo konec. „Pořizovací náklady by pro mne mohly být až sto tisíc korun a na to jsem neměla peníze. Provozování malých prodejen na vesnicích fakt není o nějakém závratném zbohatnutí. Nejsem žádná podvodnice a tohle pro mně bylo už zkrátka neúnosné.“ Tuto sumu v pořizování registračních pokladen připustil ve svém článku na Medium seznam týkající se problematiky EET i autor Michal Bláha.

Přestala být tedy OSVČ a nastoupila v Českých Budějovicích v supermarketu jako pokladní. Z toho však byla hodně smutná. „To nebyla práce pro mě. Já jsem byla zvyklá si povídat s lidmi, na vesnicích je normální, že se zákazníky proberete všechno možné, tam lidé nepospíchají. Ovšem za kasou to nešlo, tam by Vám vynadali lidé ve frontě a také šéfové.“

Nakonec se na Petru přece jenom opět usmálo štěstí. EET byla zrušena a starosta z obce u Českých Budějovic a kousek od jejího bydliště jí nabídl obecní prostory k provozování prodejny smíšeného zboží za přijatelný nájem. Tak to vzala a je opět spokojena. Dělá to, co má ráda a co ji baví. „Živnost jsem neukončila, pouze přerušila a zase ji obnovila. Na vyskakování to sice není, ale mně to stačí. Konečně zas dělám, co mne baví,“ řekla spokojená Petra.

Bohužel, smutnou pravdou je, jak uvedl Petr Holub ve svém komentáři na seznamzpravy.cz, že počet podnikatelů v ČR klesá. Ještě v roce 2015 jich bylo 180 tisíc, v současnosti jich je je jenom 120 tisíc. Sešup nastal zvláště po roce 2016, kdy bylo zavedeno EET. Je zřejmé, že to nebyl hlavní impuls pro ukončení podnikání. Velkou roli v tom hrál covid, ale pro některé živnostníky to opravdu byl pádný důvod k ukončení činnosti.

Je dobré se také podrobně seznámit se zprávou NKÚ k EET, ve které se píše, NKÚ kontrolou EET zjistil, že na základě dat z EET doměřila FS ČR v letech 2017–2019 na daních z příjmů a DPH celkem 652 milionů korun... Dále pak zde stojí, že náklady na zvedení EET činily v letech 2015 – 23 2,4 miliardy korun, což bylo víc než se plánovalo. Čili efekt je téměř nulový. Řeči o tom, kolik miliard korun, to přineslo do státního rozpočtu, jsou podle všeho jenom povídačkami, kterou nejdou reálně doložit.

Přínos EET byl skutečně zanedbatelný, jeho zrušení bylo správné, a ke jejímu obnovení neexistují žádné rozumné důvody.

