Do kauzy českobudějovické Dynamo netahejme prosím rasismus
Chápu, že vypjatá situace ohledně druholigového fotbalového klubu Dynama České Budějovice vzbuzuje emoce, ale je třeba posuzovat ji s rozumem. Martin Kuba s Petrem Marošem nejsou spokojeni se současnou situací klubu a paní Ede nabídli jeho odprodej s tím, že když to neudělá, tak klubu vypoví smlouvu o nájemním užívání fotbalového stadionu. Připouštím, že je to poněkud nestandardní přístup, ale je nutné zachovat chladnou hlavu. Určitě se nejedná o rasismus, jak míní Tomáš Polánský v diskusním příspěvku u článku na iDNES.cz, kde napsal: „Ať se na mě nikdo nezlobí, ale nátlak, jaký vytváří Kuba s Marošem je hnus. To video na radnici, to byla loutka, která má vrhat špatný stín na majitele. Co si to dovoluje město takhle vydírat majitele, trochu rasismus současně proč ten klub nekoupili město před tím, fandím současné majitelce a nevadí mi, že je ze zahraničí, rádoby důvod akademie?...“ Jeho příspěvek dostal 16 plusových a 7 mínusových lajků.
Tohle je ovšem zbytečné, strašit rasismem, tam kde není,. Je to hodně nebezpečné a může to ublížit nevinným lidem. Pány Kubu a Maroše znám osobně a vím, že opravdu nejsou rasisty. Pouze mají obavy o osud tohoto tradičního jihočeského klubu. Paní Ede je černoška z Nigérie, ale nikdo jí přece neubližuje kvůli její barvě pleti. Jsou ji vytýkány konkrétní nedostatky ohledně fungování klubu. Ano, reakce vůči ní je možná ostřejší, ale nejde o rasismus. Nebo snad v rámci falešné korektnosti zakážeme jakoukoliv kritiku černochů, abychom se jich náhodou nedotkli. To by bylo špatné, ke každému člověku je třeba přistupovat stejně, bez ohledu na rasu, národnost, náboženství atd.
Nneka Ede si představuje fungování klubu tak, že sem bude přivádět za malý peníz mladé talentované hráče z Afriky, které v Dynamu nechá rozehrát, čímž stoupne jejich cena, a pak je draze prodá dál. To je samozřejmě legitimní přístup, ale chápu, že se Jihočeskému kraji a městu České Budějovic, kteří naopak sází na odchovance fotbalové akademie, nelíbí.
Těžko říci, jak celá tato pře dopadne. Bylo by však nejlepší, aby vítězem bylo Dynamo a jeho pokračování v jihočeské metropoli. A nevyvolávejme zlého ducha rasismu tam, kde není a nikdo o něj nestojí.
Jan Ziegler
