Do kauzy českobudějovické Dynamo netahejme prosím rasismus

Jedná se o věcný spor mezi majitelkou klubu Dorothy Nnekou Ede s krajem a městem, za které mluví jihočeský hejtman Martin Kuba a náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš, ohledně další budoucnosti Dynama.

Chápu, že vypjatá situace ohledně druholigového fotbalového klubu Dynama České Budějovice vzbuzuje emoce, ale je třeba posuzovat ji s rozumem. Martin Kuba s Petrem Marošem nejsou spokojeni se současnou situací klubu a paní Ede nabídli jeho odprodej s tím, že když to neudělá, tak klubu vypoví smlouvu o nájemním užívání fotbalového stadionu. Připouštím, že je to poněkud nestandardní přístup, ale je nutné zachovat chladnou hlavu. Určitě se nejedná o rasismus, jak míní Tomáš Polánský v diskusním příspěvku u článku na iDNES.cz, kde napsal: „Ať se na mě nikdo nezlobí, ale nátlak, jaký vytváří Kuba s Marošem je hnus. To video na radnici, to byla loutka, která má vrhat špatný stín na majitele. Co si to dovoluje město takhle vydírat majitele, trochu rasismus současně proč ten klub nekoupili město před tím, fandím současné majitelce a nevadí mi, že je ze zahraničí, rádoby důvod akademie?...“ Jeho příspěvek dostal 16 plusových a 7 mínusových lajků.

Tohle je ovšem zbytečné, strašit rasismem, tam kde není,. Je to hodně nebezpečné a může to ublížit nevinným lidem. Pány Kubu a Maroše znám osobně a vím, že opravdu nejsou rasisty. Pouze mají obavy o osud tohoto tradičního jihočeského klubu. Paní Ede je černoška z Nigérie, ale nikdo jí přece neubližuje kvůli její barvě pleti. Jsou ji vytýkány konkrétní nedostatky ohledně fungování klubu. Ano, reakce vůči ní je možná ostřejší, ale nejde o rasismus. Nebo snad v rámci falešné korektnosti zakážeme jakoukoliv kritiku černochů, abychom se jich náhodou nedotkli. To by bylo špatné, ke každému člověku je třeba přistupovat stejně, bez ohledu na rasu, národnost, náboženství atd.

Nneka Ede si představuje fungování klubu tak, že sem bude přivádět za malý peníz mladé talentované hráče z Afriky, které v Dynamu nechá rozehrát, čímž stoupne jejich cena, a pak je draze prodá dál. To je samozřejmě legitimní přístup, ale chápu, že se Jihočeskému kraji a městu České Budějovic, kteří naopak sází na odchovance fotbalové akademie, nelíbí.

Těžko říci, jak celá tato pře dopadne. Bylo by však nejlepší, aby vítězem bylo Dynamo a jeho pokračování v jihočeské metropoli. A nevyvolávejme zlého ducha rasismu tam, kde není a nikdo o něj nestojí.

Autor: Jan Ziegler | pondělí 27.4.2026 10:45 | karma článku: 0 | přečteno: 37x

Jan Ziegler

Rajchl prohrál spor s advokátem Jelínkem o tvrdá slova Jindolf HeilRajchl

Proruský kolaborant Jindřich Rajchl se pokusil profesně zničit kolegu z advokátní praxe kárnou žalobou a zakázat mu činnost. Advokátní komora naštěstí moudře rozhodla, že svoboda projevu platí a politická vyjádření neřeší.

24.4.2026 v 16:50 | Karma: 20,37 | Přečteno: 415x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Ministr Macinka protestoval proti ruskému vyhrožování, ruský velvyslanec by měl skončit!

Ambasador Ruské federace v ČR Alexandr Zmejevskij by měl být prohlášen za personu non grata a vypovězen ze země, jelikož odmítl protest proti brutálnímu zastrašování. Ani nepřekvapuje, že komunisté, SPD, PRO atd. k tomu mlčí.

22.4.2026 v 15:04 | Karma: 15,69 | Přečteno: 242x | Diskuse | Politika

Jan Ziegler

Hnusná ruská chazeraj, Gestapo spolupracovalo s NKVD, ale Češi prý pomáhali nacistům

„Na rohu ulice, vrah o morálce káže," napadla mne známá píseň Karla Kryla, když jsem se dozvěděl, že Ruská federace vydala seznam zemí, které prý napomáhaly německým nacistům vést druhou světovou válku.

20.4.2026 v 18:10 | Karma: 22,53 | Přečteno: 333x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Kardinál Schwarzenberg pomáhal potřebným a byl stoupencem českého státního práva

Jeho zásluhou má katedrála svatého Víta současnou podobu a je typickou dominantou Pražského hradu nad Vltavou. Arcibiskup Bedřich Schwarzenberg nechal stavět školy, nemocnice, založil řadu nadací a dobročinných sdružení.

17.4.2026 v 13:18 | Karma: 12,16 | Přečteno: 222x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Babišova vláda chystá brutální útok na vlastnická práva, nejhorší od listopadu 1989

Majitelé zemědělské půdy by už nesměli svobodně rozhodovat o svém majetku a museli by jej prodat dopředu vybraným zájemcům. Největší užitek by z toho měli velcí hráči typu Agrofertu.

16.4.2026 v 13:51 | Karma: 21,96 | Přečteno: 731x | Diskuse | Politika
Jan Ziegler

  • Počet článků 3718
  • Celková karma 17,90
  • Průměrná čtenost 1690x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

