Díky Jakube Krčíne, i ty stále chráníš lidské životy před povodněmi

Tvoje úžasné vodní stavby a především rybník Rožmberk letos opět zachránily lidi a jejich majetky před následky ničivých vodních vln. Nebýt jich, bylo by to daleko horší. Za to vděčíme geniálnímu rybnikáři ze 16. století.

Neprávem se na něj občas zapomíná, a přitom patří k nejvýznamnějším českým osobnostem všech dob stejně jako třeba Tomáš Baťa, František Křižík nebo Emil Škoda. Rybnikář Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan nám po sobě zanechal vynikající dílo. „Rybník Rožmberk nám letos při povodních významně pomohl," potvrdil generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala pro iDNES.cz. Je to zároveň pocta rožmberskému regentovi Jakubu Krčínu z Jelčan a Sedlčan, který před více než třemi sty lety předvedl na jihu Čech vrcholné technické umění. Rybník Rožmberk se pod vedením Jakuba Krčína stavěl v letech 1584 – 1590. Původně měl plochu kolem tisíce hektarů, nyní je asi o polovinu menší. Přesto taková brněnská přehrada by se do něj vešla dvakrát. Mám to k němu kousek, rád sem jezdívám na výlety a často chodím po jeho více než dva kilometry dlouhé hrázi. Přitom si uvědomuji, jak skvělý výtvor nám Krčín, který měl plnou důvěru tehdejšího majitele panství, vladaře a Nejvyššího purkrabího Království českého Viléma z Rožmberka, zanechal. Samotný Rožmberk je unikátním technickým dílem a Jakub Krčín vymyslel jedinečný způsob, jak ochránit rybník před povodňovými vlnami. Postavil tzv. Novou řeku, což je umělý vodní tok, který část vody z Lužnice, jež rybník napájí, odvádí do Nežárky. Mě naplňuje úžasem, co lidé při tehdejší technice, jakou měli v 16. století k dispozici, dokázali. S pokorou se před nimi skláním. Třeboňská rybniční soustava patří k nejdokonalejším technickým dílům v českých zemích. Jakub Krčín měl vize, které uměl prosadit. Hráz Rožmberka vydržela několik povodňových náporů, naposledy ten letošní a stále zůstává nepoškozena. Kdyby hráz povolila a voda ji protrhla, nastala by obrovská katastrofa, která by ohrozila životy tisíců lidí v okolí a jejich majetky. On to však nebyl jenom skvělý stavitel rybníků, ale jak historik Jaroslav Čechura ve své knize o Jakubu Krčínovi připomíná, současnou terminologii řečeno úspěšný developer. Stavěl nejen rybníky, ale i pily, valchy, ovčíny, sýpky, mlýny a mnoho dalších potřebných objektů pro rožmberské panství. Třeboňští rybáři postavili v roce 2004, dva roky po předchozí ničivé povodni, Jakubu Krčínovi na břehu Rožmberka památník jako poděkování za to, co dobrého udělal. Právem, protože si jej za svoje skvělé dílo zaslouží.