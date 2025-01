Dědek dal zaměstnancům 300 tisíc korun, a kolik pak Babiš?

Známý podnikatel se rozhodl přilepšit svým pracovníkům a vyplatit jim odměnu 300 tisíc korun jako podíl ze zisku. Není to novinka, podobně přistupoval ke svým pracovníkům i Tomáš Baťa a jeho bratr Jan Antonín.

Už v předválečném obuvnickém impériu ve Zlíně Baťovi zaměstnanci dostávali velmi slušné odměny formou podílu ze zisku. Dělníci si tam tenkrát v třicátých letech minulého století vydělali velmi slušné peníze, brali víc než jejich nástupci v znárodněném respektive ukradeném komunistickém Svitu.

V současné době dávají nějakou formou podíly ze zisku svým pracovníkům mladoboleslavská škodovka, českobudějovický Bosch a některé další firmy. Miliardář Dalibor Dědek ale byl obzvlášť velkorysý. „Jablonecká společnost Jablotron Group potažmo její majitel Dalibor Dědek, vyplatila svým lidem podíl na zisku. Od uklízeček po management dostal každý zaměstnanec 300 tisíc,“ napsal Jablonecký deník. Jedná se o 10% z celkového zisku a původně měl být vyplacen až za dva roky.

Je dobře, že firmy takto přistupují ke svým zaměstnanců a nabízí jim velkorysé benefity. Dobří pracovníci si zaslouží slušné odměny. Pan Dědek přistupuje ke svým lidem jako ke spolupracovníkům a to je dobře. Motivuje je tak k poctivé práci pro firmu, což přináší užitek i jemu. Je vždy záležitostí majitele či majitelů firmy, jak se svými penězi naloží. Toto je však rozumná investice.

Také by mně ovšem zajímalo, jak si v tomhle ohledu vede holding Agrofert Andreje Babiše, jaké výhody on nabízí svým zaměstnancům? Domnívám se, že vzhledem k jeho postavení by to lidé měli vědět.

