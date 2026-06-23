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Další tvrdý úder Babišovi, soud osvobodil jím nenáviděnou firmu

Olomoucký krajský soud v kauze údajného čtvrtmiliardového krácení daní při obchodech s palivy zprostil 13 obžalovaných lidí, opavskou firmy FAU a vyškovskou Verami International Company obžaloby.

Vypadá to tak, že pokus o likvidaci opavské společnosti FAU, která překážela mocnému Agrofertu, skončí pro Českou republiku fiaskem. Původně to vypadalo jako na scénář v putinovském Rusku, kde se firmy běžně likvidují na přání mocných z Kremlu.

Český soud však nyní podle webu seznamzpravy.cz zbavil FAU obvinění z daňového podvodu a ona tak nemusí zaplatit státu stovky milionů korun na neexistujících daňových nedoplatcích.

Vše začalo tajnou anonymní nahrávkou skupiny Julius Šuman z roku 2017, v níž se podle webů reflex.cz a denik.cz Babiš vyjadřuje velmi vulgárně o společnosti FAU. „To FAU Přerov, to de do p.če. Zase shoda náhod. Já jsem zprivatizoval Prechezu roku 1997 a oni před privatizací vyčlenili, prodali tu vlečku nějaký firmě. Takže vlečka v mojí chemičce patří týmto zm..ům. No a ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže to je v insolvenci, obstavené účty, vagóny, ještě vlastně Slovnaft a všechno… Teďka to koupil ten Pitr. No a samozřejmě jedeme po nich, protože to je zločinecká banda, která dluží na daních státu asi 100 nebo 200 milionů.“ Sám Babiš nikdy pravost těchto slov nepopřel. Odpovídal vyhýbavě, že se nebude vyjadřovat k tajně pořízené nahrávce.

Pak se ovšem začaly dít věci, celní správa krátce na to vůči společnosti FAU vydala dva zajišťovací příkazy, které společně s příkazy vydanými finančním ředitelstvím zněly na částku kolem 400 milionů korun, a to s okamžitou vykonatelností.

Problém byl v tom, že v areálu přerovské společnosti Precheza, kterou Babiš založil a je součástí holdingu Agrofert, vlastnila firma FAU sklady pohonných hmot a železniční vlečku. Ty chtěla Precheza odkoupit, jenomže vedení FAU bylo proti. Poté však začaly opavské firmě zmíněné těžkosti a nakonec skončila v platební neschopnosti a likvidaci. Od té doby ale FAU nad celníky a finanční správou několik soudních sporů vyhrála.

Jsem rád, že olomoucký krajský soud rozhodl, jak rozhodl, a že u nás na rozdíl od Putinovy říše existuje nezávislá justice. V nynějším mafiánském Rusku si s vámi mocní spřízněni s Putinem mohou dělat, co chtějí, a když si usmyslí, že vás ve vykonstruovaném procesu odsoudí za daňové podvody a tím pádem zničí, tak se tak stane, a firmu Vám seberou. U nás je však naštěstí svět ještě v pořádku a u soudu se lze dovolat spravedlnosti, jak dokazuje tento případ.

Sám Andrej Babiš sice často v kauzách, které nedopadnou podle jeho představ, vykřikuje kampááááň, účelovka, a zpochybňuje podle webu novinky.cz nezávislost soudů ve stylu: „Soudkyně měla dopředu připravený rozsudek, byl to politický proces, ústavní soudci se umí chovat aktivisticky“ atd., což je sice hodně nezodpovědné, ale naštěstí víc nemůže.

Akorát by mě ještě zajímalo, kdo uhradí katastrofické chyby státních zaměstnanců, které, jak je patrné, nás mohou vyjít i na stovky milionů korun? Obávám se bohužel, že je zaplatí daňoví poplatníci, tedy my všichni.

Zdroje:

Soud zprostil 13 lidí a dvě firmy v kauze krácení daní s palivy - Seznam Zprávy

https://www.denik.cz/z_domova/financni-sprava-zlikvidovala-firmu-fau-znelibila-se-babisovi-pusobi-ze-zaznamu-20170827.html

Zneužil Babiš státní moc pro likvidaci nepohodlné firmy? Policie by měla začít jednat | Reflex.cz

Babiš a jeho partneři útočí na soudy. Nezodpovědná hra s ohněm, míní experti - Novinky

Autor: Jan Ziegler | úterý 23.6.2026 15:46 | karma článku: 20,06 | přečteno: 358x

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