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Další Benešovo selhání, hloupě si utahoval z Chamberlaina

To se opravdu nepovedlo, Edvard Beneš se s Janem Masarykem ve vzájemných telefonátech naváželi do britského premiéra. Vůbec to nebylo chytré a Československu to akorát uškodilo.

Na tuto skutečnost upozornil ve svém článku Český královský institut na webu Medium.cz. Tehdejší prezident Edvard Beneš a čs. vyslanec ve Velké Británii Jan Masaryk v telefonických rozhovorech napadali britského premiéra Neville Chamberlaina, že je omezený, neschopný a nechápe nebezpečí hitlerovského Německa pro Evropu. Potíž ovšem byla v tom, že hovory byly nešifrované a telefonní linky vedly přes Německo. Takže telefonáty odposlouchávala německá tajná služba. Je jasné, že jejich záznamy s radostí předávala britské straně a dobře se u toho bavila.

Je velmi pravděpodobné, že pomýleného mírotvorce Chamberlaina bychom asi stejně nepřesvědčili, že je potřeba se Hitlerovi vojensky postavit, ale mělo se pro to udělat všechno, abychom Velkou Británii získali pro jako spojence. Malé Československo si tenkrát moc vyskakovat nemohlo a jedinými zeměmi, které se mohly Německu postavit, byly Velká Británie a Francie. Dehonestace britského předsedy vlády byla v té době hloupá. I jen průměrně myslícímu člověku muselo být jasné, že nebezpečí odposlechů je reálné.

Převeďme si to do normálního lidského života. Budete někoho za zády pomlouvat, ale on se to dozví. A vy pak k dotyčnému přijdete škemrat o pomoc. Jak asi dopadnete, je jasné. Jenomže takovou školáckou chybu udělali tehdejší českoslovenští představitelé. Na nabubřelé Benešovo ego pak doplatila celá země.

Mohu si o komkoliv myslete co chci, ale pokud nějakého člověka budu potřebovat, tak se chovám opatrně, a budu přemýšlet o tom, co by se stalo, kdybych ho urazil. Jak je však patrné, Beneš s Janem Masarykem na to jaksi nemysleli.

Beneš podpořil Mnichov též svojí neskutečnou omezeností - Médium.cz

Autor: Jan Ziegler | úterý 30.6.2026 11:32 | karma článku: 4,98 | přečteno: 95x

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Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

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