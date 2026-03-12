Členství v NATO je pro nás klíčové a chrání před násilnickými státy včetně Ruska
Mír a bezpečnost nejsou samozřejmostí, to si prozíraví lidé uvědomují v souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině, která není členem NATO. V Alianci jsou však pobaltské republiky Litva, Lotyšsko a Estonsko, a i když se ty tyto země staly terčem mnoha teroristických, žhářských a kybernetických útoků ze strany Ruské federace, na přímý útok proti nim si Kreml netroufá.
V průzkumu agentury CVVM téměř dvě pětiny (39 %) respondentů uvedly, že jsou s členstvím České republiky v NATO „rozhodně spokojeny“ a další rovněž téměř dvě pětiny (37 %) občanů jsou „spíše spokojeny“. Přibližně jenom sedmina (13 %) dotázaných uvedla, že je s členstvím ČR v NATO, nespokojena. Velká většina obyvatel České republiky tedy chápe nutnost našeho členství v Severoatlantické alianci a to je dobře.
Velice přesně význam našeho členství v Alianci vystihla ve svém prohlášení Konzervativní strana. V něm se mimo jiné píše. „Připomínáme si toto významné výročí s vědomím, že naše příslušnost ke státům sdruženým v NATO nám dala možnost podílet se na společné obraně západní civilizace a být zároveň pod její ochranou. Je dobře, že se těšíme ochraně organizace, která byla založena s cílem bránit své členy před napadením. Tím spíše ve světě, ve kterém na střední Evropu stále dopadá stín Ruska. Přijetí do NATO je každopádně největším zahraničněpolitickým úspěchem ČR za celou dobu její existence...V souvislosti s agresí Ruska proti Ukrajině se dále odkazujeme na vyjádření k tomuto tématu, která publikujeme již od roku 2014. Na tomto příkladu si lze uvědomit, nakolik je podpora Ukrajiny v její obraně proti kremelské agresi formou investice do vlastní obrany: jen spolehliví spojenci mohou mít přístup ke zmíněným zkušenostem.“
Rusko je velmi vážnou hrozbou pro ostatní evropské země včetně České republiky. Ruský diktátor Vladimír Putin se nesmířil se ztrátou východní Evropy a dělá všechno proto, aby ji znovu ovládl. „Je to celý komplex hrozeb, vnitřních a vnějších. Ze strany vnějších hrozeb je to především hrozba ruská,“ potvrdil podle webu zpravy.aktualne.cz v podcastu Evropa v souvislostech odborník na mezinárodní bezpečnost Hynek Melichar s tím, že Rusko začíná být čím dál větším rizikem i pro potenciálně konvenční střet.
V takové situaci nám tedy nezbývá než zbrojit. Jak nás historie poučuje, mír totiž nejlépe zachraňují skvěle vyzbrojené armády působící odstrašujícím dojmem na přítele. O americkém prezidentu Donaldu Trumpovi si můžeme myslet, co chceme, ale když Evropu nabádá, aby se více starala o svoji bezpečnost a nespoléhala se v rámci NATO jen na USA, tak v tom má naprostou pravdu. Nelze být černým pasažérem, který se zadarmo veze.
Je proto dobře že rozumní Evropané si to uvědomují a prosazují daleko více peněz na zbrojení, Podle článku na tv.nova.cz generální tajemník NATO Mark Rutte chce, aby Západ masivně zvýšil výdaje na obranu. Podle něj se nyní musí udělat velký skok, který by zajistil dostatečné financování evropských plánů. Upozornil, že nebezpečí neskončí ani poté, co nastane mír na Ukrajině. „Musíme zbrojit. Rusko bude nebezpečné i po válce na Ukrajině,“ varuje Rutte Dále zdůraznil, že v Rusku nyní vidí nepřítele číslo jedna.
Bohužel, někteří méně chápaví jedinci to mu nechtějí rozumět a myslí si, že pštrosí taktikou schovávání hlavy do písku se tento problém tak nějak vyřeší sám od sebe. K nim patří i vůdce SPD Tomio Okamura (i když u něj není jasné, zda se nejedná o vědomou kolaboraci s putinovským Ruskem), který podle webu svetkreativity.cz uvedl, že další investice do obrany jsou zbytečné, protože stát má raději podporovat své občany. „Dvě procenta HDP úplně stačí,“ řekl pro Novinky a doplnil, že peníze je lepší směřovat „na naše lidi“ než do drahých zbraní. Inu, to je to samé, jako kdyby někdo v roce 1936 prohlásil, že je zbytečné dávat peníze na výstavbu pohraničních pevností, a raději je dejme na naše lidi. Lidstvo je holt nepoučitelné. Podle Tomia Okamury je prý iluze, že by Rusko na Českou republiku zaútočilo. Historické zkušenosti však ukazují něco jiného. Rusko totiž často útočí tam, kde předpokládá slabost, a země, které se brání, mají výrazně větší šanci odolat. V minulosti jistí jedinci rovněž věřili tomu, že když Hitler dostane Sudety, tak válka v Evropě nebude.
„Pokud se snad někdo domnívá, že Vladimír Putin či Rusko obecně netouží po expanzi na západ od ukrajinských hranic, je zoufale naivní. Jinou věcí je, zda jsou tyto plány a sny Moskvy reálné, osobně soudím, že v dohledné době nikoli. To ale ani v náznaku neznamená, že pro nás Rusko není nebezpečné,“ vystihl přesně na webu datarun.cz. historik a publicista Martin Kovář.
Mír jaksi nebývá zadarmo, ale je je třeba pro něj přinášet oběti. Stejně odporná je pak i vypočítavost ve stylu, stačí, když zbrojí jiní, a to nás bude chránit.
Komunisté se zmanipulovanými volebními fraškami inspirovali u nacistů, fašistů a luďáků
Naši soudruzi sáhli k de facto k podvodným volbám poprvé v květnu 1948. Už dříve se však k podobnému kabaretu s tzv. jednotnou volební kandidátkou uchýlili černí a hnědí. Inu totalitní režimy jsou si podobné víc, než si myslíme.
Poslanec za hnutí ANO hrubě urazil a ponížil české válečné hrdiny a vlastence
Hloupá a nehorázná lež! Je pro mě nepochopitelné, jak mohl olomoucký lékař Milan Brázdil ve sněmovně říci, že Češi nikdy neválčili. Přitom Češi po staletí statečně bojovali v mnoha válkách a patřili mezi skvělé vojáky.
A vítězem se stává Václav Moravec
Přiznám se, Otázky Václava Moravce jsem už dlouho nesledoval, nějak už mne ty politické hádky nebaví. Takže konce tohoto pořadu nelituji ani se z něho neraduji. Život zkrátka půjde dál a pivo v Masnejch nezlevní.
Bratr Karla III. Andrew je trestně stíhán, zbabělci Babiš a Okamura se kryjí imunitou
Druhý nejstarší syn královny Alžběty II. a bratr Karla III. vévoda z Yorku Andrew Mountbatten Windsor bude trestně stíhán bez ohledu na původ. Na rozdíl od českých politiků z ANO a SPD, kteří ze sebe papalášsky dělají nadlidi.
Máme lepší potraviny než za komunistů, kdo je nekupuje, jeho problém
Nářky na špatné potraviny neuznávám, mohou si za ně lidé sami, protože je kupují. Kdyby je nekupovali, tak je logicky obchodníci nebudou prodávat. Jenomže šetřílci mají holt smůlu, za osm korun se špičkový jogurt koupit se nedá.
