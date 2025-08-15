Čím mne Vidlák Sterzik připomíná Karla Marxe? Žebráním o peníze!
Daniel Sterzik podle webu seznamzpravy.cz plakal nad tím, že prý má problémy se zaplacením covidových testů pro své děti a ještě se tím veřejně chlubil. Prý to za něj uhradil slovenský miliardář Ján Sabol. No nevím, člověk, který chce rozhodovat o životě druhých, který vykřikuje, že Stačilo, kde hraje dominující roli KSČM bude tím kormidlem určujícím směr našeho státu, by neměl takto veřejně žebrat o peníze. Já bych se tedy styděl.
Šéf Hnutí Stačilo až do začátku roku 2024 pracoval jako technik ve firmě Navos patřící do koncernu Agrofert. Z ní ale odešel s tím, že ho uživí jeho blogy. Byl půl roku nezaměstnaný, pak dělal několik měsíců na poloviční úvazek asistenta europoslanci Ondřeji Dostálovi a od té doby je oficiálně opět bez práce.
Hrát si na hrdinu, když na to nemám, je hloupé. Odejít z práce a postavit se na vlastní nohy chce nejen odvahu, ale také racionální rozvahu, jestli se dokáži uživit. Já to znám, také jsem se před téměř dvaceti lety stal OSVČ, takže vím, co to obnáší. Jednoduché to není, občas to dře, já si však nestěžuji a neměnil bych.
Pokud má však člověk potíže s penězi, tak by měl přijmout jakoukoliv práci, aby se uživil. Známý novinář Pavel Tigrid kdysi dělal v Americe i číšníka v baru, aby měl na živobytí. A mnozí jiní emigranti, kteří z Československa odešli před komunistickou totalitní diktaturou, začínali ve svobodném světě na pozicích, jež bychom označili za podřadné.
Vidlák Sterzik mne svým chováním připomíná Karla Marxe neblahé paměti. O jeho svérázném přístupu k životu píše web kvety.cz. Marxovy finanční potíže začaly na univerzitě a provázely ho po celý život. Velký revolucionář si bezstarostně půjčoval a rozčiloval se, když měl své dluhy splácet. Tato vlastnost ho vehnala až do náruče lichvářů, kteří půjčovali za vysoké úroky. Nedostatek peněz řešil vykořisťováním každého, kdo si to nechal líbit, především své vlastní rodiny. V posledním dopise, který mu otec adresoval, stálo: „Zajímáš se o nás, jen když potřebuješ půjčit.“ O tři měsíce později otec zemřel. Na pohřeb se Marx neobtěžoval přijet – zato naléhal na matku, aby mu poskytla další půjčku. Vlastní matka mu dokonce měla vzkázat, když u ní už po mnohokráte žadonil o peníze, „milý Karle, místo psaní Kapitálu bys měl raději nějaký vytvořit.“
A když už nebyla ani matka, posílal mu peníze jeho věrný druh továrník Bedřich Engels.
On vlastně soudruh Sterzik má také svého bohatého sponzora – byznysmena Sabola, který mu dokonce měl zaplatit dovolenou na Kostarice. Nic ve zlým, já to milému Vidlákovi přeji, jsem rád, když si lidé mohou užívat. Ostatně každý si může se svými penězi dělat, co chce. Také se řídím heslem, přej a bude ti přáno. Jenom bych dodal, že také jsem byl kdysi na dovolené v Karibiku, v Dominikánské republice, ale jaksi za svoje.
Marx a údajně i Sterzik jsou hlasatelé levicových hodnot. Připadá mně to, že oba ostatně jako všichni socialisté a komunisté si rádi užívají za peníze druhých, které rozhazují plnými hrstmi. Inu, jak to říkal Švejk, „to se nám to hoduje, když nám druzí půjčujou.“ Jenomže, při takovém přístupu nebude časem za co hodovat.
Neumím si však vůbec představit, že by takový neschopný člověk jako Sterzik měl v naší zemi zastávat nějaký zodpovědný post. To by byla katastrofa.
Zdroje:
Miliardář u Vidláka na dvorku. Nynějšímu šéfovi Stačilo! platil i dovolenou - Seznam Zprávy
Karel Marx, autor proslulého Kapitálu, neuměl zacházet s penězi. Žil na dluh a vedl odpudivý osobní život – Květy.cz
Jan Ziegler
Další články autora
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz