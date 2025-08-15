Čím mne Vidlák Sterzik připomíná Karla Marxe? Žebráním o peníze!

Řekl bych, že oba mají jednu společnou vlastnost, neumí zacházet s penězi. Marx i Sterzik by rádi řídili životy druhých, přitom se neumí postarat o ten vlastní ani o životy svých blízkých.

Daniel Sterzik podle webu seznamzpravy.cz plakal nad tím, že prý má problémy se zaplacením covidových testů pro své děti a ještě se tím veřejně chlubil. Prý to za něj uhradil slovenský miliardář Ján Sabol. No nevím, člověk, který chce rozhodovat o životě druhých, který vykřikuje, že Stačilo, kde hraje dominující roli KSČM bude tím kormidlem určujícím směr našeho státu, by neměl takto veřejně žebrat o peníze. Já bych se tedy styděl.

Šéf Hnutí Stačilo až do začátku roku 2024 pracoval jako technik ve firmě Navos patřící do koncernu Agrofert. Z ní ale odešel s tím, že ho uživí jeho blogy. Byl půl roku nezaměstnaný, pak dělal několik měsíců na poloviční úvazek asistenta europoslanci Ondřeji Dostálovi a od té doby je oficiálně opět bez práce.

Hrát si na hrdinu, když na to nemám, je hloupé. Odejít z práce a postavit se na vlastní nohy chce nejen odvahu, ale také racionální rozvahu, jestli se dokáži uživit. Já to znám, také jsem se před téměř dvaceti lety stal OSVČ, takže vím, co to obnáší. Jednoduché to není, občas to dře, já si však nestěžuji a neměnil bych.

Pokud má však člověk potíže s penězi, tak by měl přijmout jakoukoliv práci, aby se uživil. Známý novinář Pavel Tigrid kdysi dělal v Americe i číšníka v baru, aby měl na živobytí. A mnozí jiní emigranti, kteří z Československa odešli před komunistickou totalitní diktaturou, začínali ve svobodném světě na pozicích, jež bychom označili za podřadné.

Vidlák Sterzik mne svým chováním připomíná Karla Marxe neblahé paměti. O jeho svérázném přístupu k životu píše web kvety.cz. Marxovy finanční potíže začaly na univerzitě a provázely ho po celý život. Velký revolucionář si bezstarostně půjčoval a rozčiloval se, když měl své dluhy splácet. Tato vlastnost ho vehnala až do náruče lichvářů, kteří půjčovali za vysoké úroky. Nedostatek peněz řešil vykořisťováním každého, kdo si to nechal líbit, především své vlastní rodiny. V posledním dopise, který mu otec adresoval, stálo: „Zajímáš se o nás, jen když potřebuješ půjčit.“ O tři měsíce později otec zemřel. Na pohřeb se Marx neobtěžoval přijet – zato naléhal na matku, aby mu poskytla další půjčku. Vlastní matka mu dokonce měla vzkázat, když u ní už po mnohokráte žadonil o peníze, „milý Karle, místo psaní Kapitálu bys měl raději nějaký vytvořit.“

A když už nebyla ani matka, posílal mu peníze jeho věrný druh továrník Bedřich Engels.

On vlastně soudruh Sterzik má také svého bohatého sponzora – byznysmena Sabola, který mu dokonce měl zaplatit dovolenou na Kostarice. Nic ve zlým, já to milému Vidlákovi přeji, jsem rád, když si lidé mohou užívat. Ostatně každý si může se svými penězi dělat, co chce. Také se řídím heslem, přej a bude ti přáno. Jenom bych dodal, že také jsem byl kdysi na dovolené v Karibiku, v Dominikánské republice, ale jaksi za svoje.

Marx a údajně i Sterzik jsou hlasatelé levicových hodnot. Připadá mně to, že oba ostatně jako všichni socialisté a komunisté si rádi užívají za peníze druhých, které rozhazují plnými hrstmi. Inu, jak to říkal Švejk, „to se nám to hoduje, když nám druzí půjčujou.“ Jenomže, při takovém přístupu nebude časem za co hodovat.

Neumím si však vůbec představit, že by takový neschopný člověk jako Sterzik měl v naší zemi zastávat nějaký zodpovědný post. To by byla katastrofa.

Zdroje:

Miliardář u Vidláka na dvorku. Nynějšímu šéfovi Stačilo! platil i dovolenou - Seznam Zprávy

Karel Marx, autor proslulého Kapitálu, neuměl zacházet s penězi. Žil na dluh a vedl odpudivý osobní život – Květy.cz

Odkaz

Autor: Jan Ziegler | pátek 15.8.2025 18:09 | karma článku: 5,95 | přečteno: 59x

Další články autora

Jan Ziegler

SSSR okupoval Pobaltí a rozpoutal zde brutální teror, putinovské Rusko to popírá

Jedna z největších tragédií v dějinách potkala Litvu, Lotyšsko a Estonsko před 85 lety v srpnu 1940, kdy byly proti vůli drtivé většiny obyvatel okupovány SSSR. V pobaltských zemích nastala krutá komunistická diktatura.

13.8.2025 v 8:47 | Karma: 18,44 | Přečteno: 578x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Masové bourání pomníků Rudé armády v Polsku je pochopitelné a ospravedlnitelné

Poláci rozjeli před lety velkolepou kampaň, jejímž cílem je odstranění řádově stovek nejrůznějších památníků a soch připomínajících Rudou armádu na území Polska. Duší toho všeho byl nynější polský prezident Karol Nawrocki.

12.8.2025 v 9:00 | Karma: 17,21 | Přečteno: 472x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Jak komunisté dostali v Lotyšsku za vyučenou a vidlák zůstal vidlákem

Čtveřice soudruhů si vyrazila autem do Ruska, přestože se cesta do této země nedoporučuje. Lotyšsko je pak na zpáteční cestě nepustilo přes své území. Podle vidláka Sterzika mělo protestovat ministerstvo zahraničí. Houby s octem.

11.8.2025 v 14:25 | Karma: 24,24 | Přečteno: 554x | Diskuse | Společnost

Jan Ziegler

Z evropského hlediska byly zločiny nacistů a komunistů srovnatelné

České země mají smutnou zkušenost s německou nacistickou okupací. Jenomže to neplatí v jiných zemích, například Pobaltí si pro změnu zažilo srovnatelně hroznou sovětskou komunistickou nadvládu a tyranii.

8.8.2025 v 8:51 | Karma: 13,28 | Přečteno: 593x | Diskuse | Ostatní

Jan Ziegler

Podle logiky soudruha Filipa mají Češi morální odpovědnost za nacistické zločiny

Podlost a hloupost. Bývalý vrchní komunista pronesl totální nesmysl, že okupované pobaltské republiky mají spoluzodpovědnost za invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

7.8.2025 v 8:41 | Karma: 18,34 | Přečteno: 375x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  14:07

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....

Ruská delegace už je na Aljašce, v Anchorage protestovali na podporu Ukrajiny

15. srpna 2025  9:52,  aktualizováno  16:08

Ruská delegace už ve většině přicestovala do Anchorage na Aljašce, kde se večer středoevropského...

Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon

10. srpna 2025  12:57

Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...

Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně

8. srpna 2025  11:32

Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...

Kam zmizeli lidi? Podnikatele trápí prázdné italské pláže

11. srpna 2025  14:16

Italští podnikatelé si stěžují na výrazný úbytek návštěvníků na placených plážích, který...

Aplikace pomáhají, pojišťovny přispívají. Ale mohou se mýlit, varují lékaři

15. srpna 2025

Premium V Česku přibývá mobilních aplikací zaměřených na zdraví, po kterých lidé sahají stále častěji. Za...

Škodí motoristům. Ředitel Barum Rally údajně nechal Turka vyškrtnout ze závodu

15. srpna 2025  19:40

Europoslanec a čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek se v pátek objevil ve Zlíně na...

Návrat supervelmoci. Putin chce Ukrajinu na summitu jen jako okrajové téma

15. srpna 2025  17:44,  aktualizováno  19:34

Přímý přenos Ruský prezident Vladimir Putin letí na summit se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na...

V Krkonoších odhalili Královnu hor. Mariánský sloup vévodí v nadmořské výšce 1140 metrů

15. srpna 2025  19:26

Páteční slavnosti Nanebevzetí Panny Marie u Erlebachovy boudy v Krkonoších, při které byl...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Ziegler

  • Počet článků 3571
  • Celková karma 19,31
  • Průměrná čtenost 1735x
Jsem publicista, žiji v Českých Budějovicích, mám rád historii i jižní Čechy. Jsem rád za rody vladařů z Rožmberka a knížat Schwarzenberských, které mají zásluhu na zvelebení této půvabné krajiny.

Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.