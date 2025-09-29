Chybějící dálnice a železnice brzdí Česko v rozvoji, proč to nejde jako v Polsku?
Vzájemnými půtkami, strašením a osočováním se milí politici potřebná dopravní infrastruktura nepostaví. Chceme po Vás konkrétní řešení! A to není jen dé trojka! Po 58 letech se snad letos v prosinci dokončí dé jednička mezi Prahou, Brnem a Ostravou. Stále nejsou hotovy dálnice D 35 mezi Pardubicemi a Mohelnicí, D6 mezi Prahou a Karlovými Vary, není dostavěný Pražský okruh. Chybí dálniční spojení s Rakouskem.
Nelze se divit, když jsem si přečetl článek na webu seznamzpravy.cz. Z toho jsem byl fakt v těžce v šoku, co všechno je v naší zemi možné. „Řidiči v brněnské Žabovřeské ulici se nevyhnou kolonám několik nadcházejících měsíců. Práce na dalším úseku velkého městského okruhu měly začít v srpnu. Josef Dvořák ze spolku Voda z Tetčic napadl na poslední chvíli stavební povolení a počátek prací odsunul.
Na mimořádné tiskové konferenci si zástupci vedení města a Ředitelství silnic a dálnic sedli před novináře a těžko rozdýchávali tristní fakt. Potvrdili špatnou zprávu pro brněnské řidiče: Práce na nejdůležitější dopravní stavbě v Brně se znovu odkládají. Jediný stěžovatel ze spolku Voda z Tetčič na poslední chvíli napadl stavební povolení. Stavba brněnského velkého městského okruhu v Žabovřeské ulici se zpozdí minimálně o několik měsíců.“
Takže jakýsi spolek Voda tvořený v podstatě jedním člověkem dokáže zastavit důležitou dopravní stavbu na měsíce. Já však z takové situace neviním aktivisty, ale politiky ze všech stran, kteří nedokážou přijmout zákony, jež by takovým obstrukcím zabránily. Stačilo by málo, například omezit počet těch, kteří mohou proti stavbám podávat námitky na místní obyvatele, kterých se to týká a také nechat dotyčné spolky v případě zamítnutí jejich stížnosti plně uhradit škodu. Ta by se mohla pohybovat v řádech milionů korun a to by pak protidálniční bojovníky v jejich nadšení hodně zchladilo.
Přitom kvalitní dopravní infrastruktura je klíčová pro rozvoj země. Neexistující dálnice brzdí růst ekonomiky. Investoři odmítají působit tam, kde není dálniční spojení. Pak je tu otázka bezpečnosti, na nevyhovujících silnicích je víc dopravních nehod, více mrtvých a zraněných.
To, že potřebná dopravní infrastruktura se dá budovat rychle, dokazuje i případ Polska. „Ještě v roce 2009 mělo Polsko pouze 993 km dálnic. Od té doby svou páteřní síť silničních komunikací rozšířilo téměř čtyřnásobně. „Toto tempo je fascinující, když vezmeme do úvahy, že Polsko je členem Evropské unie a má tedy podobnou legislativu jako Česká republika. U nás se sice na výstavbě nových komunikací rovněž pracuje, ale jejich svižnost nám chybí,“ zhodnotil pro Ekonomický deník hlavní ekonom BH Securities a poradce premiéra Štěpán Křeček.
Proč tomu tak u našich severních sousedů je, objasnil web zdopravy.cz v článku o výstavbě dálničního obchvatu Trojměstí, tedy Gdaňska, Gdyně a Sopot., „Povinnost zajištění vydání stavebního povolení tak leží na dodavateli, v jeho zájmu je tedy co nejrychlejší zpracování podkladů. Žádost o něj podal Budimex v roce 2021 a za necelý rok bylo v říjnu 2022 vydáno. Stavba za v přepočtu 4,16 miliardy korun mohla okamžitě začít, stavební povolení má totiž díky tamnímu zákonu o strategických liniových stavbách okamžitou vykonavatelnost.“
Za necelý rok se tedy dá v Polsku získat stavební povolení na dálnici. Proč to nejde u nás? Perfektně to vysvětlil na webu aktualne.cz dopravní expert Roman Budský z platformy Vize 0. „Hlavním problémem v Česku je to, že veřejný sektor nedisponuje schopnostmi manažerského a marketingového řízení. Věci neděláme projektově a jen málo státních úředníků se může nazývat manažery, nemluvě o politicích. Pokud jde o nápady, Česko je v rámci Evropské unie na špici. My ty věci umíme vymyslet. Co se však týče realizace, Česko je suverénně nejhorší. Kvůli špatným zákonům a vymahatelnosti práva.“
To však nemůže být omluvou. To je obžaloba neschopných politiků bez rozdílu, kteří nejsou schopni tento dlouholetý problém vyřešit. Já osobně už mám dost výmluv proč to nejde. Je potřeba hledat způsoby, nikoliv důvody.
