Churchill plánoval vojenskou porážku Stalina, škoda, že mu to nevyšlo

Nemyslitelné neboli v anglickém originále Unthinkable, to byl název vojenské operace, při které měli západní Spojenci společně s poraženými Němci zaútočit 1. července 1945 na SSSR. Bohužel se tak nestalo.

Armyweb.cz to vystihl přesně, zní to šíleně, ale je to pravda. Britský premiér Sir Winston Churchill si byl vědom nebezpečí, které rudé zlo představuje pro Evropu. Proto 22. května 1945 nařídil britskému generálnímu štábu vypracovat konkrétní plán vojenského útoku na Sovětský svaz. Příkaz byl jednoznačný: prověřit možnost „prosadit vůli Západu vůči Sovětům ozbrojenou silou“. Plán počítal s tím, že po boku západních spojenců USA, Velké Británie a Francie by do útoku proti Stalinově zločinecké říši zasáhli i němečtí zajatci z Wehrmachtu, nikoliv však z SS. Zapojit se měly též polské jednotky z armádního sboru generála Wladyslawa Anderse.

Churchill totiž považoval komunismus ze jednu z největších hrůz, které Evropu potkaly. Proto spojenectví Velké Británie a Sovětského svazu za II. světové války bylo ryze pragmatické, které okomentoval slovy: „Kdyby Hitler vtrhl do pekla, půjdu a podpořím satana!“ Pak ovšem také neopomněl zdůraznit, že svoje negativní názory na komunismus nezměnil ani v nejmenším. Už dříve na předvolebním mítinku v listopadu 1918 před svými voliči prohlásil, že v Leninově Rusku je na obrovských územích dočista likvidována civilizace a bolševici tam jako krvelační neandrtálci poskakují a křepčí v troskách měst a na mrtvolách svých obětí. On považoval stalinistický SSSR za zlo srovnatelné s nacistickým Německem a razil zásadu, že po Hitlerovi musí přijít na řadu Stalin.

Podle historika Jonathana Walkera, autora monografie Operace Unthinkable, premiér Winston Churchill, jak uvedl web idnes.cz, pojal myšlenku vojenské konfrontace „s Rusy“ (celý zpracovaný plán výslovně mluví o Rusech, ne o Sovětech) na sklonku druhé světové války, v době, kdy se postup rudoarmějců Evropou jevil nezastavitelný.

Analýza, z níž pochází předešlá citace a která se 8. června 1945 dostala na Churchillův stůl, ovšem jasně konstatuje: nelze vyloučit rozšíření konfliktu na totální válku s nejistým výsledkem. Rusové jsou sice k poražení, jenomže je jich jednoduše řečeno příliš moc.

Rizik této akce bylo zkrátka hodně a tak byla nakonec odpískána. Sovětské jednotky byly v Evropě příliš silné a proti se postavili také Američané. Hrozilo rovněž, že by komunisté ve Francii a Itálii vyvolali v takovém případě povstání.

Nemyslitelné se sice ukázalo jako nemyslitelné, jsem však přesto pevně přesvědčen, že to byla velká škoda. Winston Churchill si uvědomoval, že nacisté a komunisté jsou srovnatelným zlem a po zničení jednoho netvora, přišel čas na likvidaci toho druhého. Rudí přinesli Evropě smrt milionů nevinných lidí, otroctví, násilí a represe. Jejich vlády se v brutálním potlačování nesouhlasu od té hnědé v Berlíně příliš nelišily. Ano, boj Západu proti komunistické tyranii by byl bojem za svobodu proti totalitnímu útlaku. V případě porážky SSSR jsme si mohli ušetřit desítky let utrpení a poroby. Jenomže, jak už bylo mnohokrát řečeno, historie nezná kdyby.

Zdroje:

Šílený plán Churchilla: Spojenci chtěli pár týdnů po Hitlerovi zaútočit na Stalina | ARMYWEB.cz

https://www.securitymagazin.cz/historie/winston-churchill-planoval-valku-proti-stalinovi-jiz-v-roce-1945-bylo-to-nemyslitelne-1404068428.html

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/operace-unthinkable-churchill-rusove-a-treti-svetova-valka.A150309_162251_domaci_jw

https://www.idnes.cz/technet/pred-100-lety/chtit-bolsevici-zaskrtit-kolebka-valka-ale-spojil-stalin.A181122_173841_pred-100-lety_heli

Winston Churchill: Komunismus je vzpoura méněcenných a cesta k bídě - Médium.cz