Chtějí nás snad Děti Země vrhnout zpátky do středověku?
Přitom vlaky bývají právem považovány za ekologický způsob dopravy. Děti Země poněkud připomínají inkvizici. Ano, jsou to takoví novodobí zelení inkvizitoři, kteří by chtěli diktovat ostatním, co smí a nesmí. Nelze se tedy divit, že v souvislosti s nimi padají též ostrá slova jako ekologisté či dokonce ekoteroristé. Děti Země nyní vyrazily do boje proti jaderným elektrárnám. Proti těmto aktivitám se ovšem zvedá vlna masivního odporu a ostré reakce se dočkaly například od Konzervativní strany.
„Dostavba jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně je pro fungování české ekonomiky klíčová. Po plánovaném zavírání uhelných elektráren a praktické nemožnosti stavět nové vodní elektrárny je jádro pro českou energetiku stěžejní záležitostí. Člověk by si tedy představil, že námitky Dětí Země budou zásadního charakteru. Jenomže tomu tak není. Tento spolek uvedl, že usiluje o stanovení požadavků například na kácení dřevin jen v mimovegetačním období nebo o měření hluku během provozu bloku. Přitom soud stejně jako ministerstvo průmyslu už dříve zamítly tyto výhrady jako neopodstatněné,“ uvedl na webu Neviditelný pes předseda Konzervativní strany Jan Kubalčík.
To ovšem není jediná taková aktivita Dětí Země. Ony se v obstrukcích přímo vyžívají. Například se jim nelíbí výstavba přehrady Nové Heřminovy na řece Opavě, která má chránit obyvatele Bruntálska a Krnovska před ničivými povodněmi, které si v minulosti vyžádaly lidské životy a způsobily obrovské materiální škody. Děti Země dlouho bránily dostavbě posledního úseku dálnice D 1 mezi Říkovicemi a Přerovem. V Brně se pro změnu postavily proti stavbě nového železničního mostu. V představách Děti země máme snad opět začít svítit loučemi a cestovat koňskými povozy? Podle jejich aktivit mně to tak připadá.
Myslím si, že je na čase říci takovým způsobům ne. V demokracii má sice každý právo se vyjadřovat ke všemu, nicméně je špatné, jestliže se toto právo zneužívá v neprospěch většiny. Demokracie se nerovná anarchie. Řešením by zřejmě mohly být peněžní kauce, které by musely stěžovatelé v takových případech složit a které by propadly státu v případech, že by jejich stížnost byla zamítnuta. Pak už by si notoričtí stěžovatelé taková obstrukční chování dobře rozmysleli.
Zdroje:
Jan Ziegler
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz