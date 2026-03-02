Chruščov odsoudil masového vraha Stalina, putinovské Rusko mu staví pomníky
Tolik z komentáře Alexandra Mitrofanova na webu novinky.cz k nebezpečnému kultu oslavování společně s Adolfem Hitlerem jednoho z nejhorších zločinců v historii lidstva - Josifa Vissarionoviče Stalina. Absolutní rekord byl vytvořen loni, kdy bylo vztyčeno 18 nových Stalinových soch. V ruské státní politice je Stalin prezentován jako efektivní manažer, který nehledě na některé chyby dobře řídil zemi a zajistil vítězství nad nacistickým Německem. Ruský diktátor Vladimír Putin dokonce prohlásil, že Stalinova nadměrná démonizace je jednou z forem útoku na Sovětský svaz a Rusko. To jsou jasné důkazy neostalinistického charakteru rovnající se neonacistické podstatě současného Ruska. Bagatelizování zla je pro tuto zemi typické.
Přitom právě před 70 lety na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) tehdejší generální tajemník Ústředního výboru KSSS Nikita Sergejevič Chruščov vystoupil 25. února 1956 na tajném zasedání s projevem, ve kterém odsoudil Stalinův kult osobnosti a v podstatě řekl, že se jedná o zločince, který má na svědomí miliony životů nevinných lidí. Toto vystoupení bylo sice určeno jen vybraným posluchačům, ale brzy se dostalo na veřejnost a informovala o něm i západní média. Mezi pravověrnými soudruhy vypukl chaos. Byl to pro ně šok, nemohli uvěřit, že jejich milovaný guru byl ve skutečnosti brutální zrůdou Mnozí tomu odmítali uvěřit a považovali to za podvrh.
V Stalinově rodné Gruzii dokonce ve dnech 4 – 9. března 1956 vypuklo otevřené povstání. Vzbouření Gruzínci se dožadovali vožďovi rehabilitace, odvolání Chruščova a Mikojana z funkcí a vytvoření nové vlády v čele se soudruhem Molotovem. Jak je uvedeno v druhém díle Dějin Ruska 20. století, nějaký muž vylezl v gruzínském hlavním městě Tbilisi na podstavec Stalinova pomníku s lahví vína, rozbil ji o něj a začal křičet: „Ať Stalinovi nepřátelé skončí stejně jako tato lahev.“ Gruzínci to brali tak, že Moskva se společně s jejich krajanem původním jménem Džugašvili snaží obvinit celý gruzínský národ. V Tbilisi, Gori, Suchumi a Batumi se stavěly barikády z autobusů a trolejbusů hájené obránci s loveckými puškami a zápalnými lahvemi. Demonstrací se zúčastnily statisíce lidí. Nakonec sovětská moc nasadila proti vzbouřencům jednotky Zakavkazského vojenského okruhu, které povstání s nasazením tanků potlačily. Začaly masové zatýkání a další represe.
Nicméně Stalinovy zločiny proti lidskosti včetně genocid jsou prokazatelně dokázané. Alexandr Jakovlev v knize Rusko plné křížů uvádí počet obětí komunistického teroru v SSSR na 20 – 25 milionů, někteří historici představují i vyšší čísla. Je proto nepochopitelné, že Stalinův kult v Putinově Rusku i přes tato nezpochybnitelná fakta ožívá. Ruští komunisté dokonce tvrdí, že odhalení Stalinových zločinů bylo chybou.
Na webu gulag.cz je k novodobé Stalinové glorifikaci uvedeno. Nebezpečný trend to samozřejmě je, nese to tendenci nezmiňovat Stalinovu odpovědnost za ty miliony mrtvých, popravených, obětí Gulagu či celých deportovaných národů. Za jejich zmařené životy a osudy jakoby nikdo nemohl, tahle paměť zůstává dál ve vzduchoprázdnu, což samozřejmě Putinovi vyhovuje, neboť může ve větším klidu mnohé zločiny napodobovat a zbavovat se odpovědnosti - viz jeho současná zvěrstva na Ukrajině. A signifikantní je i to, že proti novým Stalinům dnes už prakticky nikdo otevřeně neprotestuje.
Stalinovi jsou v Rusku také zřizovány muzea a pojmenovány jsou po něm ulice a náměstí ruských měst. Je to stejné, jako kdyby se v Německu oživoval kult Hitlera. Tam to však nehrozí, protože Němci vědí, že nacismus byl velkým zlem a proti sochám hlavního nacisty by protestovali. Ruská společnost je však nemocná obdivem ke zlu, násilí a totalitě a naopak zachvácená nenávisti k lidské svobodě, a proto k novodobému kultu tolerance k Stalinové epoše a komunistickému bezpráví zarytě mlčí.
Zdroje:
Mitrofanov: 70 let od odhalení Stalinových zločinů | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Nové Stalinovy památníky - nový Stalinův kult?
Chruščov odhalil Stalinovy chyby, ale nikdo to nesměl vědět | iROZHLAS - spolehlivé zprávy
Chruščovovo odhalení Stalinových zločinů byla chyba, tvrdí ruští komunisté - Novinky
Dějiny Ruska 20. století – díl II, Andrej Zubov (editor), nakladatelství Argo, Praha 2015
Rusko plné křížů, Alexandr Jakovlev, nakladatelství Doplněk, Brno 2008
Jan Ziegler
Bojkot zahajovacího ceremoniálu paralympiády kvůli Rusům je v pořádku
Čeští paralympionici spolu s dalšími se rozhodli nezúčastnit úvodu paralympiády. Vadí jim účast ruských a běloruských sportovců. To logicky vyvolalo fanatickou nenávist v Moskvě, bohužel jí sekundují i někteří čeští pomahači.
Jan Ziegler
Alena Schillerová vyhrožuje krajské samosprávě, asi neví co je demokracie
Mnoho povyků pro nic, tohle přísloví přesně vystihuje hysterický výstup ministryně financí z hnutí ANO kvůli převedení nemocnic v Jihomoravském kraji na akciové společnosti. Asi nechápe, že její hnutí zde prohrálo krajské volby.
Jan Ziegler
Dělníci a obyčejní lidé se měli v Rusku daleko líp za cara než za Stalina
To je mnoha důkazy doložitelný fakt. Komunisté a jejich stoupenci s tím sice nebudou nesouhlasit, ale to je jediné, co s tím mohou dělat. Skutečnost nepříznivou pro rudé potvrzují i prostí obyvatelé tehdejšího SSSR.
Jan Ziegler
„Pan Nikdo“ v dokumentu dokazuje, že Rusko je tyranským státem s totalitními rysy
Skvělý dokumentární film Pan Nikdo proti Putinovi přesvědčivě ukazuje ponurou realitu Putinlandu. Denacifikovat nepotřebuje Ukrajina, ale říše zla Rusko, kde se učitelé veřejně hlásí k rudým masovým vrahům.
Jan Ziegler
Zdrcená Ruska: Celou výplatu dám za nájem, Putine pomoz nám
Je to jeden z mnoha zoufalých hlasů současného Ruska, naše bídné platy stačí sotva na bydlení. Mnozí Rusové jsou na tom špatně, a nejhůř snad učitelé, kteří musí vystačit i s výdělky kolem šesti tisíc korun měsíčně.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...
V Novém Městě na Moravě mohou lidé hlasovat o tom, která socha ve městě přibude
V Novém Městě na Moravě na Žďársku mohou lidé tento měsíc hlasovat o tom, která ze tří soch od...
Mladí literáti se utkají ve 30. ročníku soutěže Příbram Hanuše Jelínka
Mladí autoři básní a prózy ve věku od 12 do 23 let se opět utkají v celostátní literární soutěži...
V Jablonci nad Nisou mohou bioodpad nově třídit obyvatelé na všech sídlištích
V Jablonci nad Nisou mohou bioodpad nově třídit obyvatelé na sídlištích. Hnědé nádoby o objemu 240...
Na Chomutovsku zastavila porucha trakčního vedení provoz vlaků
Porucha trakčního vedení dnes odpoledne zastavila provoz vlaků na vytížené trati ve stanici Kadaň -...
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...
- Počet článků 3688
- Celková karma 17,64
- Průměrná čtenost 1700x
Kontakt: jan.ziegler@seznam.cz