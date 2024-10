Chce snad soudružka Konečná ve své protiizraelské nenávisti zopakovat holocaust?

Připadá mi to tak, protože ve své fanatické protiizraelské zášti se komunistická fýrérka nezastaví před ničím. Zcela pomíjí fanatický muslimský terorismus. Je ale smutné, že podobně smýšlí Jiří Weigel z Institutu Václava Klause.

„Ukončeme dodávky zbraní Izraeli a donuťme jej ukončit i genocidu v Gaze. Máte šanci ukázat, že vaše vzletná slova o lidských právech nejsou jen prázdné kecy,“ řekla podle ČTK ve svém vystoupení před europoslanci šéfka KSČM Kateřina Konečná. Ta dále mluvila cosi o zločinech Izraelců a odsoudila „amorální“ postoj České republiky, která využitím práva veta zabránila přijetí společné rezoluce Evropské unie vyzývající k příměří mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh z důvodu nevyváženosti. Za to jsem na naši vládu hrdý.

Před dvěma dny jsme si připomněli roční výročí tragické události, kdy fanatičtí hrdlořezové z Hammásu vtrhli na území Izraele, kde bestiálním způsobem zavraždili více než jedenáct set lidí a 253 jich odvlekli do zajetí. O těchto zvěrstvech pokrytecká Konečná mlčí. Současné zásahy Izraeli proti Hammásu v pásmu Gazy a Hizballáhu na jihu Libanonu jsou pouze důsledkem předchozích teroristických útoků islamistických fanatiků.

Židovský stát projevil před 19 let dobrou vůli, když stáhl svoji armádu z pásma Gazy a zrušil zde i židovské osady. Jaká však byla odpověď na tyto vstřícné kroky? Tuto enklávu ovládlo radikální palestinské islamistické hnutí Hammás, které si zde zřídilo základny pro teroristické útoky proti Izraeli. Židé nechtějí bojovat s Araby, ale jsou k tomu nuceni. Proto výzvy vrchní komunistky Konečné k ukončení zbrojních dodávek Izraeli by znamenaly v případě uskutečnění jeho bezbrannost vůči Íránu a dalších muslimských radikálů, kteří se netají výzvami k likvidaci Židů, a bylo by cestou k novému holocaustu. Překvapovat by nás to nemělo, protože z historie víme, že komunistům nejsou masové vraždy cizí.

O to víc mně mrzí postoj Jiří Weigela i Institutu Václava Klaus. On sice není ve svých postojích tak protiizraelsky nenávistný jako rudoška Konečná, nicméně ve svém komentáři, „Kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí,“ se vyhýbá odsouzení islamistického terorismu a nepřímo naznačuje, že si za útoky může sám Izrael. „Je evidentní, že násilí plodí zase jen násilí, že vražděním se nedá žádný problém a spor vyřešit,“ píše ve svém komentáři na webu IVK Weigel a dále našel viníka, kterým jsou Evropané potažmo vyspělý Západ . „To Evropané mohou za nesmiřitelnou válku dvou národů o jednu zemi, v jejímž důsledku jeden byl vyhnán a zuřivě prahne touhou po pomstě. To oni to umožnili. To vyspělý Západ financuje tři čtvrtě století živoření miliónů Palestinců a jejich přežívání bez perspektiv lepšího života v utečeneckých táborech v sousedních zemích...“

Mně by ovšem zajímalo co pan Weigel navrhuje, aby násilí na Blízkém Východě skončilo? K tomu se jaksi nemá, přitom je to tak jednoduché, stačí aby islamisté zastavili své útoky proti Židům, jelikož Izrael nemám zájem válčit se svými sousedy, ale chce s nimi žít v míru, což už několikrát zopakoval. Také výtky, že za situaci v oblasti může Západ, připomínají komunistickou minulost Jiřího Weigela, protože podle soudruhů Západ mohl za veškeré zlo na této planetě. V tomto případě je to samozřejmě nesmysl. Já bych jenom připomněl, že na eskalaci napětí se dříve podílely socialistické země v čele se SSSR svými masivními dodávkami zbraní nepřátelům Izraele.

