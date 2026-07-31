Cesta Tomia Okamury do Číny, jeden velký propadák
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura toho nasliboval dost, prý se zasadí o zrušení víz pro Čechy, obnovení přímé letecké linky Praha–Šanghaj, posílení vzájemné turistiky a obchodu nebo zapůjčení terakotové armády na výstavu do České republiky. A také prý pomůže českým podnikatelům zajistit nové exportní možnosti. Šéf SPD se setkal s čínským protějškem Čao Le-ťim, vystoupal na čínskou zeď, a tím to skončilo. Domů, až na jednu výjimku, nic konkrétního nepřivezl. Naopak, v době jeho návštěvy Peking zařadil na sankční seznam mezi 14 evropských firem i českou společnost Tatra Trucks, vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily, na něž uvalil exportní omezení a těmto podnikům Čína přestane dodávat zboží dvojího užití.
Jak se to mohlo stát? Tuto situaci precizně objasnila sinoložka Olga Lomová v rozhovoru na webu seznamzpravy.cz. „Nemůžu to číst jinak než jako určitý tlak z čínské strany. Vzápětí po návštěvě, která projevuje přátelství, touhu vycházet Číně vstříc, jít naproti jejím požadavkům, se v sankčním seznamu, kde mohla být jakákoliv jiná firma, objeví i česká firma. To není náhoda, ale je to jenom ukázka toho, že v čínské diplomacii platí, že když naznačíte, že chcete ustoupit, že vyjdete druhé straně vstříc, nebo dokonce řeknete natvrdo, že chcete druhé straně vyjít vstříc, tak ona na vás ještě víc přitlačí.“ Čili podlézání Číně se jaksi nemusí vyplácet a efekt může být opačný.
Pak je tu ještě jeden důležitý fakt. Tomio Okamura je poloviční Japonec a jak je známo, oblíbenost Japonců a vnímání Japonska v Číně je dlouhodobě velmi nízké a špatné, zatížené historickými událostmi spočívající v japonských válečných zločinech za II. světové války, a též politikou, přičemž průzkumy veřejného mínění pravidelně ukazují, že 60 % - 80 % Číňanů má na Japonsko negativní pohled. Příznivě vnímá Japonce pouze 12% Číňanů.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) přivezl z Tchaj-wanu více než 1,2 miliardy korun do fondu určeného výhradně pro společné české a tchajwanské projekty, což je slušný přínos české ekonomice. Tomio Okamura z Číny oznámil jeden kontrakt bez zveřejnění firmy i jeho hodnoty. K tomu jen neurčité přísliby. Myslím si, že dalších slov není potřeba.
Jak je tedy k Číně přistupovat? Čeští politici ze současné koalice a opozice by se měli domluvit, jak s ní jednat. Bylo by rozumné si stanovit nějaká základní pravidla, aby to při střídání vlád nebyl takový ten odezdikezdizmus. Čili nikoliv přehnané poklonkování, jak například předváděl Miloš Zeman, ale ani není možné se tvářit, že Čína neexistuje. Je to světová velmoc, to je třeba respektovat, na druhou stranu to neznamená, že ji nesmíme kritizovat.
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